Green Alert pour le Tudor Nazaré Big Wave Challenge

L’excitation est palpable dans l’air de Nazaré, cette charmante ville côtière du Portugal, transformée en arène pour l’un des événements les plus spectaculaires du surf de grosses vagues : le Tudor Nazaré Big Wave Challenge. Le 22 janvier 2024 à 9h, des surfeurs de renommée mondiale se rassembleront ici pour affronter les vagues les plus intimidantes de la planète, un défi qui repousse les limites de l’audace et de la bravoure.

Green Alert, la compétition démarre

Lundi 22 janvier 2024 marque une date importante dans le monde du surf de grosses vagues. La compétition tant attendue, le Tudor Nazaré Big Wave Challenge, a été annoncée pour cette journée, débutant à 9h00 (heure du Portugal, +1h en France). Cette compétition, qui se déroule dans le cadre majestueux de Nazaré au Portugal, est un événement clé pour les amateurs et professionnels du surf.

La période d’attente pour le Tudor Nazaré Big Wave Challenge s’étend du 1er novembre 2023 au 31 mars 2024, en plein hiver donc. Cette compétition unique ne se tient pas à une date fixe, mais est plutôt dépendante des prévisions météorologiques favorables et de l’annonce officielle de la World Surf League (WSL). Et ce lundi, c’est la Green Alert, toutes les conditions sont alignées pour avoir des vagues de 25 à 30 mètres de haut et les conditions favorables pour que les super héros du surf puissent les surfer. Pendant cette période, où qu’ils soient, ils doivent se tenir prêts pour se rendre à Nazaré dans les 48h.

Les gladiateurs de l’océan

Cette année, le Tudor Nazaré Big Wave Challenge accueille une liste impressionnante de participants à Praia do Norte, chacun apportant son style unique et son expérience inégalée dans la conquête des vagues géantes. Parmi eux :

Lucas Chianca (Brésil) et Kai Lenny (Hawaï)

Nic von Rupp (Portugal) et Pedro Scooby (Brésil)

Andrew Cotton (Grande-Bretagne) et Will Skudin (USA)

Rodrigo Koxa (Brésil) et Kealii Mamala (Hawaï)

João De Macedo (Portugal) et Antonio Silva (Portugal)

Sebastian Steudtner (Allemagne) et Daniel Goldberg (Hawaï)

Maya Gabeira (Brésil) et Pierre Rollet (France)

Michelle des Bouillons (Brésil) et Ian Cosenza (Portugal)

Justine Dupont (France) et Eric Rebiere (France)

Des équipes de remplacement, comprenant Rafael Tapia (Chili) et Jamie Mitchell (Australie), Tony Laureano (Portugal) et Pierre Caley (France), ainsi que Benjamin Sanchis (France) et Jerome Sahyoun (Maroc), sont également prêtes à entrer dans l’arène.

Le théâtre des géants

Nazaré, avec son célèbre Canyon sous-marin, est le théâtre de cet affrontement épique. Les vagues ici sont légendaires, atteignant des hauteurs vertigineuses, offrant un spectacle à couper le souffle et des défis extrêmes pour les surfeurs. C’est dans ce cadre que se déroulera la bataille, où chaque vague représente une histoire de courage et de persévérance.

La sécurité lors de l’événement

La sécurité est une priorité absolue lors du Tudor Nazaré Big Wave Challenge. Des mesures rigoureuses sont mises en place pour assurer la sécurité des surfeurs et des spectateurs, avec la présence de sauveteurs expérimentés et d’équipements de secours spécialisés pour faire face aux conditions extrêmes de Nazaré.

Un spectacle à ne pas manquer

Le Tudor Nazaré Big Wave Challenge n’est pas seulement une compétition ; c’est une célébration de l’esprit humain face à la puissance brute de la nature. Les spectateurs du monde entier sont invités à assister à cet affrontement, soit en personne sur les plages de Nazaré, soit ici même sur portugal.fr, où nous ne manquerons pas de vous transmettre le plus d’informations possibles. Mais vous pourrez aussi y assister en direct sur le site RedBull TV.

Rendez-vous donc à partir de lundi 22 janvier 2024, 9h00 et très certainement pour les jours suivants, les conditions météorologiques étant favorables à la formation des plus grandes vagues de l’année.

La préparation des surfeurs

La préparation pour un tel événement est intense. Les surfeurs s’entraînent des mois à l’avance, affinant leurs compétences, leur condition physique et leur mental pour être à la hauteur des défis imposés par les vagues de Nazaré. Chaque participant apporte non seulement son talent, mais aussi une détermination inébranlable à conquérir les vagues les plus redoutables du monde.

Le Tudor Nazaré Big Wave Challenge est plus qu’une compétition ; c’est un rendez-vous avec l’histoire, un moment où les meilleurs surfeurs du monde se mesurent aux vagues les plus imposantes de la planète. C’est un événement qui capture l’essence même du surf de grosses vagues, un spectacle de force, de courage et d’habileté qui restera gravé dans les mémoires de tous ceux qui y assisteront.