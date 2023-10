Que visiter au Portugal en une semaine

Imaginez-vous déambuler dans les ruelles sinueuses de l’Alfama à Lisbonne, où chaque coin de rue révèle un nouveau trésor, ou sentir la brise marine sur votre visage en vous promenant le long des quais du Douro à Porto. Ces deux villes portugaises, bien que différentes dans leur caractère et leur ambiance, offrent une plongée fascinante dans la diversité culturelle, historique et gastronomique du Portugal.

Que vous soyez un amateur d’art en quête de chefs-d’œuvre modernes, un gastronome désireux de savourer les délices de la cuisine portugaise, ou simplement un voyageur en quête d’authenticité, ce guide vous offre un itinéraire détaillé pour une semaine inoubliable dans chacune de ces villes captivantes.

De la majestuosité des monuments de Belém à Lisbonne à l’effervescence du marché do Bolhão à Porto, chaque jour de votre séjour sera une nouvelle aventure. Et pour vous aider à naviguer dans ces métropoles vibrantes, nous avons inclus des conseils pratiques et des recommandations pour le logement, afin que vous puissiez profiter au maximum de votre voyage.

Alors, préparez vos valises et laissez-vous guider à travers les merveilles de Lisbonne et Porto. Vous découvrirez non seulement deux villes, mais aussi deux façons différentes de vivre et de ressentir le Portugal.

Une semaine à Lisbonne, guide pour découvrir la capitale portugaise

Que faire et que visiter à Lisbonne en une semaine ? C’est la question que se posent de nombreux voyageurs désireux de découvrir la capitale portugaise. Ce guide est conçu pour vous offrir un itinéraire bien équilibré qui mélange sites incontournables, trésors cachés et expériences gastronomiques. De l’effervescence du quartier de la Baixa à la sérénité des jardins de Belém, chaque jour de votre séjour sera une nouvelle aventure.

Que vous soyez un passionné d’histoire, un amoureux de la nature ou un gastronome en herbe, ce guide vous offre une palette d’expériences qui captureront l’essence de Lisbonne. Alors, embarquez avec nous pour une semaine inoubliable dans cette ville fascinante.

Le charme de l’Alfama et de la Baixa

Alfama

Lisbonne est une ville aux multiples facettes. Pour votre premier jour, commencez par explorer les quartiers de l’Alfama et de la Baixa. Ces deux quartiers sont le cœur historique de la ville, où le passé et le présent se rencontrent.

Le quartier de l’Alfama est célèbre pour ses ruelles étroites et ses maisons aux façades azulejos. Ne manquez pas la visite du château de São Jorge, qui offre une vue panoramique sur la ville.

La Baixa, quant à elle, est le centre névralgique de Lisbonne. Flânez dans la Rua Augusta, une rue piétonne animée, et terminez votre promenade à la Praça do Comércio, une place majestueuse ouverte sur le Tage.

Belém : entre culture et gourmandise

Le deuxième jour, dirigez-vous vers le quartier de Belém. Ce quartier est un véritable musée à ciel ouvert, abritant plusieurs monuments emblématiques tels que la Tour de Belém et le Monastère des Hiéronymites.

Après une matinée culturelle, offrez-vous une pause gourmande dans l’une des pâtisseries du quartier pour déguster un « pastel de nata« , la célèbre pâtisserie portugaise.

Évasion à Sintra

Sintra

Le troisième jour, prenez le train pour Sintra. Cette ville, située à une trentaine de minutes de Lisbonne, est célèbre pour ses palais et ses jardins luxuriants.

Le Palácio Nacional da Pena est un incontournable. Ce palais coloré, situé au sommet d’une colline, semble tout droit sorti d’un conte de fées. Le parc environnant est également un havre de paix, idéal pour une promenade.

Ne manquez pas la Quinta da Regaleira, un autre joyau de Sintra. Ce domaine est célèbre pour son puits initiatique et ses jardins mystérieux.

La vie nocturne du Bairro Alto

Le quatrième jour, laissez-vous tenter par l’effervescence du Bairro Alto, le quartier bohème de Lisbonne. De jour, c’est un quartier paisible, mais dès la nuit tombée, les rues s’animent.

Si vous êtes amateur de gastronomie, c’est l’occasion de goûter à la « bacalhau à brás« , une délicieuse recette de morue. Les tavernes du quartier offrent également une excellente sélection de vins locaux.

Après le dîner, plongez dans la vie nocturne lisboète. Les bars et les clubs du Bairro Alto sont le lieu idéal pour écouter du fado, ce chant mélancolique qui est l’âme de la musique portugaise.

Excursion à Cascais et Estoril

Le cinquième jour, pourquoi ne pas faire une petite escapade en bord de mer ? Cascais et Estoril sont deux stations balnéaires situées à une courte distance en train de Lisbonne.

