Lisboa Card, le sésame pour un séjour à Lisbonne

Explorer Lisbonne, ville riche en histoire et en culture, nécessite souvent une planification minutieuse pour maximiser l’expérience. La Lisboa Card se présente comme un outil incontournable pour les voyageurs désireux de plonger au cœur de cette métropole. Conçue pour simplifier la découverte de la capitale portugaise, elle allie l’accès à un éventail étendu de sites culturels et historiques à une utilisation illimitée des transports en commun. Ce City Pass unique ouvre les portes de nombreux musées et monuments emblématiques, tout en offrant la liberté de parcourir la ville à votre rythme, sans les tracas liés aux déplacements ou à l’achat de billets individuels. La Lisboa Card transforme une simple visite en une aventure urbaine fluide et enrichissante, révélant les multiples facettes de Lisbonne.

Qu’est-ce que la Lisboa Card ?

La Lisboa Card, souvent surnommée le passeport pour la capitale portugaise, est un outil précieux pour les voyageurs désireux de découvrir Lisbonne de manière pratique et économique. Cette carte touristique, disponible pour différentes durées (24, 48 ou 72 heures), offre une multitude d’avantages et de facilités pour explorer la ville, seul, à plusieurs ou en famille.

Un billet tout-en-un et coupe file

La Lisboa Card se présente comme un billet tout-en-un, permettant à son détenteur un accès gratuit ou à tarif réduit à plusieurs sites touristiques emblématiques de Lisbonne. Elle inclut l’entrée gratuite dans 38 musées, monuments et sites d’intérêt, y compris des lieux incontournables comme la Tour de Belém, le Monastère des Hiéronymites et le Musée des Azulejos. Notez qu’un des intérêts notable de la Lisboa Card est également son « accès coupe file » qui vous permettra d’éviter les longues file d’attente pour les monuments.

Voir toutes les activités et monuments inclus Monastère des Hiéronymites

Tour de Belém

Pilar7 Bridge Experience

Lisboa Story Centre

Le Centre des Mythes et des Légendes de Sintra

Ascenseur de Santa Justa

Palais national de Mafra

CP-Comboios de Portugal

FERTAGUS

Panthéon national

Palais national d’Ajuda

Monastère de Batalha

Monastère d’Alcobaça

Couvent du Christ de Tomar

Chapelle du Saint-Esprit des Maréantes – Sesimbra

Arc de triomphe de la rue Augusta

Les serres



Musée national de l’Azulejo

Musée national des Carrosses

Musée national d’art ancien

Musée du Chiado – Musée national d’art contemporain

Musée national d’ethnologie

Musée national du costume

Musée national du théâtre et de la danse

Musée national d’archéologie

Musée national de la musique

Musée-résidence Dr. Anastácio Gonçalves

Musée de la Garde nationale républicaine

Musée de la céramique – Sacavém

Musée de l’Air

Musée du néoréalisme – Vila Franca de Xira

Musée de l’œuvre de Michel Giacometti

Casa da Cerca – Musée d’art contemporain – Almada

Musée de Setúbal – Galerie municipale

Musée maritime de Sesimbra

CIRES – Centre d’interprétation de Roaz de l’estuaire du Sado

Musée du trésor royal

Transports en commun dans tout Lisbonne

En plus de l’accès aux sites culturels, la Lisboa Card offre l’avantage non négligeable de l’utilisation illimitée des transports en commun de la ville. Les trams pittoresques, les bus, les funiculaires et même certains trains régionaux, comme ceux menant à la charmante ville de Sintra, sont inclus. Cette caractéristique de ce City Pass facilite grandement la mobilité dans et autour de la ville, permettant aux voyageurs de se déplacer sans souci de coût ou de billetterie additionnelle.

Pour mettre en perspective, un pass de transport de 24 heures coûte normalement 6,40 € par personne, et 10,50 € si l’on inclut les trains.

Réductions et avantages

Outre les entrées gratuites et l’accès illimité aux transports, la carte offre également des réductions significatives dans divers établissements et attractions. Cela inclut des réductions sur des visites guidées, des spectacles culturels, des magasins et même chez certains restaurants. Ces réductions rendent l’expérience touristique à Lisbonne non seulement plus riche, mais aussi plus abordable.

