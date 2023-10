Découvrir Nazaré

Imaginez-vous debout à l’extrémité de l’Europe, où l’océan Atlantique rencontre le ciel et où les vagues s’élèvent comme des montagnes. Bienvenue à Nazaré, région centre du Portugal, une destination qui offre bien plus que de simples panoramas à couper le souffle. Dans cet article, nous explorerons les multiples facettes qui font de Nazaré un lieu incontournable à visiter, allant de son surf de renommée mondiale à sa riche culture locale.

Le surf à Nazaré : une légende en soi

Le surf à Nazaré n’est pas pour les âmes sensibles. Depuis que Garret McNamara a dompté la plus grande vague du monde en 2011, ce petit village de pêcheurs est devenu un lieu de pèlerinage pour les surfeurs les plus audacieux.

La raison pour laquelle les vagues sont si énormes est liée à une gorge sous-marine profonde. Cette particularité géologique, combinée à des courants d’eau uniques, amplifie la hauteur des vagues, créant ainsi des conditions de surf extrêmes.

Si vous n’êtes pas un surfeur expérimenté, ne vous inquiétez pas. Nazaré propose également des compétitions de surf que vous pouvez admirer depuis le phare de Fort de São Miguel Arcanjo. En été, les vagues sont généralement plus calmes, ce qui permet de s’adonner à d’autres sports nautiques comme le kitesurf, la planche à voile ou le jet-ski. Il est également possible de suivre des cours de surf dans des écoles réputées, telles que Surf4 You et Nazaré Surf School, pour ne citer qu’elles.

La culture locale

Après une journée intense de surf, rien de mieux que de se détendre dans l’un des nombreux bars et restaurants de Nazaré. Le Sunset Boulevard Bar, avec ses rythmes reggae détendus, est l’un des endroits les plus cool pour se relaxer.

La gastronomie de Nazaré : une expérience culinaire inoubliable

La cuisine de Nazaré est une véritable célébration des saveurs de l’océan. Le vieux quartier de la ville, en particulier, est un véritable trésor pour les gourmets. Le Restaurante A.Tasquinha est un incontournable pour ceux qui souhaitent déguster des fruits de mer locaux, tels que les crevettes tigrées grillées et la soupe de fruits de mer au riz.

Si vous êtes à la recherche de quelque chose de plus rustique, Sitiado est l’endroit idéal pour savourer des rôtis juteux. Pour une expérience plus urbaine, dirigez-vous vers le Restaurante Maria do Mar et Esmeraldo Restaurante, situés plus à l’intérieur des terres.

Les amateurs de cuisine exotique ne seront pas en reste. Little India est l’un des meilleurs endroits pour savourer de la cuisine indienne sur la côte d’Argent.

Pour les amateurs de vin, Nazaré offre également une variété de bars à vin, comme le Tapas Wine Bar, Paris Latino, ou encore le Restaurante O Vicente, où vous pouvez déguster des vins portugais de renommée mondiale.

Les plaisirs sucrés et les spécialités locales

Après un repas copieux, pourquoi ne pas essayer les sardines séchées vendues par les vendeurs locaux sur l’esplanade ? N’oubliez pas de les réhydrater avant de les déguster. C’est une spécialité locale que vous ne trouverez nulle part ailleurs.

Si vous avez une dent sucrée, ne manquez pas les pâtisseries locales. Les pastéis de nata, ces petits flans portugais, sont un régal à ne pas manquer.

Festivités et événements : une immersion dans la culture locale

Le calendrier des événements à Nazaré est riche et diversifié, offrant aux visiteurs une multitude d’opportunités pour s’immerger dans la culture locale. Le Festival de Notre-Dame de Nazaré, qui commence le 8 septembre, est l’un des événements les plus attendus de l’année. Ce festival de dix jours propose une variété d’activités, allant des corridas aux foires, en passant par des feux d’artifice et des danses folkloriques.

Si vous êtes un amateur de musique et de danse, le Carnaval de Nazaré, qui commence le 3 février, est un incontournable. Connu pour ses costumes flamboyants et son atmosphère joviale, ce carnaval est une célébration de la culture et de l’histoire de la région.

