faire du surf au Portugal

Une des activités principales pour nombre de voyageurs qui visitent le Portugal, c’est le surf. Avec ses conditions météorologiques exceptionnelles et la variété des spots offerts, le Portugal est une destination idéale pour un surfeur à la recherche d’un lieu parfait pour pratiquer son sport favori.

Qu’il soit amateur ou professionnel, chaque surfeur trouvera sa plage de rêve sur les côtes du Portugal. Des longues plages de sable fin aux eaux turquoises et aux récifs rocheux, ce pays offre tout type de spots de surf adaptés aux niveaux des surfeurs. Dans cet article, nous allons explorer les meilleurs endroits pour le surf au Portugal.

Le Portugal un eldorado pour le surf et les sports nautiques

Avec près de 2 000 kilomètres de littoral atlantique, le Portugal est un véritable eldorado pour les surfeurs. Ses 943 km de côtes continentales, 667 km aux Açores, et 250 km à Madère offrent un espace idéal pour de nombreuses activités nautiques, dont le surf bien sûr !

Reconnu internationalement pour ses vagues défiant même les surfeurs professionnels les plus aguerris, le Portugal bénéficie de conditions climatiques favorables au surf toute l’année. Les vagues tubulaires sont idéales pour le surf et le bodyboard, attirant des compétitions internationales, tandis que le vent constant crée des conditions parfaites pour la planche à voile et le kitesurf. Peu importe la saison, les côtes portugaises, du nord au sud, offrent d’excellentes opportunités pour les surfeurs de tous niveaux.

Histoire du surf au Portugal

L’histoire du surf au Portugal a pris son envol avec le premier championnat national en 1977 à Ribeira d’Ilhas, Ericeira. Cette date, relativement récente dans l’histoire du surf, s’explique par le contexte politique du Portugal, sous une dictature isolée jusqu’en 1974. C’est dans les années 1990 que le Portugal a commencé à se faire un nom sur la scène internationale du surf, période où ce sport a connu un essor considérable dans le pays.

Quel matériel utiliser pour surfer au Portugal ?

Le matériel requis pour le surf varie selon le niveau du surfeur et le style de surf pratiqué. Pour les débutants, un shortboard ou un funboard convient le mieux, car ils sont faciles à manœuvrer et ont une grande flottabilité. Cependant, si vous êtes plus expérimenté et que vous souhaitez affronter des vagues plus fortes, alors vous devriez opter pour un longboard.

Lorsque vous choisissez votre planche, assurez-vous qu’elle est adaptée à votre poids et à votre niveau. Il est également important de porter une combinaison de surf appropriée afin de rester à l’aise et au chaud dans l’eau.

Les meilleurs spots de surf au Portugal

Du nord au sud le Portugal et ses 200km de côte présente des centaines de spots de surf, à vrai dire, en fonction des conditions (et de votre niveau) vous pourrez surfer quasiment partout ! Mais si nous rédigeons cet article ce n’est évidemment pas pour s’en arrêter là, alors continuons sur quelques unes des meilleures plages pour le surf au Portugal, quelques uns des spots les plus célèbres, à savoir : Superturbos, Coxos, Praia do Norte, Guincho, Beliche, Praia Grande à Sintra, Carcarvelos, Paul du Mar ou encore Costa de Caparica.

Peniche, Supertubos

Supertubos, la perle du sud de la péninsule de Peniche, est une célébrité dans l’univers du surf. Chaque année, cette plage spectaculaire de Medão Grande est le théâtre du Rip Curl Pro Portugal, une compétition de la World Surf League. Avec ses vagues rapides et ses tubes parfaits, Supertubos est le terrain de jeu des surfeurs aguerris. À Peniche, ville maritime vibrante, on trouve aussi des spots variés comme Lagide et Almagreira pour les experts, ainsi que des vagues plus douces à Baleal et Ferrel pour les débutants.

Les mois de septembre à mai sont idéaux pour les vagues puissantes, mais Peniche offre une expérience de surf toute l’année, complétée par la beauté de ses plages et le charme de ses sites historiques, dont la forteresse et les eaux cristallines de la réserve naturelle des Berlengas.

Ericeira, Coxos

Coxos, niché dans la réserve mondiale de surf d’Ericeira , est un spot de surf d’exception, considéré comme l’un des meilleurs du Portugal. Cette droite longue et puissante convient aux surfeurs chevronnés, offrant des conditions régulières à toutes les marées. Pour une session plus paisible, privilégiez les matinées en semaine. Les conditions optimales se trouvent avec une houle Nord, Nord-Ouest et un vent du Sud-Est.