Ce qui est inclus Accès à 38 Musées et Monuments : Parmi eux, la célèbre Torre de Belém et le Monastère des Hiéronymites. Transports en Commun Illimités : Utilisation gratuite des bus, métro, tramways et ascenseurs de la ville. Tram 28 et Ascenseur Santa Justa : Accès gratuit à ces emblématiques moyens de transport lisboètes. Réductions Diverses : Profitez de tarifs préférentiels dans de nombreux sites, restaurants et boutiques. Trajets Gratuits vers Sintra et Cascais : Découvrez ces destinations populaires sans frais supplémentaires en train. Guide Touristique Inclus : Un compagnon pratique pour explorer la ville. Points de Retrait Multiples à Lisbonne : Récupérez facilement votre carte dans plusieurs endroits de la capitale portugaise.

Combien coûte la Lisboa Card ?

La Lisboa Card se décline en trois options tarifaires, adaptées à la durée de séjour du visiteur. Avant d’acheter votre sésame en ligne, voyez les tarifs ci-après :

Tarification en fonction de la durée

Lisboa Card durée Tarif adulte Tarif enfant (4-15 ans) 24 heures 22 € 15 € 48 heures 37 € 21 € 72 heures 46 € 26 €

Précisions sur l’âge et la durée

L’offre tarifaire pour les enfants s’applique aux jeunes âgés de 4 à 15 ans inclus. Cette politique tarifaire rend la Lisboa Card particulièrement attrayante pour les familles voyageant avec des enfants, permettant une exploration économique et enrichissante de la ville. Les accès aux monuments, activités, transports pour les enfants de moins de 4 ans sont gratuits.

Il est important de noter que la validité de la Lisboa Card est de 1 an à partir de sa première utilisation. Également, sa validité est basée sur des heures et non des jours calendaires. Par exemple, si un visiteur active sa carte de 24 heures à 10h00 un mardi, elle restera valide jusqu’à 10h00 le mercredi. Cette spécificité assure une flexibilité et une optimisation du temps pour les visiteurs, leur permettant de planifier leurs visites et déplacements en fonction de leur propre emploi du temps.

Acheter et récupérer sa Lisboa Card

Où l’acheter ?

L’achat préalable de la Lisboa Card en ligne est fortement recommandé pour sa commodité. Cela permet d’éviter les files d’attente et de gagner du temps précieux à l’arrivée. Vous pouvez l’acheter directement en ligne avec notre partenaire Tiqets.

Lieux de retrait

Notez que la Lisboa Card est une carte physique (pas numérique), indispensable pour les transports et les visites. Une fois achetée en ligne, la carte peut être récupérée dans plusieurs endroits stratégiques à Lisbonne :

Aéroport de Lisbonne : Dans le hall des arrivées, un point idéal pour ceux qui atterrissent à Lisbonne. Office du tourisme de Lisbonne : Situé dans le grand Plaza Comércio au bord de l’eau dans le quartier de Baixa, il s’agit du bureau principal de l’office du tourisme. Palais de Foz : À côté de la gare de Rossio, qui mène à Sintra, ce bureau touristique est un point de récupération pratique. Gare de St Apolónia : Principale gare pour les arrivées internationales et les villes du nord comme Porto, elle est également proche du terminal de croisière. Kiosques désignés : Situés à Rua Augusta dans le quartier de Baixa et à Bélem, ces kiosques offrent une autre solution de récupération de votre City Pass.

Conseils pour le retrait de sa carte

Si vous arrivez par avion, le retrait de votre Lisboa Card à l’aéroport est l’option la plus pratique. Cela permet de commencer immédiatement à utiliser les avantages de la carte, notamment pour les transports en commun depuis l’aéroport.

Gagnez du temps : En achetant et en récupérant votre carte à l’avance, vous économisez du temps précieux qui peut être consacré à la découverte de la ville.

Comment tirer le meilleur parti de la Lisboa Card ?

