10 expériences incontournables pour un automne inoubliable au Portugal

Le Portugal est l’une des destinations les plus prisées au monde. Bien que petit, ce pays a tout pour offrir des vacances inoubliables : un climat doux, une gastronomie exquise, des plages magnifiques, une culture riche, et une variété d’activités.

Jusqu’à il y a quelques années, le Portugal était principalement visité en été, ce qui a même inspiré le terme « veraneantes » pour désigner les vacanciers estivaux. Pourtant, il reste captivant en toutes saisons. De septembre à début novembre, on peut encore largement profiter de journées ensoleillées et de températures agréables. Moins fréquenté à cette époque, le pays offre alors une expérience plus calme et souvent plus abordable.

Découvrons ce que le Portugal a à vous offrir en automne, avec des activités à faire partout dans le pays. Et découvrez nos suggestions pour des expériences inoubliables.

4 activités à planifier à l’automne au Portugal

Le Portugal propose tout ce qu’il faut pour prendre du bon temps avec ses passe-temps préférés : de superbes parcs, des plages idéales pour le surf, et des soirées animées. Voici quatre idées qui plairont au plus grand nombre de voyageurs.

Détente et bien-être

Les plages de l’Alentejo en automne

Des retraites, des spas et des centres de bien-être parsèment le pays. Certaines régions bénéficient même de sources chaudes naturelles qui permettent de vivre une expérience de relaxation totale. Par exemple, Caldas da Rainha est célèbre pour ses sources sulfurées depuis le XIIIe siècle. La région de l’Alentejo est également idéale pour une retraite. Avec ses vastes plaines, ses oliveraies et ses parcs naturels enchanteurs, c’est un lieu qui invite à la sérénité. Optez pour un petit village côtier ou une à l’intérieur des terres pour des expériences diversifiées.

L’Alentejo, calme tout au long de l’année, est brûlant en été, alors que le froid et l’humidité arrivent dès novembre. L’automne est donc idéal pour découvrir cette région. En Algarve, les Thermes de Monchique et, dans les archipels des Açores et de Madère, les nombreux spas et piscines naturelles offrent aussi une expérience de bien-être incomparable.

Immersion culturelle

Arraiolos

Le Portugal regorge de villages historiques et de villes pittoresques qui révèlent toute l’authenticité du pays. Ces endroits sont parfaits pour une flânerie tranquille tout en offrant de formidables occasions d’apprendre. Par exemple, le village d’Arraiolos, ici encore en Alentejo, est réputé pour ses tapisseries artisanales, tandis que Viana do Castelo dans le nord, à 75km de Porto, perpétue l’art délicat de la filigrane, ici appelée « filigrana« .

Les musées du pays sont également des portes d’entrée vers la culture portugaise. Le Musée Serralves à Porto et la Fondation Calouste Gulbenkian à Lisbonne comptent parmi les institutions phares, mais chaque région possède des musées uniques qui valent le détour, que ce soit sur le continent ou dans les îles.

Parcs et sentiers de randonnée

Randonnée dans la Serra da Estrela

L’automne est la saison idéale pour les amoureux de nature qui souhaitent explorer les paysages variés du Portugal. Le pays offre de nombreux parcs et sentiers à couper le souffle. Pour les passionnés d’activités en plein air, il y a des coins fabuleux à découvrir.

Les amateurs de randonnée aimeront les montagnes de la Serra da Estrela, tandis que le parc national de Gerês se prête à merveille à des balades à cheval. Le Douro, avec ses paysages spectaculaires, peut se découvrir à vélo, et les Passadiços do Paiva sont idéaux pour une promenade au cœur de la nature. Aux Açores et à Madère, vous trouverez des sentiers uniques où la faune et la flore locales sont exceptionnelles.

Festivals et événements

Noite Branca à Braga

L’été reste sans aucun doute la saison majeure des festivals au Portugal, mais l’automne n’est pas en reste. Chaque événement rassemble musique, ambiance festive, folklore et saveurs portugaises.

