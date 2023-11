Découvrir Belém

Au cœur de Lisbonne, le quartier de Belém se dresse comme un livre ouvert sur l’histoire des grandes découvertes portugaises, invitant les voyageurs à une exploration immersive de ses trésors patrimoniaux et culturels. C’est ici que les navigateurs intrépides ont pris la mer, ouvrant la voie à de nouveaux mondes et à des échanges qui allaient façonner l’ère moderne. Les somptueux jardins et les salles richement ornées du Palais national de Belém témoignent de l’opulence royale des siècles passés, tandis que le Palais national d’Ajuda, avec son architecture grandiose bien que inachevée, évoque les ambitions d’un empire à son zénith. Ce guide vous convie à une promenade à travers Belém, où chaque monument est une porte vers le passé glorieux du Portugal, et chaque ruelle une invitation à célébrer son présent vibrant. Des joyaux architecturaux aux festivités enivrantes, des délices culinaires aux conseils pratiques, embarquez pour une découverte complète de ce quartier emblématique, où l’histoire et la modernité se rencontrent pour créer une expérience inoubliable.

Belem, berceau des découvertes portugaises

Le quartier de Belem à Lisbonne est un site historique où résonnent encore les échos des pas des grands navigateurs portugais. C’est sur ces quais que Vasco de Gama et bien d’autres ont mis les voiles vers des destinations inexplorées, marquant le début d’une ère de découvertes qui allait changer le monde.

Le Palais national de Belem, avec ses jardins somptueux et ses salles ornées, témoigne de l’opulence des siècles passés et de son importance en tant que résidence royale aux XVIIe et XVIIIe siècles. Aujourd’hui, il incarne la continuité du pouvoir en servant de résidence officielle au président du Portugal.

Non loin, se dresse le Palais national d’Ajuda, dont l’architecture inachevée rappelle les ambitions d’un empire à l’apogée de sa puissance et les aléas de l’histoire qui ont empêché son achèvement. Belem est un quartier où chaque bâtiment et chaque monument est une fenêtre ouverte sur le passé glorieux du Portugal.

Les principaux sites touristiques à visiter à Belém

Belém regorge de sites touristiques incontournables qui témoignent de son riche passé. Voici une liste des monuments les plus célèbres que vous pourrez découvrir lors de votre visite :

Le Monastère des Hiéronymites

Le Monastère des Hiéronymites, également connu sous le nom de Monastère de Jérónimos, est l’un des monuments les plus importants du Portugal. Construit au XVIe siècle dans un style gothique manuélin, il est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Ce monastère abrite les tombeaux des grands explorateurs portugais tels que Vasco de Gama et Fernando Pessoa. Les détails architecturaux impressionnants et les sculptures complexes font du Monastère des Hiéronymites un véritable chef-d’œuvre.

La Tour de Belém

La Tour de Belém est un autre symbole emblématique de Lisbonne. Construite au XVIe siècle, cette tour fortifiée servait à défendre l’embouchure du Tage et à protéger la ville des attaques maritimes.

Aujourd’hui, la Tour de Belém offre une vue imprenable sur le fleuve Tage et constitue un lieu incontournable pour les amateurs d’histoire et d’architecture.

Le Musée national des Carrosses

Le Musée national des Carrosses (Museu Nacional dos Coches) est un musée unique en son genre qui abrite une collection impressionnante de carrosses royaux. Ces carrosses magnifiquement décorés témoignent de l’opulence de la cour portugaise au XVIIIe et au XIXe siècle.

En visitant ce musée, vous pourrez admirer des carrosses utilisés par la famille royale portugaise lors de cérémonies officielles et de grandes occasions.

Le Padrão dos Descobrimentos

Le Padrão dos Descobrimentos, également connu sous le nom de Monument aux Découvertes, est une sculpture monumentale représentant les grands explorateurs portugais. Cette œuvre impressionnante rend hommage aux navigateurs qui ont contribué aux grandes découvertes maritimes du Portugal.

Situé sur les rives du Tage, le Padrão dos Descobrimentos offre une vue panoramique sur Belém et constitue un point de repère emblématique de la ville.

Palais national d’Ajuda

Le Palais national d’Ajuda, édifice majestueux surplombant Lisbonne, incarne l’histoire inachevée de la royauté portugaise. Commencé au début du XIXe siècle, il se dresse comme un monument aux ambitions d’un empire autrefois puissant, dont les aspirations se sont vues interrompues par les caprices de l’histoire. Ses salles, bien que jamais complétées, offrent un aperçu fascinant de l’opulence et de l’art de vivre de l’aristocratie de l’époque.