Pour tirer pleinement parti de la Lisboa Card, il est essentiel de l’adapter à vos besoins spécifiques, en fonction de la durée de votre séjour et de vos centres d’intérêt. Voici quelques suggestions pour optimiser l’utilisation de cette précieuse carte. N’oubliez pas qu’en fonction de votre rythme vous pouvez aussi décaler l’utilisation de votre carte. Par exemple si vous commencez à l’utiliser à 10h30 elle sera valable 24, 48 ou 72h donc jusqu’au jours suivants à 10h30.

Utiliser la Lisboa Card 24h (sur une journée)

Si vous prévoyez d’utiliser la Lisboa Card pour une seule journée, je vous recommande de consacrer une demi-journée à la découverte du quartier de Belém, un des sites les plus emblématiques de Lisbonne.

Matinée à Belém

Tour de Belém (tarif normal : 6 €) et Monastère des Jerónimos (tarif normal : 10 €) : Ces deux sites, classés au patrimoine mondial, sont des incontournables.

(tarif normal : 6 €) et (tarif normal : 10 €) : Ces deux sites, classés au patrimoine mondial, sont des incontournables. Musées à proximité : Vous aurez le temps de visiter un ou deux musées supplémentaires. Je suggère le Musée national des Carrosses (tarif normal : 8 €) et/ou le MAAT (Musée d’Art, d’Architecture et de Technologie) (tarif normal : 9 €).

Après-midi dans le centre historique

Musée national d’art ancien (tarif normal : 6 €)

(tarif normal : 6 €) Lisboa Story Centre (tarif normal : 6,50 €)

(tarif normal : 6,50 €) Panthéon national (tarif normal : 4 €)

(tarif normal : 4 €) Pilar 7 Bridge Experience (tarif normal : 5 €)

Transports publics gratuits

Tous les transports publics entre ces lieux sont inclus avec la carte, y compris le train pour Belém, tout comme les aller/retour pour votre logement, pour le restaurant … Pour le calcul des économies, j’utiliserai le coût d’une carte de transport illimitée pour une journée, qui est de 6,40 €.

Économies réalisées

Le coût total pour visiter tous ces sites est de 60,90 €. La Lisboa Card de 24 heures coûte seulement 22 €. Cela représente donc une économie de 38,90 € en une seule journée ! Bien sûr, il s’agit d’une journée bien remplie pour couvrir toutes ces activités. Il est probable que vous décidiez de sauter un ou deux sites selon vos préférences personnelles, mais la valeur reste exceptionnelle.

Utiliser la Lisboa Card 48h (sur 2 jours)

Si vous envisagez d’utiliser la Lisboa Card pendant deux jours, voici comment en maximiser la valeur.

Premier jour : Focus sur Belém

Belém est un quartier historique clé de Lisbonne, regorgeant de sites à découvrir en une journée.

Sites de Belém : Tour de Belém (tarif normal : 6 €), Monastère des Jerónimos (tarif normal : 10 €), Musée Berardo (tarif normal : 5 €), Palais d’Ajuda (tarif normal : 5 €), Musée national des Carrosses (tarif normal : 8 €), MAAT (tarif normal : 9 €) et l’expérience du Pilar 7 Bridge (tarif normal : 5 €).

Deuxième jour : Baixa et les sites touristiques principaux

Baixa : Cette zone centrale de Lisbonne regorge de sites d’intérêt. L’utilisation de la Lisboa Card pour les entrées gratuites est un excellent moyen de découvrir beaucoup tout en économisant.

: Cette zone centrale de Lisbonne regorge de sites d’intérêt. L’utilisation de la Lisboa Card pour les entrées gratuites est un excellent moyen de découvrir beaucoup tout en économisant. Sites incontournables : Musée National de l’Azulejo (tarif normal : 5 €), Panthéon National (tarif normal : 4 €), Lisboa Story Centre (tarif normal : 6,50 €), Musée National d’Art Contemporain (tarif normal : 4,50 €), Musée National d’Art Ancien (tarif normal : 6 €) et l’Arc de la Rue Augusta (tarif normal : 3 €).