Les incontournables sont la Noite Branca à Braga et les Feiras Novas à Ponte de Lima en septembre, ainsi que la célèbre Foire d’Octobre à Vila Franca de Xira avec ses spécialités culinaires, ses courses de taureaux et son artisanat local. D’octobre à début novembre, le Festival National de Gastronomie de Santarém est parfait pour les gourmands, et le Festival du Film de Lisbonne met à l’honneur le meilleur du cinéma contemporain.

6 expériences incontournables à vivre en automne au Portugal

Dégustation de vins dans la vallée du Douro

Vin du Douro

Le nord du Portugal, en particulier la vallée du Douro, est un trésor de la tradition viticole. Les techniques de culture ancestrales sculptent le paysage, créant un décor à couper le souffle. Le Douro est envahi de visiteurs en été, mais en septembre et octobre, le calme revient, et le spectacle des vignes aux couleurs automnales est magnifique. Vous pourrez explorer cette région en train historique ou lors d’une croisière sur le Douro.

Découverte de Sintra

Sintra

Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, Sintra est une ville unique, riche d’un patrimoine naturel et culturel exceptionnel. En automne, la ville se pare de couleurs chaudes et les averses occasionnelles ajoutent à son charme. Le Palais de Pena, la Quinta da Regaleira et le Château des Maures sont des trésors à ne pas manquer.

Balade dans les rues de Lisbonne

Lisbonne offre une ambiance unique qui mêle modernité et traditions. En automne, la ville est moins fréquentée et propice à la découverte. En vous promenant dans les quartiers de Belém le long du Tage ou dans les ruelles de Bica, vous découvrirez toute l’authenticité de la capitale. Et n’oubliez pas de goûter aux marrons grillés vendus dans les rues, une gourmandise automnale à ne pas manquer.

Observation des étoiles à Alqueva

Le barrage d’Alqueva, le plus grand lac artificiel d’Europe, est un site exceptionnel pour l’observation des étoiles. Les conditions en automne sont parfaites pour les amateurs d’astronomie. Entre super lune, équinoxe, pluies de météores et éclipses, le ciel d’Alqueva offre un spectacle unique.

Profiter des plages de l’Algarve

Le littoral de l’Algarve reste splendide même en automne. Le soleil est plus doux, l’eau encore chaude, et les plages sont presque désertes. Choisissez un village de pêcheurs comme Fuzeta ou une ville côtière plus animée comme Portimão pour une expérience balnéaire inoubliable.

Observer les baleines et dauphins dans les îles

Les Açores et Madère sont des destinations idéales pour observer la faune marine. Jusqu’à la fin octobre, vous pourrez participer à des sorties éducatives pour découvrir les baleines et les dauphins. C’est l’occasion de soutenir la conservation de ces magnifiques animaux tout en profitant des vues spectaculaires qu’offrent les îles.

En résumé

Activité Description 🌞 Climat doux Journées ensoleillées et températures agréables jusqu’en novembre 🏖️ Plages tranquilles Plages désertes en Algarve et Alentejo, propices à la détente 🍷 Vin du Douro Dégustation dans la vallée du Douro en période de vendanges 🧖 Bien-être Sources thermales et spas dans tout le pays pour se relaxer 🏛️ Villages historiques Découverte d’Arraiolos et Viana do Castelo, au riche artisanat 🥾 Randonnées Sentiers spectaculaires dans la Serra da Estrela et le parc de Gerês 🎉 Festivals d’automne Noite Branca à Braga, Foire d’Octobre à Vila Franca de Xira 🌠 Ciel étoilé Observation des étoiles au lac Alqueva, ciel d’automne idéal 🐬 Faune marine Observation de dauphins et baleines dans les Açores jusqu’à octobre 🏰 Sintra magique Exploration de Sintra et ses monuments aux couleurs de l’automne

L’automne au Portugal, c’est bien plus qu’une simple saison. C’est une invitation à découvrir un pays qui prolonge l’été dans une atmosphère douce et accueillante. Que vous soyez amateur de nature, de culture ou de détente, le Portugal en automne vous promet des moments uniques et inoubliables.