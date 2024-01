Les 8 meilleurs spots de surf en Algarve

L’Algarve, avec ses côtes éblouissantes et ses vagues envoûtantes, est un paradis pour les surfeurs. Dans cet article, nous explorons les spots de surf les plus exaltants de cette région portugaise, reconnue pour ses paysages à couper le souffle et ses conditions de surf idéales. Du nord au sud, l’Algarve offre une diversité de plages et de vagues qui saura satisfaire tant les débutants que les surfeurs aguerris. Chaque spot, avec son caractère unique et ses défis spécifiques, promet une expérience inoubliable. Préparez vos planches, nous allons plonger dans l’univers du surf en Algarve, où le soleil, le sable et les vagues se rencontrent pour créer des moments de pur bonheur.

Étiquette du surf en Algarve

L’étiquette du surf au Portugal se conforme aux standards internationaux. La règle de base est de toujours laisser la priorité au surfeur le plus proche du pic de la vague. Il est essentiel de maintenir le contrôle de sa planche et de respecter les autres participants, en particulier les locaux. Le Portugal est reconnu pour son accueil chaleureux envers les surfeurs, notamment à Arrifana et Sagres, des spots prisés des débutants. Toutefois, certains endroits comme Zavial et les falaises de Carrapateira en Algarve sont étroitement liés à la communauté locale et demandent une approche respectueuse.

Meilleur moment pour surfer en Algarve

Le Portugal est considéré comme une destination de surf de premier plan grâce à ses conditions favorables toute l’année. L’Algarve offre des conditions unique, s’étendant le long du sud du pays et exposée à l’Atlantique à l’ouest. En hiver, les houles de l’Atlantique Nord offrent d’excellentes conditions sur les plages orientées au sud comme Zavial et Faro, tandis que les plages à l’ouest reçoivent de grandes vagues. De printemps à automne, les plages de l’ouest, de Tonel à Praia da Amoreira, offrent des conditions dynamiques pour le surf.

Où surfer en Algarve ? Les meilleurs spots

Et maintenant, voici les 8 meilleurs spots de surf que l’Algarve a à offrir. À Sagres, surnommée la Mecque du surf en Algarve, les vagues défient les surfeurs de tous niveaux avec des spots comme Tonel et Beliche. Arrifana, avec son cadre spectaculaire et ses vagues accueillantes, est un incontournable pour les amateurs et les experts. Carrapateira émerveille par ses puissantes vagues sous des falaises imposantes. Zavial, sur la côte sud, offre une expérience unique avec sa droite creuse prisée des locaux. Praia da Amoreira, moins fréquentée, surprend par la diversité de ses vagues. Praia do Castelejo, au nord de Sagres, est appréciée pour sa fiabilité tout au long de l’année. Enfin, Praia de Faro, 15km de vagues douces, est le lieu parfait pour les débutants. Chacun de ces joyaux de l’Algarve promet une aventure de surf inoubliable.

Sagres, capitale du surf en Algarve

Plage de Tonel

Sagres se distingue par sa position unique où se rencontrent la côte ouest sauvage et la côte sud plus calme, offrant ainsi diversité et constance dans les conditions de surf. La plage de Tonel, à l’ombre de la Fortaleza, est particulièrement réputée pour ses vagues puissantes du côté sud. Les débutants préfèrent les plages de Mareta ou de Martinhal pour des vagues moins intimidantes. Sagres, avec son ambiance de petite ville balnéaire, accueille chaleureusement les surfeurs itinérants, et des camps de surf comme Natura et Wave Sensations y sont bien établis.

Arrifana, le top pour les surfeurs estivaux

Arrifana est un spot de surf idéal pour l’apprentissage, surtout en été quand les houles de l’Atlantique sont modérées. Les vagues y sont indulgentes et idéales pour les débutants. En automne et hiver, Arrifana se fait plus sauvage, avec un beach break principal plus difficile et une droite de qualité pour les surfeurs expérimentés. Aljezur, à 10 minutes de route, offre un cadre charmant avec ses maisons blanches et voûtées sous un château d’époque mauresque.