Ericeira, à une heure de Lisbonne, vibre au rythme des vagues. Avec des spots variés pour tous niveaux, des plages splendides et une culture riche, c’est une destination surf incontournable. Attention toutefois aux rochers et à l’affluence sur le spot.

Nazaré, Praia do Norte

Praia do Norte, située au nord du promontoire de Nazaré, est reconnue pour son caractère sauvage et préservé, avec ses dunes naturelles. Cette plage, réputée pour sa mer agitée, est un paradis pour les surfeurs en quête de vagues gigantesques. En 2011, la plage a été propulsée sur le devant de la scène internationale lorsque Garrett McNamara a surfé une vague d’environ 30 mètres, récompensée lors des Billabong XXL Global Big Wave Awards. Ces vagues exceptionnelles sont le résultat du canyon sous-marin de Nazaré, le plus grand d’Europe, qui influence les vagues venant de l’ouest et crée ces phénomènes maritimes spectaculaires.

Cascais, Praia do Guincho

Praia do Guincho, située sur la côte d’Estoril, à 5 km de Cascais, est célèbre pour le windsurf et le kitesurf grâce à sa proximité avec Cabo da Roca, mais Praia do Guincho offre également des conditions idéales pour le surf, particulièrement lors des journées moins ventées. Avec des vagues adaptées aux débutants par petites conditions et devenant puissantes avec la houle, ce spot attire les surfeurs de Lisbonne. Il est régulier, capte bien la houle et propose des gauches ainsi que des droites. Bien que fréquenté, notamment en été, Guincho reste un spot privilégié pour les surfeurs de tous niveaux, offrant une belle diversité de vagues sur sa longue plage de sable blanc.

Sagres, Praia do Beliche

Beliche à Sagres est un spot de surf réputé, offrant des vagues de classe mondiale dans un cadre naturel époustouflant. Située entre Sagres et Cabo da São Vicente, cette plage est accessible par un escalier descendant de hautes falaises. Connu pour son « wedge » unique, Beliche attire les surfeurs lorsqu’elle reçoit la bonne houle, produisant des vagues creuses et souvent tubulaires. Bien que le fond soit constitué de roches plates recouvertes de sable, ce spot n’est pas adapté aux débutants en raison de sa puissance et de sa faible profondeur. La prudence est recommandée, en particulier envers les locaux et sur le wedge très prisé des bodyboardeurs.

Sintra, Praia Grande

Praia Grande, située dans le parc naturel de Sintra Cascais près de Colares, est un spot de surf de renommée mondiale à seulement 30 minutes de Lisbonne. Ce beach break versatile est connu pour sa régularité et accueille annuellement les championnats du monde de bodyboard. La plage, exposée, capte la moindre houle et offre des conditions idéales tout au long de l’année, indépendamment des marées. Toutefois, soyez prêt à partager les vagues avec des surfeurs locaux expérimentés, surtout lorsque les conditions sont optimales pour le surf. Si Praia Grande est bondée, la baie voisine de Praia Pequena est une alternative plus tranquille.

Carcavelos, Praia de Carcavelos

Carcavelos Beach, située à 17 km au sud-ouest de Lisbonne, est l’un des beach breaks les plus réputés du Portugal. Parfaite pour les surfeurs de tous niveaux, la plage offre des vagues gauche et droite, adaptées aux petites comme aux grandes houles. Les meilleures conditions se présentent de septembre à mai, avec des vagues idéales pour le barrel lorsqu’une houle du sud rencontre un vent du nord-est. Carcavelos est aussi un excellent spot pour apprendre et progresser en surf, grâce à ses nombreuses écoles. En octobre, elle accueille le Billabong Pro, une étape importante du circuit professionnel.

Almada, Costa da Caparica

Costa da Caparica s’étend sur un peu plus de 20 kilomètres au sud de Lisbonne, est célèbre pour sa diversité de spots de surf. Des vagues de qualité se forment le long de cette étendue, allant de Cova do Vapor au nord à Bicas au sud. Chaque spot, comme São Joao da Caparica, Marcelino, Praia do Barbas, Castelo, Praia da Saude, et Praia da Rainha, offre des conditions uniques pour le surf. La Costa de Caparica est parfaite pour tous les niveaux, avec des options de vagues allant de petites à grandes, et est également renommée pour ses écoles de surf de qualité.

