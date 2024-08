Que faire à Lisbonne quand il fait trop chaud ?

Lisbonne, joyau du Portugal, peut devenir un véritable four en été. Avec des températures grimpant parfois au-delà de 35°C, la ville teste la résistance des visiteurs les plus aguerris. Mais ne vous inquiétez pas ! Nous avons concocté le guide parfait pour profiter pleinement de la capitale portugaise, même quand le mercure s’affole. Découvrez nos astuces pour transformer votre séjour caniculaire en une expérience inoubliable.

1. Embrassez la fraîcheur matinale

Le secret des locaux ? Profiter de la douceur du matin ! Avant 11h, Lisbonne vous offre un répit bienvenu :

Baladez-vous dans les ruelles pittoresques de l’Alfama ou du Bairro Alto

dans les ruelles pittoresques de l’Alfama ou du Bairro Alto Visitez le Castelo de São Jorge pour une vue panoramique à couper le souffle

le Castelo de São Jorge pour une vue panoramique à couper le souffle Dégustez un petit-déjeuner typique : “pastéis de nata” et “bica” (expresso portugais) sur une terrasse ombragée

Astuce de pro : Réservez votre déjeuner à l’avance dans un restaurant proche de votre lieu de visite matinale. Optez pour des spécialités locales légères comme la “caldeirada” (soupe de poisson) ou une salade de poulpe rafraîchissante.

2. Faites la sieste comme un vrai Lisboète

Quand le soleil est au zénith, imitez les habitants :

Retirez-vous dans votre hôtel climatisé pour une sieste réparatrice

dans votre hôtel climatisé pour une sieste réparatrice Planifiez vos activités de fin de journée

vos activités de fin de journée Hydratez-vous abondamment avec de l’eau ou du “sumo de laranja” (jus d’orange frais)

Bon à savoir : Les taxis et Uber sont abordables à Lisbonne. N’hésitez pas à les utiliser pour vos déplacements aux heures les plus chaudes.

3. Plongez dans la culture … climatisée !

L’après-midi est le moment idéal pour explorer les trésors culturels de Lisbonne, à l’abri de la chaleur :

Oceanário de Lisboa : Immergez-vous dans les profondeurs marines sans transpirer

Immergez-vous dans les profondeurs marines sans transpirer Fondation Calouste Gulbenkian : Un havre de paix artistique et rafraîchissant

Un havre de paix artistique et rafraîchissant Musée National des Azulejos : Découvrez l’art emblématique du Portugal au frais

Conseil d’initié : Achetez vos billets en ligne pour éviter les files d’attente sous le soleil ; mieux encore, munissez vous d’un Pass Lisboa Card qui vous permettra de visiter tous ces monuments et plus encore.

4. Faites du shopping … climatisé !

Les centres commerciaux de Lisbonne sont de véritables oasis urbaines parfaitement rafraichis par les climatisations :

El Corte Inglés : Un paradis sur 7 étages climatisés (métro São Sebastião)

Un paradis sur 7 étages climatisés (métro São Sebastião) Centro Comercial Colombo : Une ville dans la ville, fraîche et divertissante

Une ville dans la ville, fraîche et divertissante Vasco da Gama : Shopping avec vue sur le Tage

Astuce mode : Profitez-en pour dénicher des vêtements légers et élégants, parfaits pour les soirées lisboètes.

5. Mangez des glaces !

Lisbonne est un paradis pour les amateurs de glaces. Nos incontournables :

Santini : Le glacier historique aux saveurs de fruits exotiques

Le glacier historique aux saveurs de fruits exotiques Amorino : Des roses glacées aussi belles que délicieuses

Des roses glacées aussi belles que délicieuses Weeel : Pour une pause yaourt glacé healthy et rafraîchissante

Le petit plus : Demandez une boule de sorbet citron dans votre café pour un “mazagran” typiquement portugais !

6. Hydratation et protection : vos meilleurs alliés

Buvez au minimum 2 litres d’eau par jour

Appliquez de la crème solaire toutes les 2 heures

Portez un chapeau et des lunettes de soleil

Astuce locale : Les fontaines publiques de Lisbonne offrent une eau potable et fraîche. Gardez votre gourde à portée de main !

7. Fruits de saison : la fraîcheur à croquer

Laissez-vous tenter par les étals colorés des marchés lisboètes :

Juillet-Août : figues, melons, pastèques, pêches

Toute l’année : oranges de l’Algarve, ananas des Açores

Bon plan : Les supermarchés proposent des fruits coupés, parfaits pour un en-cas rapide et frais.

8. Soirées lisboètes : quand la ville s’éveille

Dès que le soleil décline, Lisbonne révèle sa magie nocturne :

19h : Admirez le coucher de soleil depuis le Miradouro da Senhora do Monte

Admirez le coucher de soleil depuis le Miradouro da Senhora do Monte 20h30 : Promenez-vous le long du Tage à Belém

Promenez-vous le long du Tage à Belém 22h : Dînez dans un restaurant avec vue, comme le Rio Maravilha

Pour les noctambules : Le Bairro Alto s’anime à la nuit tombée. Explorez ses bars et sa vie nocturne unique !

Lisbonne, une aventure estivale inoubliable

Lisbonne en été est bien plus qu’une simple destination touristique – c’est une expérience à part entière. Malgré la chaleur parfois écrasante, la ville regorge d’opportunités pour créer des souvenirs inoubliables. En suivant ce guide, vous transformerez ce qui pourrait être perçu comme un inconvénient en un véritable atout de votre voyage.

Rappelez-vous que la clé pour profiter pleinement de Lisbonne pendant les jours de canicule réside dans l’équilibre et l’adaptation :

Rythme de vie local : Embrassez le rythme de vie des Lisboètes. Levez-vous tôt, faites une sieste l’après-midi, et profitez des soirées fraîches.

Embrassez le rythme de vie des Lisboètes. Levez-vous tôt, faites une sieste l’après-midi, et profitez des soirées fraîches. Diversité des activités : Alternez entre explorations en plein air aux heures fraîches et découvertes culturelles climatisées.

Alternez entre explorations en plein air aux heures fraîches et découvertes culturelles climatisées. Gastronomie rafraîchissante : Laissez-vous tenter par la cuisine locale adaptée à la chaleur, des fruits de mer aux glaces artisanales.

Laissez-vous tenter par la cuisine locale adaptée à la chaleur, des fruits de mer aux glaces artisanales. Immersion culturelle : Utilisez ce temps pour vraiment comprendre le mode de vie portugais, si bien adapté au climat méditerranéen.

N’oubliez pas que chaque défi offre une opportunité. La chaleur de Lisbonne vous pousse à découvrir la ville différemment, à un rythme plus lent et plus contemplatif. C’est l’occasion parfaite pour vous imprégner de l’atmosphère unique de la capitale portugaise, de ses traditions séculaires et de son art de vivre enviable.

Que vous soyez amateur d’histoire, de gastronomie, d’art ou simplement à la recherche d’une escapade urbaine mémorable, Lisbonne a quelque chose à offrir à chacun, même au cœur de l’été. Alors, armez-vous de ce guide, d’une bonne dose de curiosité, et partez à la conquête de cette ville fascinante.

Qui sait ? Vous pourriez bien tomber amoureux de Lisbonne sous le soleil d’été, au point de vouloir revenir encore et encore, quelle que soit la saison. Car après tout, ce n’est pas la chaleur qui fait la beauté de Lisbonne, mais Lisbonne qui rend la chaleur belle.

Êtes-vous prêt à vivre votre propre aventure lisboète ? Lancez-vous, et laissez la magie de la ville opérer, canicule ou pas !