En été, la ville accueille également une série de concerts en plein air et des festivals de musique, offrant une variété de genres pour tous les goûts. De la musique traditionnelle portugaise aux rythmes modernes, il y en a pour tous les goûts.

Pour ceux qui s’intéressent à la culture maritime de Nazaré, le Festival des Pêcheurs en août est une occasion unique de découvrir les traditions de pêche de la région. Le festival comprend des démonstrations de techniques de pêche, des dégustations de fruits de mer et même des courses de bateaux.

En décembre, les célébrations de Noël transforment Nazaré en un véritable pays des merveilles hivernal. Les rues sont illuminées, les marchés de Noël s’installent et des spectacles de rue animent la ville, créant une atmosphère magique.

Quelle que soit la période de l’année où vous choisissez de visiter Nazaré, vous êtes assuré de trouver une célébration ou un événement qui vous permettra de vous immerger dans la riche culture locale.

Autres activités à Nazaré

Outre le surf, Nazaré offre une variété d’activités pour tous les goûts. Le cyclisme est particulièrement populaire, avec des itinéraires pittoresques comme la piste de 33 km de São Martinho à Nazaré.

Visite du vieux quartier : un voyage dans le temps et la culture

Le vieux quartier de Nazaré, connu sous le nom de Sitio, est un véritable trésor d’histoire et de culture. Accessible par un funiculaire pittoresque, ce quartier perché sur une colline offre des vues panoramiques à couper le souffle sur la mer et la ville en contrebas.

Une fois en haut, l’un des premiers sites qui attire l’attention est la Cathédrale de Nossa Senhora da Nazaré. Cette église centenaire abrite la statue de la Vierge Marie de Nazareth, qui a donné son nom à la ville. C’est un lieu de pèlerinage important et un excellent point de départ pour comprendre l’histoire locale.

Le quartier est également célèbre pour ses étals de souvenirs et ses façades pittoresques. Vous y trouverez une variété d’objets artisanaux, des céramiques aux textiles, qui font de parfaits souvenirs.

Ne manquez pas de vous arrêter dans l’un des nombreux restaurants traditionnels du quartier. Que vous soyez à la recherche de fruits de mer frais ou de plats plus rustiques comme le « bacalhau » (morue salée), vous trouverez de quoi satisfaire vos papilles.

Si vous avez le temps, une promenade dans les rues étroites et sinueuses du quartier est fortement recommandée. Chaque coin semble abriter un secret ou une histoire, et vous aurez peut-être la chance de tomber sur des musiciens de rue jouant des mélodies traditionnelles portugaises.

En résumé, une visite du vieux quartier de Nazaré est comme un voyage dans le temps. Entre ses monuments historiques, ses boutiques artisanales et sa cuisine locale, c’est une expérience qui vous permettra de vous immerger pleinement dans la culture et l’histoire de cette charmante ville portugaise.

Le marché municipal

Le Mercado Municipal Nazaré est un autre lieu à ne pas manquer. Ce marché local offre une variété de produits frais et est l’endroit idéal pour s’immerger dans la vie quotidienne de Nazaré.

Les incontournables de Nazaré

Nazaré ne se résume pas à ses vagues géantes et ses plages dorées. Elle est aussi riche en histoire, en culture et en traditions. Voici un guide détaillé pour vous aider à explorer les trésors cachés de cette ville fascinante.

Les points de vue et les édifices religieux

Miradouro da Pederneira

Le Miradouro da Pederneira n’est pas simplement un point de vue, c’est une fenêtre ouverte sur l’âme de Nazaré. Situé dans le quartier historique de Pederneira, ce belvédère offre une vue panoramique qui englobe le centre-ville, les plages, et même la partie haute de la ville, le Sítio.

Juste à côté, ne manquez pas de visiter l’église de Misericórdia da Pederneira. Cette église, avec ses autels latéraux dorés, est un exemple sublime du style maniériste portugais.

