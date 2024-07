5 passerelles à couper le souffle dans le Nord du Portugal

Imaginez-vous suspendu entre ciel et terre, avec pour seul compagnon le murmure d’une rivière en contrebas et le chant des oiseaux au loin. Bienvenue dans le nord du Portugal, terre de contrastes où la nature sauvage côtoie un riche patrimoine culturel. Et quel meilleur moyen de découvrir ces trésors cachés que d’emprunter les passerelles qui serpentent à travers les paysages les plus spectaculaires de la région ?

Attachez vos chaussures de randonnée et préparez-vous à un voyage inoubliable. Voici notre sélection des 5 passerelles qui feront battre votre cœur d’aventurier :

1. Les passerelles du Paiva, une aventure au cœur de la préhistoire

Difficulté : Élevée | Distance : 8,7 km

Imaginez marcher sur les traces de créatures marines vieilles de 500 millions d’années. C’est l’expérience unique qu’offrent les Passerelles du Paiva, joyau d’Arouca. Ce parcours de 8,7 km n’est pas pour les cœurs fragiles : montées abruptes et descentes vertigineuses vous attendent. Mais la récompense est à la hauteur de l’effort : des vues à couper le souffle sur les eaux cristallines du Paiva, des cascades rugissantes et la mystérieuse Gorge du Paiva, véritable livre ouvert sur l’histoire de notre planète.

2. Les passerelles du Sistelo, la petite Chine portugaise

Difficulté : Moyenne-basse | Distance : 10 km

Vous avez toujours rêvé de voir la Chine mais le voyage est trop long ? Direction Sistelo, surnommé le “Petit Tibet portugais”. Ces passerelles de 10 km vous offrent une promenade bucolique à travers des terrasses agricoles en cascade, dignes des plus beaux paysages asiatiques. Le parcours, majoritairement plat, est parfait pour une balade en famille. Conseil d’ami : commencez par Sistelo pour terminer en beauté à l’Ecovia do Vez.

3. Les passerelles de Pitões das Júnias, le secret le mieux gardé du Gerês

Difficulté : Moyenne | Distance : 4,5 km

Si vous aimez les lieux chargés de mystère, ces passerelles sont faites pour vous. Nichées au cœur du parc national de Peneda-Gerês, elles vous conduisent à travers 4,5 km de paysages sauvages jusqu’à une cascade de 30 mètres de haut. Le clou du spectacle ? Le monastère de Santa Maria das Júnias, vestige du XIIe siècle qui semble surgir de nulle part. Un voyage dans le temps garanti !

4. Les passerelles du Corgo, l’alliance parfaite entre nature et culture

Difficulté : Moyenne-basse | Distance : 2,5 km

Vous ne voulez pas choisir entre nature et culture ? Les Passerelles du Corgo à Vila Real sont la réponse à vos prières. Sur 2,5 km, vous passerez des berges verdoyantes du Corgo aux ruelles pittoresques de la ville. Ne manquez pas l’ancienne centrale hydroélectrique de Biel, témoin de l’ingéniosité humaine au cœur de la nature.

Tout au long des Passerelles du Corgo, vous pouvez profiter du paysage urbain et naturel de Vila Real, avec ses ponts, maisons, jardins et monuments. Vous pouvez également observer la faune et la flore locales, comme les canards, les hérons, les saules et les aulnes. Et vous pouvez aussi découvrir l’histoire et la culture de la ville, comme l’ancienne centrale hydroélectrique de Biel, l’ancienne ligne de chemin de fer verticale et le château de Vila Real.

5. Les passerelles de Melgaço, la balade des gourmets

Difficulté : Faible | Distance : 1,5 km

Terminez en beauté avec les Passerelles de Melgaço. Ce parcours de 1,5 km est un véritable régal pour les sens. Du centre historique au Parc des Caldas, laissez-vous porter par le charme de cette ville frontalière. Et pourquoi ne pas terminer votre balade par une dégustation du fameux vin vert de la région ? Vous l’avez bien mérité !

Pour les parcourir, il n’est pas nécessaire d’acheter un billet ni de faire une réservation. Le parcours peut être fait dans les deux sens, mais il est recommandé de le faire dans le sens du centre historique de Melgaço vers le Parc des Caldas, car c’est plus intéressant et dynamique. La durée moyenne du parcours est d’environ 30 minutes.

Ces cinq passerelles sont bien plus que de simples chemins de bois. Ce sont des ponts entre l’Homme et la Nature, entre le passé et le présent. Alors, quelle sera votre prochaine aventure dans le nord du Portugal ?