: Musée National de l’Azulejo (tarif normal : 5 €), Panthéon National (tarif normal : 4 €), Lisboa Story Centre (tarif normal : 6,50 €), Musée National d’Art Contemporain (tarif normal : 4,50 €), Musée National d’Art Ancien (tarif normal : 6 €) et l’Arc de la Rue Augusta (tarif normal : 3 €). Autres Sites à Proximité : Musée du Théâtre Romain (tarif normal : 3 €), Musée de Saint Antoine (tarif normal : 3 €), et l’Ascenseur de Santa Justa (tarif normal : 5,30 €).

Économies totales

En payant individuellement pour tous ces sites, le coût serait de 88,30 €. La Lisboa Card de 48 heures ne coûte que 37 €. Cela représente une économie substantielle de 51,70 € / personne sur deux jours avec les transports compris ! Il devient évident que la valeur de la carte s’accroît avec la durée de son utilisation.

Utiliser la Lisboa Card 72h (sur 3 jours)

Si vous envisagez d’acheter la Lisboa Card de 72 heures pour trois jours, voici quelques conseils pour en tirer le meilleur parti.

Suivre l’itinéraire de 48h

La meilleure approche serait de suivre l’itinéraire de 48 heures que j’ai décrit précédemment. Cela vous laissera un jour supplémentaire pour explorer des sites un peu plus éloignés.

Excursions à la journée

De nombreux sites fantastiques inclus dans la Lisboa Card sont en réalité d’excellentes excursions d’une journée depuis Lisbonne.

Palais de Pena, Sintra : Un joyau architectural et historique à ne pas manquer.

: Un joyau architectural et historique à ne pas manquer. Avec une voiture, vous pouvez visiter plusieurs de ces sites en une journée. Sans voiture, les options de transport en commun peuvent limiter vos choix. Notez qu’une location de voiture coute 4 à 10€ la journée en kilométrage illimité.

Sites recommandés avec la Lisboa Card

Monastère de Batalha (tarif normal : 6 €)

(tarif normal : 6 €) Abbaye d’Alcobaça (tarif normal : 8 €)

(tarif normal : 8 €) Couvent et Château de Tomar (tarif normal : 6 €)

(tarif normal : 6 €) Palais Royal de Mafra (tarif normal : 6 €)

Musées en périphérie de Lisbonne

Musée Bordalo Pinheiro (tarif normal : 3 €)

(tarif normal : 3 €) Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves (tarif normal : 3 €)

(tarif normal : 3 €) Musée de l’Air (tarif normal : 3 €)

(tarif normal : 3 €) Musée National du Costume et de la Mode (tarif normal : 4 €)

(tarif normal : 4 €) Musée National du Théâtre et de la Danse (tarif normal : 4 €)

Autres avantages

Transport Public Gratuit : La Lisboa Card offre l’accès gratuit aux transports publics pendant toute sa durée de validité.

: La Lisboa Card offre l’accès gratuit aux transports publics pendant toute sa durée de validité. Excursion à Sintra : Le train depuis la gare de Rossio à Lisbonne (tarif normal : 4,60 € aller-retour) est gratuit, et vous bénéficiez de réductions sur les tickets d’entrée dans la plupart des principaux sites.

: Le train depuis la gare de Rossio à Lisbonne (tarif normal : 4,60 € aller-retour) est gratuit, et vous bénéficiez de réductions sur les tickets d’entrée dans la plupart des principaux sites. Art dans le Métro de Lisbonne : Profitez de votre troisième jour pour explorer l’art dans les stations de métro de Lisbonne.

Quand la Lisboa Card n’est-elle pas avantageuse ?

Bien que la Lisboa Card offre de nombreux avantages, elle ne convient pas à tous les profils de visiteurs. Il est important de réfléchir à vos besoins spécifiques pour déterminer si cette carte vous sera utile.

Intérêt limité pour les sites inclus

Si les sites inclus dans la carte ne vous intéressent pas particulièrement ou si vous prévoyez de visiter seulement un ou deux des sites moins coûteux, il serait plus judicieux de payer les entrées individuellement.