À Cascais, ne manquez pas la Boca do Inferno, une formation rocheuse spectaculaire où les vagues viennent s’écraser avec force. Pour le déjeuner, optez pour un « arroz de marisco« , un plat de riz aux fruits de mer, dans l’un des nombreux restaurants en bord de mer.

Les trésors de l’art moderne à la Fundação Calouste Gulbenkian

Le sixième jour, consacrez votre temps à la culture en visitant la Fundação Calouste Gulbenkian. Ce musée est un véritable trésor d’art moderne et contemporain.

Après la visite, profitez du jardin luxuriant qui entoure le musée pour une pause détente. Le café du musée propose également une excellente sélection de pâtisseries, dont le « travesseiro« , une pâtisserie feuilletée fourrée à la crème d’amande.

Shopping et détente au LX Factory

Pour votre dernier jour à Lisbonne, dirigez-vous vers le LX Factory, un ancien site industriel transformé en espace créatif. Vous y trouverez des boutiques de créateurs, des galeries d’art et des restaurants branchés.

Terminez votre séjour en beauté en dînant dans l’un des restaurants du complexe. Le « polvo à lagareiro« , un plat de poulpe grillé, est un choix populaire.

Une semaine à Porto, le guide pour visiter la perle du Douro

Si Lisbonne est la capitale, ne vous méprenez pas, vous ne vous ennuierez pas en passant une semaine à Porto ! Si vous vous demandez que faire et que visiter à Porto en une semaine ? Ce guide est votre réponse. Conçu pour vous immerger dans la richesse culturelle et historique de Porto, cet itinéraire vous emmènera des rives animées du Douro aux marchés locaux effervescents, en passant par des musées d’art contemporain.

Que vous soyez un explorateur urbain, un amateur de vin ou un épicurien, ce guide vous propose une variété d’activités et de découvertes qui vous permettront de vivre Porto dans toute sa splendeur. Alors, préparez-vous à plonger dans une semaine d’exploration et de découverte dans cette ville envoûtante.

La Ribeira et le Douro

Commencez votre séjour à Porto par une visite de la Ribeira, le quartier historique de la ville. Les ruelles pavées et les maisons colorées donnent à ce quartier un charme indéniable.

Longez les quais du Douro et admirez les bateaux Rabelo, autrefois utilisés pour transporter le vin de Porto. Pour une expérience authentique, montez à bord de l’un de ces bateaux pour une petite croisière.

Terminez votre journée par un dîner dans l’un des nombreux restaurants en bord de rivière. Le « francesinha« , un sandwich garni de viande et recouvert de fromage fondu, est un incontournable de la cuisine portuense.

La librairie Lello et les jardins du Palácio de Cristal

Le deuxième jour, dirigez-vous vers la librairie Lello, l’une des plus belles librairies du monde. Son intérieur néogothique et son escalier en bois sculpté sont à couper le souffle.

Après cette visite culturelle, détendez-vous dans les jardins du Palácio de Cristal. Ces jardins offrent une vue panoramique sur le Douro et sont un havre de paix en plein cœur de la ville.

Les caves de Vila Nova de Gaia

Le troisième jour, traversez le Douro pour vous rendre à Vila Nova de Gaia, la ville jumelle de Porto. C’est ici que sont entreposés les célèbres vins de Porto.

Visitez l’une des nombreuses caves et participez à une dégustation. Vous découvrirez les différents types de Porto, du Tawny au Vintage, et apprendrez à les apprécier comme un connaisseur.

Ne manquez pas de goûter à la « tripas à moda do Porto« , un plat traditionnel à base de tripes, souvent servi dans les tascas, les petits restaurants typiques de la région. Et si vous êtes végétarien ne vous inquiétez pas car vous serez toujours bien servi au Portugal et ne vous contenterez pas de manger une salade !

La Foz do Douro : où la rivière rencontre l’océan

Le quatrième jour, prenez le tramway historique jusqu’à la Foz do Douro, l’endroit où le Douro rencontre l’océan Atlantique. Les plages de sable fin et les cafés en bord de mer en font un lieu idéal pour se détendre.

Profitez de l’occasion pour déguster un « bolinho de bacalhau« , une boulette de morue frite, dans l’un des kiosques en bord de mer. C’est une collation parfaite pour accompagner un verre de vinho verde, le vin vert typique de la région.

Marché do Bolhão et la rue Santa Catarina

Le cinquième jour, plongez dans l’effervescence du marché do Bolhão. Ce marché est le cœur battant de Porto, où vous pourrez acheter des produits frais et découvrir les saveurs locales.

