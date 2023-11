location de voiture au Portugal

Location de voiture Portugal En partenariat avec KAYAK, nous vous proposons un comparateur de location de voiture, conçu pour vous aider à trouver les meilleures offres adaptées à vos besoins. Que vous atterrissiez à Lisbonne, Porto ou Faro, notre service vous permet de démarrer votre aventure dès votre arrivée à l’aéroport. Ou alors pour une balade d’une journée afin de visiter Guimarães depuis Porto par exemple. Nous vous proposons de louer une voiture quand vous voulez, où vous voulez, pour le temps que vous voulez et ceci au meilleur tarif en comparant les différentes offres des loueurs au Portugal.

À la recherche d’une location de voiture économique pour vos déplacements professionnels, vos vacances, ou dès votre arrivée à l’aéroport ? Portugal.fr, en collaboration technique avec KAYAK, vous offre une solution idéale. Notre comparateur, en analysant des centaines de sites, vous assure de dénicher les offres les plus avantageuses pour une variété de véhicules. Que votre choix se porte sur un SUV, un van, un pick-up, un cabriolet, une fourgonnette ou un mini-van, notre outil comparatif est conçu pour répondre à toutes vos attentes. Avec Portugal.fr, trouvez facilement et rapidement la location de voiture qui correspond parfaitement à vos besoins et à votre budget, tout en profitant des meilleures promos disponibles.

Quelles sont les spécificités du comparateur de location de voitures sur Portugal.fr ? Notre comparateur unique vous permet de trier les offres de location de voitures par prix, en ordre croissant ou décroissant, pour vous aider à trouver rapidement l’option la plus économique ou la plus luxueuse, selon vos préférences. Nous analysons les offres de multiples fournisseurs, vous présentant ainsi un large éventail de choix. Notre sélection met en avant les sites les plus populaires et les mieux notés par les utilisateurs. Comment vous assurez les meilleures offres de location de voiture ? Portugal.fr et KAYAK, en collaboration avec des partenaires de confiance comme Hertz, Europcar, Keddy … parcourt des centaines de sites pour vous apporter les meilleures offres de location de voiture. Nous rassemblons les off disponibles en un seul endroit, vous permettant d’utiliser des filtres pour affiner votre recherche et choisir la voiture qui correspond le mieux à vos besoins et à votre budget. Quels conseils suivre avant de réserver une voiture de location ? La location de voiture peut sembler complexe, surtout pour les novices ou en voyage à l’étranger. Portugal.fr vous guide à travers ce processus en fournissant des informations claires sur les prix, les options supplémentaires, et les conditions de location. Notre guide détaillé vous aide à comprendre le jargon et à faire le meilleur choix pour votre location, incluant des conseils sur les assurances et les frais potentiels. Est-il possible de restituer une voiture de location dans un lieu différent de celui de la prise en charge ? Avec Portugal.fr, vous avez la flexibilité de récupérer une voiture de location dans une ville et de la restituer dans une autre. Notre option de recherche vous permet de spécifier les lieux de prise en charge et de restitution, facilitant ainsi l’organisation de vos voyages en aller simple. Peut-on louer une voiture sans carte de crédit ? Bien que plus rare, il est possible de louer une voiture sans carte de crédit. La plupart des agences acceptent les cartes de débit, en particulier depuis les aéroports, à condition de présenter un justificatif de voyage retour. Il est recommandé de vérifier les conditions spécifiques avec l’agence de location avant de réserver. Où trouver les tarifs les plus avantageux pour une location de voiture, à l’aéroport ou en dehors ? Généralement, les locations en dehors des aéroports offrent des tarifs plus attractifs. Bien que les agences situées dans les aéroports soient pratiques pour ceux qui souhaitent récupérer un véhicule directement sur place, les prix y sont souvent légèrement plus élevés en raison d’une demande plus forte. Certaines agences hors aéroport proposent même un service de navette depuis celui-ci. Quels types de voitures sont disponibles à la location ? Vous trouverez une large gamme de véhicules à louer, allant des petites voitures économiques aux SUV, vans, voitures de luxe, pick-ups, et même des véhicules commerciaux, pour répondre à tous vos besoins de déplacement au Portugal. Quel est l’âge minimum requis pour louer une voiture via Portugal.fr ? L’âge minimum pour louer une voiture varie selon les pays. Au Portugal, l’âge minimum est généralement fixé à 21 ans, bien que certaines agences puissent exiger que les conducteurs aient au moins 25 ans. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer pour les conducteurs de moins de 25 ans. Les conducteurs débutants peuvent-ils louer une voiture ? Les conditions de location pour les conducteurs débutants diffèrent selon les agences. Certaines exigent une année d’expérience de conduite, tandis que d’autres nécessitent uniquement un permis valide pour la durée de la location. Il est conseillé de vérifier les conditions spécifiques auprès de l’agence choisie. Est-il possible de traverser les frontières avec une voiture de location ? Les conditions de franchissement des frontières avec une voiture de location varient. En Europe, des frais transfrontaliers peuvent s’appliquer, et il est essentiel d’informer l’agence de votre itinéraire prévu pour éviter l’annulation de votre assurance. Des règles spécifiques peuvent s’appliquer pour les voyages en dehors du Portugal, nécessitant des documents supplémentaires et des assurances adaptées.

