Le TUDOR Nazaré Big Wave Challenge, un événement qui transforme Nazaré et donc la côte portugaise de Praia do Norte en une arène spectaculaire, est une convergence de force naturelle et de bravoure humaine. Nazaré, reconnue mondialement pour ses vagues gigantesques, devient le théâtre d’une compétition où l’extraordinaire devient la norme. Sept des dix plus grandes vagues jamais surfées ont été enregistrées ici, témoignant de l’intensité et du défi unique que représente ce spot pour les surfeurs de grosses vagues.

Lorsque les conditions idéales se présentent, généralement entre la fin de l’automne et avril, Nazaré s’éveille. Avec seulement vingt-quatre heures de préavis, les concurrents de renommée mondiale doivent se précipiter vers ce sanctuaire du surf pour affronter des vagues pouvant atteindre des hauteurs vertigineuses. Chaque équipe, composée de deux surfeurs, a l’occasion unique de braver des murs d’eau impressionnants, poussés par la force de l’Atlantique.

Nazaré, un sanctuaire des vagues gigantesques

Nazaré, une petite ville côtière du Portugal, est devenue synonyme de défis extrêmes dans le monde du surf. C’est ici que l’océan Atlantique déchaîne sa puissance, créant des vagues parmi les plus grandes et les plus intimidantes au monde. 7 des 10 plus grandes vagues jamais surfées ont été conquises sur ce rivage, ce qui en fait un spot légendaire et respecté parmi les surfeurs de gros.

Au-delà de son phénomène océanographique, Nazaré est également imprégnée d’une riche culture maritime. Les traditions de pêche et les récits des marins locaux ajoutent une dimension historique et humaine à ce lieu. La ville elle-même, avec ses ruelles pittoresques et ses maisons colorées, offre un contraste saisissant avec la puissance brute de l’océan qui la borde.

Pour les spectateurs, Nazaré est un spectacle à couper le souffle. L’immensité des vagues, combinée à la bravoure des surfeurs qui osent les affronter, crée un tableau captivant et chargé d’adrénaline. Les falaises qui surplombent la plage offrent un point de vue parfait pour observer cette danse audacieuse entre l’homme et la mer.

Année après année, Nazaré continue de fasciner et d’attirer un public international, que ce soit pour les compétitions de surf de gros ou simplement pour témoigner de la majesté de la nature. Ce n’est pas seulement un spot pour les surfeurs de l’extrême, mais aussi un lieu de rencontre pour les passionnés de la mer, les photographes, et ceux qui cherchent à vivre des expériences uniques. Nazaré incarne ainsi la quintessence de l’aventure maritime, un lieu où les limites de la bravoure humaine sont constamment repoussées.

L’événement : TUDOR Nazaré Big Wave Challenge

Le TUDOR Nazaré Big Wave Challenge est un événement unique en son genre, mettant en vedette l’élite du surf de grosses vagues dans la discipline du tow-in. La compétition se concentre sur l’exploit de dompter les immenses vagues de Praia do Norte, une plage réputée pour ses conditions extrêmes. Cette compétition rassemble des surfeurs internationaux, prêts à relever le défi des puissantes vagues de Nazaré.

L’Édition 2023/2024

Pour l’édition 2023-2024, la fenêtre d’attente pour le TUDOR Nazaré Big Wave Challenge s’étend du 6 novembre 2023 au 31 mars 2024. Avec neuf équipes composées de deux surfeurs chacune, la compétition promet des moments intenses et mémorables. Chaque duo affronte deux séries de 50 minutes, où la coordination et la bravoure sont essentielles pour triompher des vagues monumentales.

Plusieurs duos d’élite se confrontent sur le célèbre spot de Praia do Norte. Les compétiteurs sont prévenus seulement 24h à l’avance. Leur tour peut venir n’importe quand au cours de la fenêtre d’ouverture à partir du moment qu’on peut les confronter aux plus grandes vagues du monde ! Quand leur tout vient, chacun s’engage dans un duel contre la mer à travers deux manches distinctes de cinquante minutes.

Les équipes en compétition sont composées de binômes dynamiques, chacun apportant son style unique et son expertise au défi de Nazaré :

Équipe 1 : Lucas Chianca du Brésil fait équipe avec Kai Lenny d’Hawaï, deux noms qui résonnent avec audace dans le monde du surf.

Équipe 2 : Nic von Rupp, fier représentant du Portugal, s’allie à Pedro Scooby, un autre talent brésilien, formant un duo résolu et expérimenté.

Équipe 3 : Andrew Cotton d’Angleterre et Will Skudin des États-Unis unissent leurs forces, apportant une perspective internationale à la compétition.