Réductions et concessions

Si vous êtes éligible à des tarifs réduits (comme les étudiants ou les personnes de 65 ans et plus), la Lisboa Card peut ne pas offrir d’économies significatives. Il n’existe pas de version réduite de la Lisboa Card pour les adultes, seulement une version enfant pour les 4-15 ans.

Planification autour des jours de fermeture

Un point à prendre en compte est la planification de vos visites en fonction des jours de fermeture, notamment le lundi. De nombreux musées et sites sont fermés ce jour-là, ce qui pourrait limiter vos options de visite. Cependant, avec une planification adaptée, il est possible de contourner ce problème, car certains sites, comme ceux de Sintra, restent ouverts.

Comment utiliser la Lisboa Card ?

Lorsque vous récupérez la Lisboa Card, un précieux compagnon de voyage vous est remis : une brochure détaillée. Ce guide exhaustif répertorie chaque site accessible avec la carte, offrant un aperçu clair et concis des monuments, musées, et attractions. Chaque entrée dans le guide inclut une brève description, des informations pratiques comme l’accès prioritaire et les stations de transport en commun les plus proches. En outre, ce guide détaille les diverses réductions que la Lisboa Card permet de réaliser.

L’utilisation de la Lisboa Card est d’une simplicité exemplaire. Il vous suffit de la présenter à l’entrée des sites touristiques pour y accéder. Ce pass ouvre également les portes à des offres promotionnelles dans une multitude de musées, magasins, bars et restaurants, enrichissant ainsi votre expérience de la ville de Lisbonne.

Mon avis sur la Lisboa Card La Lisboa Card se révèle être un choix judicieux, particulièrement pour ceux qui découvrent Lisbonne pour la première fois. Son principal atout réside dans la liberté qu'elle offre en matière de transport : bus, métro, et tramway, y compris le fameux tram 28 traversant des quartiers emblématiques, sont accessibles de manière illimitée. Cette facilité d'accès est un véritable atout dans une ville aux reliefs parfois exigeants, transformant des trajets apparemment courts en véritables aventures urbaines. Au-delà des transports, la carte intègre l'accès à d'importants musées et monuments lisboètes, supprimant l'obstacle des files d'attente pour les billets. Elle encourage ainsi à l'exploration spontanée, invitant à la découverte de lieux moins connus ou à des visites impromptues qui peuvent se révéler enrichissantes, comme ce fut le cas pour moi avec le musée national de l'Azulejo. En termes de coût, la Lisboa Card offre un excellent rapport qualité-prix. Facile à récupérer dès l'aéroport ou en ville, son utilisation simplifie considérablement l'exploration de Lisbonne. Pour un premier voyage dans la capitale portugaise, ce pass se révèle être un investissement précieux, permettant d'économiser à la fois temps et argent tout en enrichissant l'expérience touristique.

La liste complète des réductions avec la Lisboa Card

En plus de toutes les activités et monuments gratuits, en plus des transports, vous bénéficiez également avec la Lisboa card de nombreuses réductions sur d’autres musées, des attractions, des tours … en voici la liste complète :

Musées

Musée Réduction Fondation Arpad Szenes – Vieira da Silva -50% Musée de l’Eau -50% Musée du Centre Culturel et Scientifique de Macao -50% Fondation Portugaise des Communications -50% Musée de São Roque -40% Fondation Medeiros e Almeida -40% Musée Sporting -40% NewsMuseum -30% Musée de la Collection Berardo -30% Musée du Tramway -30% Frégate D. Fernando II e Glória -20% Musée Calouste Gulbenkian -20% Musée Calouste Gulbenkian – Collection Moderne Indisponible Musée Archéologique du Carmo -20% Quinta da Regaleira – Sintra -20% Musée du Fado -20% Maison Musée Amália Rodrigues -20% Musée de la Musique Mécanique -20% Atelier-Musée Júlio Pomar -20% Musée de l’Orient -20% Musée de l’Aljube -20% Musée de la Pharmacie -20% École-Musée des Arts Décoratifs Portugais -20% Cathédrale de Lisbonne -20% Tour de l’Église du Château de St. Jorge -20% Musée de la Marine -20% Palais National de Queluz -15% Musée Benfica Cosme Damião -15% MAAT – Musée d’Art, d’Architecture et de Technologie -15% Palais National de Sintra -10% Palais National et Parc de Pena -10% Musée National d’Histoire Naturelle et des Sciences -10%