Madère, Paúl do Mar

Paúl do Mar, sur la côte sud-ouest ensoleillée de Madère, gagne en popularité parmi les surfeurs internationaux. Accessible autrefois seulement par bateau, cette localité maritime attire pour ses impressionnants « reef breaks ». Les vagues tubulaires et puissantes de Paul do Mar, parfaites pour les surfeurs avancés et experts, offrent un défi passionnant et une expérience de surf intense. C’est un lieu incontournable pour les passionnés de surf à la recherche de sensations fortes et de vagues de qualité.

Trouver un spot de surf pour les vacances

Sagres et la Costa Vicentina

Sagres se trouve à l’extrême pointe sud-ouest du Portugal et est considérée comme l’une des meilleures destinations européennes pour pratiquer le surf. Cette petite ville portugaise abrite des spots de surf reconnus mondialement, y compris Martinhal Beach, en face de la Baie de Sagres, située directement au bord de l’océan Atlantique. Il s’agit d’un spot très populaire grâce à ses vagues puissantes et à sa belle plage ensoleillée.

À proximité se trouve également Arrifana Beach, qui est l’un des plus beaux spots de surf du Portugal. Avec des vagues parfaites pour les débutants et intermédiaires, cette plage est l’endroit idéal pour s’initier au surf. La plage d’Arrifana est généralement calme et sauvage avec des eaux limpides et une faune marine riche.

La côte vicentine fait partie des plus belles régions du Portugal et elle est idéale pour le surf. Quel que soit votre niveau, vous trouverez ici un excellent spot de surf avec des vagues parfaites. Les plus connus sont Rocheches et Estômbar, qui sont des spots de surf populaires pour les débutants et intermédiaires, c’est ici que sont nés quelques uns des surfeurs et surfeuses les plus célèbres du Portugal.

Les autres destinations de surf du Portugal

Il existe également de nombreux spots de surf intéressants dans d’autres parties du Portugal. Outre Sagres, la côte algarvienne est réputée pour ses spots calmes et perfectibles, qui sont parfaits pour les surfeurs expérimentés. La côte de Sintra propose des vagues fortes et puissantes qui sont parfaites pour les surfeurs aguerris. Enfin, Lisbonne est également un excellent endroit pour le surf, avec des plages qui conviennent à tous les niveaux.

La région nord enrichit la diversité des spots de surf disponibles dans le pays. Espinho, avec ses vagues régulières, est idéale pour les surfeurs de tous niveaux, tandis que Matosinhos, proche de Porto, est connue pour ses conditions favorables aux débutants. À Viana do Castelo, les surfeurs peuvent s’attendre à des défis plus grands avec des vagues plus fortes.

Quelles sont les meilleures périodes pour surfer ?

Le Portugal offre un climat très agréable pour le surf toute l’année. Les températures hivernales oscillent entre 10 et 16 °C, tandis que les températures estivales peuvent atteindre 30 °C. Les vagues sont donc généralement plus fortes en hiver et en automne, ce qui en fait une période idéale pour le surf. Cependant, il est possible de surfer toute l’année, car il y a toujours de bonnes conditions météorologiques et des vagues parfaites. Paradoxalement l’eau qui n’est jamais très chaude au Portugal, n’est jamais trop froide pour surfer, en combinaison même en hiver, tandis qu’en été, le temps chaud et ensoleillé autorise le surf sans combinaison.

L’été, de mai à septembre, est idéal pour les débutants avec des vagues moyennes de 1 à 1,5 mètre, bien qu’il soit possible de trouver des vagues plus petites. Malgré l’affluence estivale, le Portugal offre de nombreux spots pour trouver des plages moins bondées.

L’hiver, de novembre à février, est parfait pour les surfeurs avancés grâce aux houles atlantiques apportant des vagues plus grandes et puissantes, pouvant atteindre 2 à 4,5 mètres.

Les intersaisons, automne et printemps, offrent également de bonnes conditions de surf. Il est conseillé de vérifier les prévisions pour choisir des vagues adaptées à son niveau. De plus, ces périodes bénéficient de tarifs avantageux pour les vols et les hébergements de surf.

Surf Camp au Portugal

Réputé pour être la destination de choix pour les camps de surf en Europe, le Portugal offre un équilibre parfait entre un style de vie décontracté, une météo clémente, une gastronomie savoureuse et une ambiance bohème. Avec une variété de spots de surf qui rivalise avec les meilleurs mondiaux, ce pays se présente comme un paradis pour les surfeurs de tous niveaux.