Aujourd’hui, ce palais est un musée qui invite à contempler ce qui aurait pu être le dernier grand palais royal de Portugal.

Jardin botanique tropical

Le Jardin Botanique Tropical de Lisbonne, oasis verdoyante nichée au cœur de Belém, est un sanctuaire de biodiversité et d’histoire. Fondé avec l’intention de conserver les espèces exotiques rapportées des explorations portugaises, ce jardin est un véritable musée vivant. Ses allées ombragées invitent à la découverte de flores rares et d’arbres séculaires, témoins silencieux des voyages transocéaniques du passé. Ce lieu est non seulement un havre pour les amoureux de la botanique mais aussi un espace de tranquillité pour ceux qui cherchent à s’évader de l’agitation urbaine, offrant une pause rafraîchissante et éducative dans l’un des quartiers les plus chargés d’histoire de la capitale portugaise.

Les activités culturelles et événements à Belém

Belém est également connu pour ses activités culturelles et ses événements annuels. Voici quelques-uns des festivals et événements incontournables :

Les festivals et événements annuels à Belém

Festival Internacional de Jazz de Belém : Un festival de jazz renommé qui rassemble des artistes internationaux chaque année.

: Un festival de jazz renommé qui rassemble des artistes internationaux chaque année. Festa de Santo António : Une fête traditionnelle portugaise célébrée en juin en l’honneur de Saint Antoine, le saint patron de Lisbonne.

: Une fête traditionnelle portugaise célébrée en juin en l’honneur de Saint Antoine, le saint patron de Lisbonne. Festival dos Oceanos : Un festival estival qui met en valeur la culture maritime du Portugal à travers des concerts, des expositions et des activités nautiques.

Les musées et galeries d’art à visiter

Belém abrite également plusieurs musées et galeries d’art qui valent le détour. Parmi les plus célèbres, on peut citer :

Nom du musée/galerie Spécialité Musée national d’Art ancien Art européen du Moyen Âge et de la Renaissance Musée Berardo d’Art moderne et contemporain Art moderne et contemporain international Musée national des Azulejos Azulejos, carreaux de faïence traditionnels portugais Centro Cultural de Belém Le Centre culturel de Belém se présente comme le cœur artistique et culturel du quartier de Santa Maria de Belém. Ce complexe accueille une diversité de spectacles vivants, allant du théâtre à la musique en passant par la danse, dans ses multiples salles dédiées.

Les spécialités culinaires de Belém à ne pas manquer

Lors de votre visite à Belém, ne manquez pas l’occasion de goûter aux délicieuses spécialités culinaires locales. Voici quelques plats incontournables :

Les célèbres Pastéis de Belém

Les Pastéis de Belém sont des pâtisseries traditionnelles portugaises connues dans le monde entier. Ces petits flans à la crème sont fabriqués selon une recette secrète transmise de génération en génération.

Les Pastéis de Belém sont si célèbres que la pâtisserie où ils sont vendus, la Pastelaria de Belém, attire des milliers de visiteurs chaque jour. Ne manquez pas l’occasion de déguster ces douceurs lors de votre visite à Belém.

Les plats typiques à déguster dans les restaurants locaux

En plus des Pastéis de Belém, les restaurants locaux proposent une variété de plats typiques qui raviront vos papilles. Ne manquez pas l’occasion de goûter à la morue à la mode portugaise, aux sardines grillées et au fameux cozido à portuguesa, un plat traditionnel à base de viandes et légumes cuits lentement.

Parmi les meilleurs restaurants pour déguster ces spécialités, on peut citer A Travessa, un établissement réputé pour sa cuisine raffinée, et Pão Pão Queijo Queijo, un restaurant convivial proposant des plats traditionnels portugais.

Conseils pratiques pour visiter Belém

Lors de votre visite à Belém, nous vous proposons quelques conseils pratiques pour profiter au mieux de votre séjour . Pour commencer, sachez que pour éviter les foules, il est recommandé de visiter les sites touristiques de Belém tôt le matin ou en fin d’après-midi. Cela vous permettra de profiter pleinement des monuments sans être gêné par la foule.