Carrapateira, des vagues percutantes sous les falaises

Carrapateira, située au-dessus de Praia da Bordeira, est célèbre pour ses falaises impressionnantes. Le spot offre deux principaux breaks : une droite sous le promontoire, mieux laissée aux locaux, et une plage principale avec des pics puissants parfaits pour les surfeurs intermédiaires. Un kiosque de location de surf, Carrapateira Surf School, se trouve directement sur le sable pour ceux qui ont besoin de matériel ou de cours.

Zavial, des vagues chéries par les locaux

Zavial est reconnu pour sa droite creuse et cunéiforme commençant sur les rochers à l’extrémité ouest de la plage. Ce spot est prisé et souvent fréquenté par les surfeurs locaux, nécessitant respect et prudence pour y surfer. Les meilleures vagues se forment avec de fortes houles du nord-ouest en hiver. En été, la plage est plus adaptée aux débutants, offrant des vagues plus petites et plus douces, mais la marée basse reste le moment idéal pour s’y aventurer.

Praia do Beliche, l’extrême limite du sud

Praia do Beliche est encadrée par un amphithéâtre de falaises spectaculaires, offrant des vues imprenables sur le Cabo de São Vicente. Ce spot attire les surfeurs avec ses vagues bien formées et fiables, particulièrement en hiver. En été, même si les vagues sont moins constantes, la plage reste attrayante avec son sable ocre et ses eaux turquoise.

Praia da Amoreira

À Praia da Amoreira, là où la rivière Aljezur rejoint l’océan, les surfeurs trouvent un environnement idyllique entouré par les dunes et forêts de la réserve de la Costa Vicentina. Moins fréquentée que sa voisine Arrifana, cette plage offre un beach break de qualité et des récifs extérieurs adaptés aux surfeurs expérimentés. Les journées sans vagues sont aussi l’occasion de s’adonner au paddle ou à la natation dans la lagune. Un arrêt à la Taberna do Gabriel II offre un cadre parfait pour une pause après le surf.

Praia do Castelejo, un spot fiable pour tous les niveaux

Au nord de Sagres, Praia do Castelejo est un spot versatile, offrant des conditions idéales pour tous les niveaux de surfeurs. En été, les vagues sont parfaites pour des sessions aériennes, tandis qu’en hiver, le spot peut être trop exposé. La principale vague de Castelejo est une droite frappant un groupe de rochers, avec une section intérieure adaptée aux débutants et intermédiaires.

Faro, la 1ère étape pour les débutants

Traversez les marais salants du parc naturel de la Ria Formosa, ornés de flamants roses, pour rejoindre Praia de Faro.

Praia de Faro s’étend sur 14,5 km et se caractérise par ses bancs de sable qui créent des conditions de surf idéales pour les débutants en Algarve. Les vagues y sont généralement douces, car les houles de l’Atlantique doivent franchir le promontoire de Sagres pour atteindre la côte sud, perdant ainsi de leur intensité. En hiver, Praia de Faro accueille des vagues modérées, parfaites pour les surfeurs intermédiaires, tandis qu’en été, les vagues plus petites sont idéales pour le longboard.

Pour un séjour au cœur de l’activité, choisissez les hébergements autour du pont reliant Praia de Faro à la ville. La plage est également dotée de deux écoles de surf renommées : AMAR Surfing Academia et Surf Club Faro, offrant des cours et des équipements adaptés à tous les niveaux.

Conditions de surf

Spot de Surf Caractéristiques Sagres Deux côtes convergentes, spots variés pour tous les niveaux, plage de Tonel pour vagues puissantes, Mareta et Martinhal pour débutants. Arrifana Spot idéal pour l’été, vagues indulgentes pour débutants, plus sauvage en hiver avec une droite de qualité pour experts. Carrapateira Deux breaks principaux, vagues percutantes sous les falaises, adaptées pour surfeurs intermédiaires et locaux expérimentés. Zavial Droite creuse et cunéiforme, prisée par les surfeurs locaux, requiert des conditions de houle spécifiques, adaptée pour l’hiver. Praia do Beliche Entourée de falaises dramatiques, vagues fiables, adaptée pour des conditions plus protégées que Tonel. Praia da Amoreira Moins fréquentée, beach break intérieur et récifs extérieurs, convient aux surfeurs expérimentés, cadre idyllique. Praia do Castelejo Spot fiable pour tous les niveaux, vagues efficaces en hiver, pointe droite et section intérieure pour intermédiaires et débutants. Faro Parfait pour les débutants, vagues douces, bonne infrastructure avec écoles de surf, hébergement à proximité.