Après le marché, dirigez-vous vers la rue Santa Catarina pour une séance de shopping. Cette rue est le principal axe commercial de Porto, bordé de boutiques et de cafés historiques.

Ne manquez pas de faire une pause au Majestic Café, un café art nouveau qui est une véritable institution à Porto. Le « pudim Abade de Priscos« , un flan traditionnel, est un excellent choix pour le dessert.

La musique et l’art de la Casa da Música et du Serralves

Le sixième jour, consacrez-vous à l’art et à la musique en visitant la Casa da Música et le musée Serralves. La Casa da Música est une salle de concert au design avant-gardiste qui propose une programmation variée, du fado au jazz.

Le musée Serralves est dédié à l’art contemporain et est entouré d’un magnifique jardin. C’est l’endroit idéal pour une immersion culturelle.

Le charme de la Rua das Flores et la gare de São Bento

Pour votre dernier jour à Porto, flânez dans la Rua das Flores, une rue piétonne pleine de charme. Vous y trouverez des boutiques d’artisanat local, des galeries d’art et des restaurants.

Terminez votre séjour par une visite de la gare de São Bento, célèbre pour ses azulejos qui racontent l’histoire du Portugal. Pour le dîner, optez pour un « arroz de tamboril« , un plat de riz au poisson-monk, dans un restaurant typique.

Se loger à Lisbonne et Porto

Hotel Chiado

Le choix de l’hébergement peut grandement influencer votre expérience de voyage. À Lisbonne, le quartier de l’Alfama offre une expérience authentique avec ses maisons traditionnelles transformées en chambres d’hôtes.

Si vous préférez un cadre plus luxueux, le quartier du Chiado abrite plusieurs hôtels 5 étoiles. Pour les voyageurs à budget limité, les auberges de jeunesse près de la Baixa sont une option économique.

À Porto, le quartier de la Ribeira est idéal pour ceux qui souhaitent être au cœur de l’action. Les options vont des hôtels de charme aux appartements en location.

Le quartier Boavista, un peu plus éloigné du centre, offre des options plus abordables sans sacrifier la qualité. Les maisons d’hôtes y sont particulièrement accueillantes et souvent gérées par des familles locales.

Informations pratiques pour votre séjour

Se déplacer à Lisbonne et Porto est relativement simple. Les deux villes disposent d’un réseau de métro efficace, ainsi que de nombreux bus et tramways. Les cartes de transport en commun, comme la Viva Viagem à Lisbonne et l’Andante à Porto, sont pratiques et économiques. Si vous n’êtes pas trop branché transports en commun, sachez que les taxis sont nombreux jours et nuit et assez peu coûteux. Vous trouverez des stations dans tous les lieux importants et vous pouvez les appeler sur la route en levant le bras.

La langue parlée est le portugais, mais vous trouverez que beaucoup de personnes parlent également anglais, surtout dans les zones touristiques. Il est toutefois apprécié d’apprendre quelques phrases de base en portugais.

En matière de sécurité, les deux villes sont généralement sûres, mais il est toujours bon de prendre des précautions standard, comme éviter les quartiers moins fréquentés la nuit.

Enfin, la monnaie utilisée est l’euro. Les cartes de crédit sont largement acceptées, mais il est recommandé d’avoir un peu d’argent liquide pour les petits commerces ou les marchés.

Que visiter au Portugal en une semaine : Un voyage entre tradition et modernité

En une semaine au Portugal, vous aurez découvert bien plus que de simples lieux touristiques. Vous aurez vécu l’âme de deux villes qui, bien que différentes, incarnent toutes deux la richesse et la diversité du Portugal. De la modernité cosmopolite de Lisbonne à l’authenticité rustique de Porto, chaque jour aura été une nouvelle page dans votre carnet de voyage.

Vous aurez exploré des quartiers historiques, dégusté des mets locaux qui sont le reflet de la richesse gastronomique du pays, et vous serez immergé dans une culture où la tradition et la modernité coexistent en harmonie. Et ce n’est là qu’un aperçu de ce que le Portugal a à offrir.

Que vous ayez suivi cet itinéraire à la lettre ou que vous l’ayez adapté à vos propres intérêts, nous espérons que ce guide vous aura aidé à tirer le meilleur parti de votre séjour. Le Portugal est un pays aux multiples facettes, et une semaine ne suffit pas pour tout voir. Mais c’est amplement suffisant pour tomber amoureux de sa diversité, de sa culture et de ses gens.

Alors, quand vous repenserez à cette semaine passée entre Lisbonne et Porto, souvenez-vous que le véritable voyage ne se mesure pas en kilomètres parcourus, mais en moments inoubliables vécus. Et qui sait ? Peut-être que cette aventure ne sera que le début de nombreuses autres à travers ce pays fascinant.