Les moyens de transport pour se rendre à Belém

Pour vous déplacer dans le quartier de Belém, vous pouvez utiliser le tramway électrique 15E, qui est sans aucun doute l’un des moyens de transport les plus pittoresques pour explorer Belém. Il relie le centre-ville de Lisbonne à Belém et dessert les principaux sites touristiques du quartier. Vous pouvez monter à bord du tramway électrique 15E à la Praça da Figueira, près de Rossio, et descendre à l’arrêt Belém.

Plusieurs lignes de bus desservent également Belém, ce qui vous permet d’accéder facilement aux différents quartiers du quartier. Les lignes 714, 727 et 728 sont particulièrement pratiques pour se déplacer dans le quartier.

Et pourquoi pas se loger à Belém

Belém propose une gamme d’hébergements adaptés à tous les budgets. Voici quelques-uns des meilleurs hôtels et hébergements disponibles :

Les hôtels de luxe à Belém

Hôtel Altis Belém & Spa : Un hôtel cinq étoiles offrant des vues panoramiques sur le Tage et un spa luxueux. (Doca do Bom Sucesso, 1400-038 Lisbonne)

: Un hôtel cinq étoiles offrant des vues panoramiques sur le Tage et un spa luxueux. (Doca do Bom Sucesso, 1400-038 Lisbonne) NAU Palacio do Governador : Le Palácio do Governador, avec son charme historique et son élégance intemporelle, se présente comme une destination idéale pour les amoureux à la recherche d’une expérience hôtelière romantique au cœur de Lisbonne. (Rua Bartolomeu Dias 117, 1400-030 Lisbonne)

Les options d’hébergement abordables à proximité

Auberge de jeunesse / Hostel Impact House Belém : L’Impact House se distingue comme le premier hôtel durable de Lisbonne. Situé à proximité de Belém, cet établissement offre une atmosphère internationale plutôt sympa où l’accent est mis sur la prise de conscience de l’impact de chacun sur notre écosystème fragile. (Estr. Forte do Alto Duque 1586, 1400-015 Lisboa)

: L’Impact House se distingue comme le premier hôtel durable de Lisbonne. Situé à proximité de Belém, cet établissement offre une atmosphère internationale plutôt sympa où l’accent est mis sur la prise de conscience de l’impact de chacun sur notre écosystème fragile. (Estr. Forte do Alto Duque 1586, 1400-015 Lisboa) Auberge Belem Guest House : La Belem Guest House jouit d’une localisation parfaite, nichée à proximité de nombreuses attractions touristiques prisées, entourée de restaurants de qualité et de bars animés, tout en offrant un accès simplifié à l’ensemble de Lisbonne grâce à une excellente desserte en bus et métro. (largo domingos tendeiro, 14, 1400-271, Lisbonne)

Les locations saisonnières

Belém, avec son riche patrimoine et son ambiance sereine, offre également une gamme attrayante de locations saisonnières pour ceux qui cherchent à s’immerger dans le quotidien lisboète. Ces résidences privées, variant de studios cosy à des appartements spacieux, permettent aux voyageurs de découvrir le quartier à leur propre rythme. Elles représentent une alternative charmante aux hébergements traditionnels, offrant espace, intimité et la liberté de vivre comme un résident local. Que ce soit pour une escapade romantique ou un séjour en famille, les locations saisonnières à Belém sont une excellente option pour ceux qui souhaitent se créer des souvenirs uniques au cœur de l’histoire portugaise.

Pour finir

Belém est un véritable trésor historique situé à Lisbonne au Portugal. Avec ses monuments emblématiques tels que le Monastère des Hiéronymites et la Tour de Belém, ses spécialités culinaires célèbres comme les Pastéis de Belém et ses activités culturelles passionnantes, Belém offre aux visiteurs une expérience unique mêlant histoire, gastronomie et culture.

Que ce soit pour une journée de visite ou un séjour plus long, Belém ne manquera pas de vous émerveiller par sa beauté et son charme.

N’oubliez pas de vous renseigner sur les festivals et événements annuels qui ont lieu à Belém, ainsi que sur les musées et galeries d’art à visiter. Pour profiter au mieux de votre séjour, pensez à utiliser les moyens de transport locaux tels que le tramway électrique 15E et les bus locaux pour vous déplacer dans le quartier. Et en ce qui concerne l’hébergement, vous avez le choix entre des hôtels de luxe offrant des vues panoramiques sur le Tage et des options plus abordables à proximité.

En somme, une visite à Belém est une plongée dans l’histoire du Portugal, une découverte culinaire et une immersion dans la culture locale. Ne manquez pas cette expérience unique lors de votre voyage à Lisbonne !