Attractions

Attraction Réduction Arc de la Rua Augusta Gratuit Serre Froide Gratuit Centre d’Interprétation de l’Histoire de la Morue -20% CIRES – Centre d’Interprétation du Roaz de l’Estuaire du Sado Gratuit EVOA – Observatoire des Oiseaux de l’Estuaire du Tage -30% Planétarium de la Marine -20% Monument des Découvertes -20% Centre Culturel de Belém -20% Aquarium Vasco da Gama -20% Fondation José Saramago -1€ Aquarium de Lisbonne -15% Pavillon de la Connaissance – Sciences Vivantes -15% Zoo de Lisbonne -15% Parcs de Sintra (Convento dos Capuchos, Parque de Monserrate & Castelo dos Mouros) -15% Musée de la Filigrane Indisponible Téléphérique du Parque das Nações -10% Culturgest (Expositions) -10%

Tours

Tour Réduction Lisbon Walker -33% Barco Varino Liberdade -25% Tuk Guide Portugal -25% City Sightseeing Portugal -25% VR Tours Lisbonne -25% Naturway -20% Estrela D`Alva -20% Selection Tours -20% Sado Arrábida -20% Nosso Tejo (Tours en bateau traditionnels) -20% BOOST Portugal -20% SeaEO Tours -15% HIPPOtrip -15% Cityrama -15% PalmaYachts -15% Sailing Lovers -15% Lisbon Destination Tours -15% Lisbon by Boat -15% Cooltour Lisbonne -15% Vertigem Azul -10% Yellow Boat River Tour -10% Yellow Bus – Hop on Hop off -10% Yellow Bus – Tramcar Tour -10% Lisboat -10% Inside Lisbon Tours -10% FRS Portugal -10% Vertente Natural -10% Blue Cruises -10% Setúbal Alive -10%

Autres

Autre Réduction Viniportugal -20% Centre Commercial Amoreiras -5€ Plateforme d’Observation du Centre Commercial Amoreiras -1€ Casa da Baía Setúbal – Centre de Promotion du Tourisme -15% Épicerie Confiança de Troino – Setúbal Non spécifié

Politique d'annulation : L'annulation est possible jusqu'à 23h59 avant la visite.

La reprogrammation est possible jusqu'à 23h59 le jour précédant votre visite.

Billet à échanger contre la Lisboa Card à un guichet Ask Me Lisboa



Nombreuses attractions fermées le lundi

Nombreuses attractions fermées le lundi

Musée d’archéologie fermé pour rénovation



Valable 24, 48 ou 72h après activation

OBLIGATOIRE Avec le QR code, échangez le e-billet pour une Lisboa Card dans les points d'échange

Fermé le 25/12 & 1/01

Avec le QR code, échangez le e-billet pour une Lisboa Card dans les points d’échange Fermé le 25/12 & 1/01

Bon valable 28 jours maximum après date de sélection du produit



En conclusion, la Lisboa Card se révèle être bien plus qu’un simple pass touristique : c’est une clé ouvrant les portes de Lisbonne, facilitant l’accès à ses trésors cachés et à ses joyaux culturels. Que ce soit pour s’imprégner de l’histoire captivante de la ville, admirer son art ou simplement flâner dans ses rues pittoresques, cette carte transforme l’exploration en une expérience sans tracas et économique. Avec ses avantages étendus, allant des transports publics illimités à l’accès privilégié à des sites emblématiques, la Lisboa Card est un compagnon indispensable pour quiconque souhaite découvrir la richesse et la diversité de Lisbonne. Elle incarne l’essence d’un voyage réussi, où confort, découverte et économies se conjuguent pour créer des souvenirs inoubliables.