Équipe 4 : Rodrigo Koxa, venant également du Brésil, s’associe avec Kealii Mamala d’Hawaï, offrant une combinaison de courage et de technique.

Équipe 5 : João De Macedo et Antônio Silva, tous deux du Portugal, représentent leur pays natal avec passion et détermination.

Équipe 6 : Sebastian Steudtner d’Allemagne et Daniel Goldberg d’Hawaï forment un tandem audacieux, prêt à relever tous les défis.

Équipe 7 : Maya Gabeira, une surfeuse brésilienne de renom, fait équipe avec Pierre Rollet de France, dans un mélange de finesse et de force.

Équipe 8 : Michelle des Bouillons, également du Brésil, et Ian Cosenza du Portugal, combinent leurs talents pour affronter les vagues déferlantes.

Équipe 9 : Justine Dupont de France et Éric Rebière, également français, apportent une synergie et une complicité remarquables à la compétition.

Les équipes remplaçantes, prêtes à entrer en scène si nécessaire, incluent :

Rafael Tapia du Chili et Jamie Mitchell d’Australie, un duo prêt à relever le défi.

António Laureano du Portugal et Pierre Caley de France, alliant jeunesse et expérience.

Benjamin Sanchis de France et Jerome Sayhoun du Maroc, apportant une perspective unique à la compétition.

Chaque surfeur a pour objectif de dompter les deux meilleures vagues sur les deux séries, avec la meilleure vague comptant pour double. Avec un score maximal individuel de trente points, l’évaluation de chaque vague, sur une échelle de un à dix, est une question de technique, de style, et d’audace face à l’immensité des vagues de Nazaré. C’est un spectacle qui captive non seulement les spectateurs sur la plage, mais aussi ceux qui suivent la compétition en direct sur Red Bull TV, partageant l’adrénaline et l’enthousiasme de cet événement exceptionnel.

Les Français dans la compétition

Au cœur de l’intense TUDOR Nazaré Big Wave Challenge, la présence française se distingue par son audace et son talent. Les compétiteurs français apportent non seulement leur expertise technique mais aussi un esprit de bravoure qui résonne avec la nature exigeante de Nazaré.

Justine Dupont, meilleure surfeuse au monde, est au centre de cette délégation française. Connue pour ses performances stupéfiantes et son engagement sans faille, elle représente une source d’inspiration, non seulement pour la communauté du surf français mais aussi pour le monde entier. Engagée avec Éric Rebière, également français, leur duo incarne une synergie parfaite, mêlant expérience et connaissance intime des vagues monstrueuses.

Justine Dupont surfe sur les plus grosses vagues du monde à Nazaré au Portugal 🏄

Lire cette vidéo sur YouTube

Pierre Rollet, un autre compétiteur français, fait équipe avec la légendaire surfeuse brésilienne Maya Gabeira. Ce duo franco-brésilien est un mélange de styles et d’approches, où la finesse technique de Rollet complète parfaitement la force et la détermination de Gabeira. Ensemble, ils forment une paire redoutable, prête à affronter les défis imposés par les vagues de Praia do Norte.

En tant qu’équipes remplaçantes, Pierre Caley et Benjamin Sanchis sont également prêts à entrer dans l’arène. Chacun apporte une richesse d’expérience et une passion pour le surf qui enrichissent la représentation française. Leur présence garantit que, même en cas d’imprévus, le drapeau français continuera de flotter haut dans ce tournoi de renom.

Cette forte présence française au TUDOR Nazaré Big Wave Challenge est un témoignage de la vitalité et de la compétence du surf de grosses vagues en France. Chaque compétiteur porte en lui une part de l’histoire et de la culture du surf français, faisant de leur participation non seulement une question de sportivité individuelle mais aussi une représentation fière de leur pays sur la scène internationale. À Nazaré, ils ne cherchent pas seulement à conquérir les vagues, mais aussi à affirmer le statut de la France comme une force majeure dans le monde du surf de gros.

Cérémonie d’ouverture et récompenses

Cette année, l’ouverture du challenge, début novembre, a été marqué par des performances exceptionnelles et des histoires inspirantes. Nathan Florence et Justine Dupont, par exemple, ont été honorés lors de la cérémonie inaugurale des NBWC, récompensant non seulement leur talent mais aussi leur capacité à défier les limites du sport. Justine Dupont, en particulier, continue de briser les barrières, étant enceinte mais toujours sélectionnée pour des compétitions de ce calibre. Ces anecdotes soulignent non seulement le courage individuel des surfeurs mais aussi l’esprit de persévérance et d’innovation qui anime la communauté du surf de grosses vagues.