Igreja Matriz da Pederneira

Également connue sous le nom d’église Nossa Senhora das Areias, cette église du XVIe siècle est un trésor architectural. À l’intérieur, l’autel en bois doré est une œuvre d’art en soi, complétée par des toiles dédiées à Saint Antoine et des murs ornés de carreaux de faïence.

Les places et monuments

Praça Bastião Fernandes

À proximité de l’église paroissiale, la Praça Bastião Fernandes est un lieu chargé d’histoire. Vous y trouverez l’ancien hôtel de ville et surtout le pilori, un monument d’une grande valeur culturelle et historique. Ce pilori manuélin a survécu jusqu’au XIXe siècle et a été remplacé par un tronc fossilisé, ajoutant une couche supplémentaire à l’histoire complexe de la place.

La vie locale et les traditions

Mercado Municipal da Nazaré

Le Mercado Municipal est le cœur battant de la vie locale. Ici, les vendeuses, appelées « varinas », portent des jupes traditionnelles et vendent des produits frais. Ce marché est l’endroit idéal pour acheter des légumes, des fruits et surtout du poisson frais, ingrédient clé de la gastronomie locale.

Séchage du poisson et bateaux

Sur l’avenue Avenida Manuel Remigio, vous découvrirez une tradition ancestrale : le séchage du poisson. Les poissonnières disposent le poisson sur des séchoirs et le saupoudrent de sel pour le conserver. Cette méthode de conservation est née de la nécessité et est toujours pratiquée aujourd’hui.

À proximité, vous pourrez également observer les bateaux traditionnels et les techniques de pêche locales, notamment l’art xávega. Cette méthode consiste à lancer des filets en mer tôt le matin, puis à les tirer sur la plage à l’aide de tracteurs et de la force humaine.

Les plages et les sports nautiques

Praia da Nazaré

La Praia da Nazaré est plus qu’une simple plage; c’est un véritable paradis pour les vacanciers. Outre sa beauté naturelle, elle offre toutes les commodités nécessaires : parkings, restaurants, bars, douches et même des passerelles pour les personnes à mobilité réduite.

Si vous êtes amateur de surf ou de bodyboard, vous serez ravi par les vagues qui déferlent sur cette plage. Elle a même reçu le drapeau bleu, gage de qualité.

Praia do Norte

La Praia do Norte est célèbre pour ses vagues géantes, rendues possibles par le canyon sous-marin de Nazaré. Cette plage est le théâtre de records mondiaux de surf et est un incontournable pour les amateurs de sports nautiques.

Les sites culturels et historiques

Teatro Chaby Pinheiro

Le Teatro Chaby Pinheiro, inauguré en 1926, est un joyau culturel de Nazaré. Avec son acoustique exceptionnelle et son architecture influencée par le style italien, ce théâtre est un lieu incontournable pour les amateurs d’art et de culture.

Forte de São Miguel Arcanjo

Construit au XVIe siècle, le Forte de São Miguel Arcanjo a joué un rôle crucial dans la défense de la région contre les pirates et les corsaires. Aujourd’hui, il abrite un petit phare et offre l’un des meilleurs points de vue sur Nazaré et ses vagues géantes.

Quand visiter Nazaré

La saison de surf à Nazaré commence fin septembre et se termine en avril. Cependant, l’été est également une excellente période pour visiter, car la ville accueille un grand nombre de touristes venus déguster ses délicieux fruits de mer et profiter de son paysage pittoresque.

En somme, Nazaré est une destination qui transcende les clichés de la simple station balnéaire. Elle est un véritable condensé de ce que le Portugal a de mieux à offrir : des plages époustouflantes pour les amateurs de sports nautiques, une histoire riche et complexe matérialisée par des monuments et des édifices religieux, ainsi que des traditions vivantes qui se manifestent à travers la gastronomie et les marchés locaux. Que vous soyez un passionné d’histoire, un amateur de surf ou simplement en quête d’authenticité, Nazaré saura vous séduire et vous offrir une expérience de voyage inoubliable.