Louer une voiture au Portugal

Si la plupart d’entre vous vous rendez à Lisbonne ou Porto pour vivre un séjour plutôt citadin, empruntant les transports en commun et le taxi, vous êtes toutefois de plus en plus nombreux à nous envoyer des messages nous demandant des informations et tarifs sur les agences de location de voiture à Lisbonne et Porto principalement.

C’est vrai que les habitués de ces destinations comprennent vite que les alentours de ces villes regorgent de trésors et que le plupart du temps louer une voiture pour une ou deux journées permet de s’offrir une certaine flexibilité et de découvrir un d’autres volets inestimés du Portugal.

Afin de répondre à vos attentes nous avons passé un partenariat avec le comparateur KAYAK (Groupe Booking.com) qui nous propose une solution technique afin de vous offrir la possibilité d’effectuer votre recherche d’offre de location au meilleur tarif et la réservation de votre voiture au Portugal en quelques clics. Vous avez à votre disposition diverses options vous permettant de choisir les lieux de location et de restitution principalement. La technologie KAYAK permet de comparer les offres de centaines de loueurs et de vous les restituer, sans frais supplémentaire.

Guide pratique de la location de voiture au Portugal

Le Portugal, avec ses paysages variés et ses villes historiques, offre une expérience de voyage inoubliable. Pour explorer ce pays magnifique, la location d’une voiture est une option pratique et flexible.

Les avantages de la location de voiture

Louer une voiture au Portugal vous ouvre les portes d’une aventure riche en découvertes. Que ce soit pour visiter les plages de l’Algarve, les vignobles de l’Alentejo, ou les villes emblématiques comme Lisbonne et Porto, la location d’une voiture vous offre la liberté de parcourir le pays à votre rythme. Des sites moins accessibles, tels que le parc naturel de la côte d’Algarve ou les villes historiques comme Coimbra et Sintra, deviennent facilement atteignables.

Découvrez les joyaux cachés du Portugal

En voiture, vous pourrez admirer la diversité des paysages portugais, des marécages aux criques sauvages, en passant par les îles dunaires. Les amateurs d’architecture et d’histoire seront comblés par les églises gothiques-romanes de Coimbra, la forteresse de Convento do Cristo, ou encore les palais luxueux de Sintra.

Facilité et Confort

Avec Portugal.fr, réservez votre véhicule en ligne et récupérez-le dès votre arrivée au Portugal. Que vous atterrissiez à l’aéroport ou arriviez par train, choisissez l’agence de départ et de retour la plus pratique pour vous. Cette flexibilité vous permet de commencer votre voyage sans délai et avec le maximum de confort.

Conditions de location et règles de conduite

Pour louer une voiture au Portugal, le conducteur doit avoir au moins 19 ans, bien que des suppléments puissent s’appliquer pour les moins de 25 ans. Un permis de conduire valide depuis plus d’un an, une carte bancaire, et une pièce d’identité sont nécessaires. Les enfants de moins d’1m50 doivent être installés dans des sièges adaptés.