L’éventail des Surf Camps

Le Portugal abonde en camps de surf, allant des structures bien établies aux initiatives locales plus modestes. Chaque camp offre une expérience unique, que ce soit en connectant les débutants aux surfeurs locaux ou en proposant des séjours de surf personnalisés. Cette diversité permet à chaque surfeur de trouver un camp adapté à ses attentes et à son budget.

Pour ceux qui recherchent le confort, certains camps offrent des logements haut de gamme avec des vues imprenables sur l’océan et un accès direct aux plages. Ces établissements de luxe sont souvent équipés de piscines, de bars sur place et de suites avec balcons, combinant le surf à une expérience de détente ultime.

À l’autre extrémité du spectre, il existe des camps de surf plus accessibles financièrement. Ces lieux, à l’atmosphère conviviale et sociale, offrent des locations de planches abordables et attirent des instructeurs du monde entier. Idéaux pour les voyageurs à budget limité, ils promettent une expérience riche en rencontres et en aventures.

Fonctionnement Surf Camp

Dans un surf camp, les participants vivent au rythme des vagues et partagent leur quotidien avec d’autres passionnés, créant ainsi une atmosphère conviviale et propice à l’échange de connaissances et d’expériences. Ces lieux sont souvent situés à proximité des plages, offrant un accès facile aux meilleurs spots de surf et une immersion totale dans l’environnement maritime.

Les cours proposés s’adressent à tous les niveaux, des débutants souhaitant apprendre les bases aux surfeurs intermédiaires et avancés cherchant à perfectionner leur technique. Les instructeurs, souvent des surfeurs expérimentés, fournissent un encadrement personnalisé et des conseils adaptés à chaque participant. En outre, les surf camps proposent fréquemment des activités complémentaires, comme le yoga ou la randonnée, pour enrichir l’expérience.

Les spots de surf sont-ils facilement accessibles ?

Les spots de surf au Portugal sont généralement facilement accessibles, ce qui contribue grandement à la popularité du pays comme destination de surf. Voici quelques points clés à considérer :

Diversité des spots : Le Portugal offre une variété de spots de surf adaptés à tous les niveaux, des débutants aux professionnels. Ces spots sont répartis le long de la côte, offrant un accès facile depuis les principales villes et les zones touristiques. Accessibilité géographique : Beaucoup de spots de surf célèbres au Portugal, comme ceux de Peniche, Nazaré, ou Ericeira, sont situés à proximité des grandes villes ou sont facilement accessibles par la route. Cela facilite les déplacements pour les surfeurs locaux et les visiteurs internationaux. Transports et infrastructures : Le Portugal dispose d’un bon réseau de transports en commun et de routes bien entretenues. Cela permet aux surfeurs de se rendre sur les différents spots sans trop de difficultés, que ce soit en voiture, en bus ou même parfois en train. Navettes & Surf Camps : La plupart des camps de surf offrent des services de transport vers les spots de surf, ce qui est particulièrement utile pour les débutants ou ceux qui ne sont pas familiers avec la région. Accessibilité pour tous les niveaux : Les spots de surf au Portugal varient en termes de difficulté, ce qui les rend accessibles aux surfeurs de tous niveaux. Des vagues douces pour les débutants aux vagues gigantesques de Nazaré pour les experts, il y a des options pour tous.

Le Portugal est facilement accessible depuis de nombreuses destinations européennes. La plupart des grandes villes européennes possèdent des vols directs vers les principaux aéroports du Portugal. Les vols sont généralement assez bon marché et il est relativement simple de trouver un logement à proximité des spots de surf. Aussi, les transports en commun sont de bonne qualité et peu couteux, ce qui vous permet de surfer aux abords des villes.

Si vous prévoyez le budget vous pouvez également louer une voiture (bon plan : à partir de 4€/jour depuis les aéroports) et explorer le Portugal en profondeur. Les routes sont normalement bien entretenues et il y a de nombreuses aires de stationnement gratuites le long des plages. De plus, vous pouvez toujours prendre un train ou un bus pour vous déplacer à travers le pays et visiter les différents spots de surf.

Surfer les vagues portugaises, le guide ultime

Le Portugal se distingue comme une destination de choix pour les surfeurs de tous niveaux, grâce à ses vagues variées, son climat agréable et sa culture riche.

Que ce soit pour les débutants cherchant à apprendre dans un surf camp, ou pour les surfeurs expérimentés en quête de défis sur des spots renommés, le Portugal offre une expérience de surf incomparable. Avec son mélange unique de plages magnifiques, de communautés accueillantes et de paysages époustouflants, le Portugal est indéniablement un paradis pour les surfeurs.