Les surfeurs portugais

Dans le cadre du TUDOR Nazaré Big Wave Challenge, plusieurs surfeurs portugais on le niveau pour affronter les colosses et prendre part à la compétition, témoignant du talent et de l’expertise locale en matière de surf de grosses vagues. Parmi eux, Nic von Rupp et João De Macedo sont des exemples notables.

Nic von Rupp

Nic von Rupp, un surfeur accompli originaire du Portugal, s’est allié à Pedro Scooby du Brésil pour former l’Équipe 2. Connu pour sa maîtrise des vagues gigantesques et son style audacieux, von Rupp représente fièrement son pays dans cette compétition de renommée mondiale.

João De Macedo, un autre surfeur portugais, fait équipe avec Antônio Silva, également portugais, dans l’Équipe 5. De Macedo, avec sa connaissance approfondie des vagues de Nazaré et son expérience significative dans le surf de gros, apporte une perspective locale précieuse à la compétition.

En outre, Ian Cosenza, faisant équipe avec Michelle des Bouillons du Brésil dans l’Équipe 8, et António Laureano, dans une des équipes remplaçantes avec Pierre Caley de France, sont d’autres surfeurs portugais qui ont marqué de leur empreinte le TUDOR Nazaré Big Wave Challenge. Leur participation renforce le statut du Portugal comme un haut lieu du surf de grosses vagues et met en lumière la richesse du talent surfistique portugais.

JAWS, l’autre étape du Big Wave Challenge

JAWS, situé sur le spot de Pe’ahi à Maui, Hawaii, est l’autre destination mondiale du surf de grosses vagues. Connu pour ses vagues monstrueuses et ses conditions extrêmes, JAWS est, comme Nazaré, un terrain de jeu réservé aux surfeurs les plus aguerris, où chaque vague représente un défi herculéen.

Le Jaws Big Wave Challenge, une compétition parallèle au Nazaré Big Wave Challenge, met en avant la crème de la crème des surfeurs de gros. Ici, vingt-quatre des meilleurs surfeurs masculins du monde sont sélectionnés pour défier les vagues colossales de JAWS. Répartis en quatre séries de six concurrents, ils s’affrontent dans des manches de quarante-cinq minutes, où chaque ride est une lutte contre les forces brutes de la nature.

Les trois meilleurs de chaque série se qualifient pour les demi-finales, puis les trois meilleurs des demi-finales accèdent à la finale. Cette structure de compétition intensifie non seulement le défi mais renforce aussi l’aspect stratégique du surf de grosses vagues. Des noms comme Billy Kemper, Kai Lenny, Lucas Chianca, Ian Walsh et Nathan Florence, des légendes dans leur domaine, y participent, apportant avec eux des années d’expérience et une maîtrise inégalée des vagues géantes.

Cependant, JAWS n’est pas seulement une arène pour les hommes. Douze des meilleures surfeuses de grosses vagues, dont Justine Dupont, sont invitées à affronter ces vagues titanesques. La présence de Dupont à JAWS, ainsi qu’à Nazaré, témoigne de sa polyvalence et de son statut de pionnière dans le surf féminin de grosses vagues.

JAWS est plus qu’une compétition ; c’est une confrontation avec l’un des phénomènes naturels les plus puissants de la planète. Pour les surfeurs, c’est une opportunité de se mesurer à la mer dans sa forme la plus sauvage et de pousser leurs limites à l’extrême. Chaque ride à JAWS est un mélange de terreur, de respect et d’admiration, non seulement pour la mer mais aussi pour ceux qui osent s’y frotter.

Big Wave Challenge le challenge des extrêmes

Le TUDOR Nazaré Big Wave Challenge transcende les frontières traditionnelles du sport pour devenir un hymne à l’audace humaine et à la splendeur de la nature. Dans l’arène majestueuse de Praia do Norte, les surfeurs du monde entier se rassemblent, non seulement pour concourir mais pour célébrer un esprit de fraternité et de dépassement de soi. Chaque ride sur ces vagues monumentales est un témoignage de la détermination humaine face à la puissance brute de l’océan.

Au-delà des records et des trophées, ce challenge est un récit vivant d’aventures humaines, où chaque vague raconte une histoire de courage, d’innovation et de passion. Nazaré, avec son horizon infini et ses vagues déferlantes, est devenue une toile de fond non seulement pour les exploits sportifs, mais aussi pour l’expression la plus pure de l’esprit aventurier.

En réunissant des talents de divers horizons, le TUDOR Nazaré Big Wave Challenge illustre la capacité du surf à unir les gens, transcendante des nationalités et des cultures. C’est dans ce creuset d’émotions fortes et de performances hors normes que Nazaré s’inscrit comme un symbole de résilience et d’innovation humaines, rappelant à chacun que dans l’immensité de l’océan, nous trouvons non seulement des défis à relever, mais aussi des rêves à réaliser.