Règles de sécurité et de conduite

Au Portugal, la sécurité routière est primordiale. La ceinture de sécurité est obligatoire pour tous les passagers, et le téléphone au volant est interdit, sauf avec un kit mains libres. Pour prévenir les risques d’incendie, il est interdit de fumer en voiture dans les zones forestières et de transporter de l’essence dans un jerrycan. Assurez-vous d’avoir des gilets fluorescents et un triangle de signalisation dans votre véhicule.

Le réseau routier portugais

Le réseau routier portugais, bien qu’un peu moins développé que dans certains pays voisins, est de très bonne qualité. Les autoroutes (indiquées par la lettre A) et les voies rapides (IP et IC) connectent efficacement les différentes villes. Sur certaines routes, comme l’IP4 ou l’IP5, l’utilisation des feux de croisement en journée est obligatoire.

Conseils pratiques pour la conduite au Portugal

La conduite au Portugal requiert attention et prudence, surtout en ville où les piétons et les tramways sont toujours prioritaires. Les feux tricolores passent au rouge si vous dépassez la vitesse autorisée, un système unique qui peut surprendre au début. L’utilisation d’un GPS est fortement recommandée pour faciliter la navigation, en particulier dans les ronds-points et sur les petites routes.

Péages, limitations de vitesse et carburant

Les autoroutes portugaises sont majoritairement payantes, avec des péages traditionnels et électroniques. Les véhicules de type monospace sont classés dans une catégorie supérieure et sont donc soumis à des tarifs plus élevés. Pour les péages électroniques, les frais sont débités directement par le loueur via votre carte bancaire. Les stations-service sont facilement accessibles, et le stationnement en ville est indiqué par un marquage bleu au sol.

Limitations de vitesse et alcoolémie au Portugal

Les limitations de vitesse varient selon le type de route : 50 km/h en ville, 90 km/h sur les routes nationales, 100 km/h sur les voies rapides, et 120 km/h sur les autoroutes. Le taux d’alcoolémie autorisé est de 0,5 g/L de sang, mais il est conseillé de ne pas consommer d’alcool avant de conduire, car les contrôles sont fréquents.

Le comparateur d’offres de location

Vous verrez notre outil est particulièrement simple à prendre en main. Vous indiquez la ville dans laquelle vous désirez retirer votre véhicule, l’outil vous propose alors une liste des points de retrait dans la ville en question. Si vous ne savez pas exactement ce qui vous arrange, n’indiquez que la ville. Renseignez ensuite les dates et horaires de retrait et de retour de la voiture louée. Enfin, indiquez l’âge du conducteur s’il est demandé et lancez la recherche.

Notre outil va alors en quelques secondes consultez toutes les bases de données des agences disponibles et vous restituer sous forme de liste les meilleures offres de location, que vous pourrez ensuite trier, filtrer, notamment en fonction du type de véhicule que vous désirez, du prix, du voyagiste, des options …

Tarifs pour une location de voiture au Portugal

Pour un ordre de prix, généralement pour une journée les locations de voiture sont proposées entre 20 et 45 euros pour un petit véhicule de type Twingo, Peugeot 108 ou 208, Fiat 500, Clio … et autour de 100 euros pour les véhicules familiaux de type Audi A4, Peugeot 3008, Renault Megane … Je ne parle ici que des deux extrêmes mais le comparateur vous propose une large sélection de voitures à louer, de tous les types : compacte, économique, luxe, familiale, intermédiaire, mini, Premium, standard.

Une fois que vous avez trouvé ce qui vous plaît (généralement en moins de deux minutes), vous n’avez plus qu’à cliquer sur l’offre et vous êtes automatiquement redirigé chez le voyagiste partenaire chez qui vous pourrez effectuer votre réservation en ligne, sans surcoûts.

Si vous souhaitez faire le trajet France Portugal en voiture nous vous conseillons vivement la lecture de l’article sur le sujet.