Chaque spot a ses particularités et offre des conditions de surf adaptées à différents niveaux de compétence, ce qui rend l’Algarve une destination de surf variée et attrayante.

Quand surfer en Algarve ?

L’Algarve, célèbre pour ses vagues constantes, présente toutefois une complexité : trouver le spot idéal chaque jour au gré des marées, des courants marins, du vent, du climat, de la lune … Avec une multitude de plages réagissant différemment à l’orientation des vagues, au vent et aux éléments, comprendre les secrets des spots de surf de la région nécessite expertise et expérience. Pour une exploration approfondie, les surfeurs locaux, les écoles de surf ou les guides expérimentés seront d’excellentes ressources.

Les vagues qui atteignent le littoral portugais proviennent majoritairement du nord-ouest. Elles tendent à être plus petites durant l’été et plus grandes en hiver. Lorsque ces vagues deviennent imposantes et dangereuses sur la côte ouest, elles contournent le cap et atteignent les plages de la côte sud.

Les plages de la côte sud sont également actives lors de houles venant du sud-est ou du sud-ouest, bien que cela soit moins fréquent.

Pour ceux qui envisagent de combiner surf et vacances ensoleillées en Algarve, la période de mai à octobre est idéale. Vous pourriez devoir vous rendre sur la côte ouest pour trouver des vagues, mais la côte sud pourrait également offrir des opportunités inattendues.

Pour les surfeurs souhaitant suivre un stages ou les débutants/intermédiaires, le coin sud-ouest de l’Algarve, entre Portimão, Sagres et Aljezur, est à privilégier. Cette région est propice au surf toute l’année, bien que certaines écoles ferment en janvier et février, et que l’eau reste fraîche en mars.

Les surfeurs expérimentés à la recherche de vagues plus conséquentes devraient éviter l’été, où les conditions sont généralement plus calmes. Ils préféreront généralement les plages du nord du Portugal.

Cours de surf, écoles et Surf Camps

Découvrir le surf pour la première fois est une aventure inoubliable, et l’accompagnement par des leçons professionnelles s’avère crucial. Guidé par l’expertise d’un instructeur, l’apprenti surfeur acquiert rapidement les compétences essentielles, tout en naviguant dans les vagues en toute sécurité. Les instructeurs dispensent une connaissance approfondie des règles maritimes et des techniques pour éviter les accidents et les blessures, des compétences vitales pour pratiquer le surf en autonomie.

Les écoles de surf, conscientes des besoins variés, offrent souvent des cours d’une journée destinés à ceux désireux de s’essayer au surf. Cependant, pour ceux aspirant à maîtriser pleinement ce sport, des stages sont recommandés.

Il est essentiel de choisir des écoles de surf certifiées, gage d’un enseignement de qualité et d’une sécurité optimale. Il convient de noter que toutes les écoles ne sont pas adaptées aux enfants de moins de 14 ans. Ainsi, lors de la planification de cours de surf en famille, il est judicieux de vérifier au préalable l’âge minimum requis par l’école.

L’Algarve une véritable destination surf

L’Algarve se révèle être un véritable éden pour les surfeurs de tous niveaux. Des eaux cristallines de Sagres aux vagues envoûtantes d’Arrifana, chaque spot offre une expérience unique, promettant des souvenirs impérissables. Les débutants, les passionnés et les professionnels y trouveront leur bonheur, avec des vagues adaptées à chaque compétence et des paysages à couper le souffle. L’Algarve n’est pas seulement une destination de surf ; c’est un voyage dans un monde où la nature, la culture et l’aventure se rencontrent en harmonie parfaite. Que vous soyez à la recherche de votre première vague ou de la vague parfaite, les plages de l’Algarve vous attendent, prêtes à vous offrir les meilleurs moments de glisse de votre vie.