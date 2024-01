Tudor Big Wave Challenge 2023/24 une ouverture sensationnelle

L’introduction de l’événement tant attendu du Tudor Nazaré Big Wave Challenge 2023/2024, ce lundi 22 janvier 2024 a été marquée par l’annonce de l’ouverture de la compétition par la World Surf League (WSL). La fenêtre de l’événement, fixée du 1er novembre 2023 au 31 mars 2024, a été finalement ouverte grâce à une houle épique frappant les côtes portugaises cette semaine. Nazaré, ce petit village de pêcheurs situé entre Lisbonne et Porto, est réputé pour ses vagues surfables parmi les plus grandes de la planète, lieu privilégié pour les records mondiaux de surf sur de gigantesques vagues.

Des débuts spectaculaires

Le challenge a débuté avec des vagues moins puissantes qu’attendu, de 5 à 10 mètres en matinée, atteignant près de 15 mètres l’après-midi, promettant un spectacle inoubliable.

RECAP Tudor Big Wave Challenge 22/01/24

Lire cette vidéo sur YouTube

Lucas Chianca, surfeur brésilien surnommé ‘Chumbo’, a brillé dès les deux premières séries avec un score total individuel de 23.33. Vainqueur en 2021, il démontre une fois de plus sa maîtrise des vagues massives de Nazaré.

L’événement se distingue par sa proximité avec le rivage, permettant aux spectateurs de voir de près les surfeurs défier les plus grandes vagues de la planète.

Le canyon sous-marin près de Nazaré joue un rôle crucial, passant de profondeurs abyssales à des eaux peu profondes rapidement, créant ainsi un mur d’eau impressionnant. Cette caractéristique géologique unique contribue à l’intensité et à la taille des vagues. En savoir plus …

Performances remarquables

Le début du challenge a été marqué par une compétition intense, tous les surfeurs capturant les meilleures vagues, rendant le travail des juges particulièrement exigeant.

Parmi les moments forts, Michelle des Bouillons et Nic von Rupp se sont illustrés, tandis que le français Clement Roseyro s’est démarqué par sa performance exceptionnelle.

Des moments à couper le souffle

La deuxième série a vu Lucas Chianca et Pedro Scooby dominer avec une performance spectaculaire, incluant une tentative de rotation à 720 degrés. On a eu bien peur lors de la chute de Scooby, mais au final plus de peur que de mal, malgré les tonnes d’eau qui lui sont tombées sur la tête !

Les derniers instants du challenge ont été marqués par des vagues XXL, soulignant la réputation de Praia do Norte comme le théâtre de l’extrême dans le monde du surf.

Résultats de cette 1ère étape

Meilleure performance masculine : Pedro Scooby (BRA)

: Pedro Scooby (BRA) Meilleure performance féminine : Maya Gabeira (BRA)

: Maya Gabeira (BRA) Prix de l’engagement le plus remarquable : À annoncer

: À annoncer Meilleure performance d’équipe : Pedro Scooby (BRA) / Lucas Chianca (BRA)

Classement des équipes

Place Équipe Score 1 Pedro Scooby / Lucas Chianca (BRA) 41.16 2 Nic von Rupp / Clement Roseyro (POR/FRA) 37.81 3 Rodrigo Koxa / Vitor Faria (BRA) 35.79 4 Pierre Rollet / Rafael Tapia (FRA/CHI) 34.63 5 Eric Rebiere / Sebastian Steudtner (FRA/GER) 33.81 6 Andrew Cotton / Will Skudin (GBR/USA) 27.22 7 Michelle des Bouillons / Ian Cosenza (BRA) 20.36 8 Maya Gabeira / Antonio Laureano (BRA/POR) 17.27 9 João De Macedo / Antonio Silva (POR) 15.60 Ce tableau reflète les scores cumulés des équipes après le premier jour de compétition, démontrant la compétence et l’esprit d’équipe exceptionnels des participants. Ces scores sont le résultat d’une combinaison de techniques avancées, de courage et d’une compréhension profonde des vagues massives de Nazaré.

Des manœuvres innovantes

Le Tudor Big Wave Challenge n’est pas seulement une compétition de force et de courage face aux vagues géantes, mais également une arène pour l’innovation technique et la créativité. Les surfeurs, en quête constante de dépassement, ont présenté une gamme impressionnante de manœuvres audacieuses, redéfinissant les limites de ce qui est possible sur de telles vagues.

Les rotations à 360 degrés et les back loops, autrefois considérées comme des exploits rares dans le big wave surfing, sont devenues des éléments courants du répertoire des compétiteurs. Cette évolution témoigne d’une maîtrise accrue et d’une confiance en hausse chez les surfeurs, qui osent désormais s’engager dans des manœuvres complexes même dans des conditions extrêmes. Ces figures, qui allient l’art du surf à la gymnastique aérienne, ont été accueillies avec enthousiasme par les spectateurs, ajoutant un élément de spectacle et de surprise à la compétition.

L’audace des surfeurs s’est également manifestée dans leur approche globale des vagues. Au lieu de se contenter de suivre la vague, les compétiteurs ont cherché à interagir activement avec elle, en utilisant sa puissance pour lancer des manœuvres de plus en plus inventives. Cette tendance à l’innovation est le reflet d’une évolution globale dans le monde du surf de grosses vagues. Les limites autrefois perçues comme infranchissables sont constamment repoussées, ouvrant la voie à de nouvelles possibilités et à une appréciation renouvelée de ce sport extrême.

Le Tudor Nazaré Big Wave Challenge n’est pas seulement un test de résilience physique, mais aussi un terrain fertile pour l’expression artistique et technique. Ces manœuvres innovantes soulignent l’évolution continue du surf de grosses vagues et le rôle crucial de la créativité et de l’innovation dans le progrès de ce sport passionnant.

Conclusion

Ce premier jour du Tudor Nazaré Big Wave Challenge 2023/2024 a offert un spectacle époustouflant, mettant en valeur le talent, le courage et l’innovation des surfeurs. Avec des conditions

idéales et des performances à couper le souffle, cet événement s’inscrit déjà comme un moment historique dans le monde du surf de grosses vagues. Les jours à venir promettent encore plus d’émotions fortes et de moments mémorables. Restez à l’écoute pour suivre la suite de cet événement hors du commun.