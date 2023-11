New Big Wave Challenge, consécration de Justine Dupont

Après quelques années d’absence, le retour du New Big Wave Challenge, le 3 novembre dernier, à Nazaré, a marqué un tournant dans le monde du surf de grosses vagues. Justine Dupont, pourtant trop peu connue de nos compatriotes français, a brillamment remporté trois prix majeurs : la plus grosse vague, la meilleure performance de l’année et la surfeuse de l’année dans les catégories féminines. Sa performance remarquable sur une vague de près de 23 mètres au Cortes Bank, à 160 kilomètres des côtes californiennes, a été un moment phare de cette saison. Cette vague pourrait même entrer dans le Guinness des records.

Triomphe et reconnaissance

Justine Dupont a exprimé sa joie et son espoir de voir cet événement perdurer et grandir. Sa victoire souligne non seulement son talent exceptionnel, mais aussi l’importance croissante des femmes dans le surf de grosses vagues. Son ride de Cortes Bank est dors et déjà entre dans la légende.

Justine Dupont at Cortes Bank - New World Record?

Justine Dupont @ Cortes Bank

Nathan Florence d’Hawaï de son côté dominé la compétition homme, remportant deux prix pour la meilleure performance et le surfeur de l’année, grâce à une vague impressionnante à Mullaghmore Head, en Irlande.

Nathan Florence at Mullaghmore - Big Wave Challenge 2022/23 Contender

Nathan Florence @ Mullaghmore Head,

D’autres surfeurs ont été honorés, notamment Nic Von Rupp et Shaun Walsh pour la plus meilleure performance masculine, ainsi que Chacha Ibarra et Laura Enever, qui ont remporté les prix de la meilleure performance en paddle.

Distinctions notables

La catégorie Paddle a mis en lumière des performances exceptionnelles, avec Chacha Ibarra à Punta de Lobos, au Chili, et Laura Enever sur la côte nord d’Oahu, à Hawaï.

Chacha Ibarra at Punta be Lobos 2 - Big Wave Challenge 2022/23 Contender

Chacha Ibarra @ Punta de Lobos

Ned Hart, un jeune surfeur australien, a été reconnu pour une vague impressionnante à Shipstern Bluff, en Tasmanie, à seulement 16 ans.

Ned Hart at Shipsterns - Big Wave Challenge 2022/23 Contender

Ned Hart @ hipstern Bluff

Moments marquants de cette soirée à Nazaré

Danny Griffiths a reçu le prix de la pire chute de l’année à Shipstern Bluff.

Danny Griffiths at Shipstern Bluff - 2017 TAG Heuer Wipeout Award Nominee - WSL Big Wave Awards

Danny Griffiths @ hipstern Bluff

La cérémonie a marqué le retour des célébrations du Big Wave Challenge après trois ans d’absence, réunissant l’élite de ce sport.

L’événement a été salué par son créateur, Bill Sharp, pour avoir offert une plateforme de reconnaissance aux surfeurs, photographes et fans.

Une nouvelle ère pour le surf de grosses vagues

Le New Big Wave Challenge de Nazaré a non seulement honoré les performances exceptionnelles de la saison, mais a également ouvert la voie à de futures compétitions. Avec l’anticipation d’un hiver épique grâce à El Niño, la saison 2023/2024 promet d’être spectaculaire. Ce défi marque un nouveau chapitre dans l’histoire du surf de grosses vagues, offrant une plateforme pour célébrer les exploits et l’audace des surfeurs du monde entier.

L’inauguration du New Big Wave Challenge a non seulement mis en lumière les talents extraordinaires des surfeurs de grosses vagues, mais a également renforcé l’importance de ces compétitions dans le monde du surf. Avec des performances qui défient les limites et des vagues gigantesques, cet événement a établi un nouveau standard pour les compétitions futures, promettant des moments de surf encore plus spectaculaires et mémorables et a, pour finir, consacré Nazaré comme place de choix du surf mondial.