Où écouter du Fado à Lisbonne ?

Lorsque vous foulez les pavés de Lisbonne, une quête d’authenticité vous guide inévitablement vers le cœur battant de la culture portugaise : le Fado. Cette mélodie poignante, où se mêlent passion et mélancolie, est l’écho de l’âme lisboète. Mais où écouter ce chant profond qui semble couler dans les veines de la ville ? Où trouver ces maisons de Fado où les échos du passé rencontrent le présent, dans un échange intime entre artistes et auditeurs ? Et surtout, quelles sont ces casas de fado où les locaux se rassemblent, partageant avec les visiteurs l’essence de leur patrimoine culturel ? Avant de vous immerger dans cette aventure musicale, laissez-nous vous transporter à l’origine du Fado, là où tout a commencé.

Le Fado, un symbole de la culture portugaise

Né au XIXe siècle, le Fado est l’expression musicale des émotions des travailleurs et marins, chantant en fin de journée leurs vies, peines et joies, leur saudade. Le terme « Fado« , issu du latin « fatum« , signifie « destin ». Le Fado est plus qu’une musique, c’est un sentiment profond, à ressentir autant par l’artiste que par l’auditeur. Dans le quartier de Mouraria, berceau du Fado, vous pouvez admirer le graffiti « Fado Vadio » dépeignant Maria Severa, pionnière du genre, et l’évolution du Fado.

Pour tout savoir sur le Fado, découvrez notre article, Fado, un peu de l’âme portugaise.

Découvrir le Fado à Lisbonne

Dans les maisons de Fado de Lisbonne, la musique et la gastronomie s’entremêlent dans une danse harmonieuse. Souvent, un dîner raffiné accompagne la mélodie du Fado, créant une expérience sensorielle complète. Imaginez savourer des plats traditionnels portugais au rythme des guitares et des voix chargées d’émotion. Cependant, pour ceux qui préfèrent se concentrer uniquement sur la musique, des formules sans repas sont également disponibles. Pendant ces performances envoûtantes, un silence respectueux enveloppe la salle, le public étant invité à se plonger entièrement dans l’expérience. Les mets délicats sont servis durant les intermèdes, permettant à chaque note et chaque saveur de capturer pleinement votre attention.

Les meilleures maisons de Fado à Lisbonne

O Faia

Au cœur du Bairro Alto, vous trouverez O Faia, une maison de Fado empreinte d’histoire et de tradition. Fondée en 1947 par Lucília do Carmo, mère de l’icône du Fado Carlos do Carmo, cette maison a vu défiler des légendes. Lucília elle-même, son fils Carlos, ainsi que des artistes de renom tels que Fernando Maurício et Camané, ont tous partagé leur art dans ce lieu mythique.

Aujourd’hui encore, O Faia résonne des voix des grands noms du Fado lisboète, perpétuant ainsi son héritage musical. Pour les amateurs de cette mélodie poignante, un dîner-spectacle est proposé pour 55€, incluant une entrée, un plat principal et un dessert, une fusion de saveurs qui accompagne parfaitement les performances.

Les dîners se tiennent du lundi au samedi, et il est conseillé de réserver à l’avance, ce que vous pouvez faire directement sur le site d’O Faia. Situé au 54-56 Rua da Barroca, dans le Bairro Alto, O Faia vous invite à un voyage mémorable dans l’âme du Fado portugais.

Adega Machado

Nichée dans les ruelles pittoresques du Bairro Alto, l’Adega Machado est une autre perle traditionnelle de Lisbonne. Fondée en 1937 et rénovée avec soin en 2012, cette maison de Fado est un véritable sanctuaire dédié à cet art. Sur trois étages, elle abrite une vaste galerie de photos racontant son histoire fascinante et celle du Fado.

L’Adega Machado offre une expérience culinaire et musicale complète. Les visiteurs peuvent choisir entre un dîner avec un menu fixe autour de 45€ ou opter pour la carte, chaque formule incluant le spectacle de Fado d’une durée de quatre heures. Pour ceux à la recherche d’une expérience de Fado plus brève ou économique, l’Adega propose « Fado Inside the Box ». Ce spectacle quotidien à 17h, d’une durée de 45 minutes à une heure, offre une immersion dans le Fado avec deux artistes, accompagnée de pain, huile d’olive, deux amuse-bouches et une boisson, le tout pour moins de 20€.

La réservation est recommandée pour ces expériences mémorables et peut être effectuée directement sur le site de l’Adega Machado. Une réservation anticipée peut même vous garantir une meilleure place pour apprécier le Fado. Site Internet.

Adega Machado, située au 91 Rua do Norte dans le Bairro Alto, vous attend pour une plongée dans l’univers envoûtant du Fado.

Senhor Vinho

RESTAURANT LISBON, SR.VINHO, DINNER FADO SHOW

Ouvert en 1975 par la célèbre fadiste Maria da Fé, Senhor Vinho est une adresse incontournable pour les connaisseurs de Fado cherchant à s’éloigner des circuits touristiques habituels. Situé dans le quartier paisible de Lapa, ce lieu est facilement accessible en taxi ou en Uber pour ceux qui ne sont pas à proximité immédiate.

Senhor Vinho est réputé pour sa cuisine exquise et ses performances de Fado de premier choix. L’expérience d’un dîner avec Fado ici est unique : les clients paient pour leurs plats à la carte, auxquels s’ajoute un supplément pour le spectacle. Comme pour les autres maisons de Fado, il est conseillé de réserver. Les réservations peuvent être effectuées par téléphone au 21 397 2681 ou sur le site internet.

Senhor Vinho, situé au 18 Rua do Meio à Lapa, vous attend pour une soirée inoubliable, bercée par les mélodies du Fado authentique.

Parreirinha de Alfama

Au cœur d’Alfama, le quartier le plus ancien et le plus charmant de Lisbonne, se trouve la Parreirinha de Alfama, une maison de Fado qui incarne l’essence de la tradition portugaise. Ses murs ornés d’azulejos et de violas créent une atmosphère envoûtante, typiquement portugaise. Cette maison a été le domaine de la fadiste Argentina Santos depuis les années 1950 jusqu’à son décès en 2019, et elle y a même exercé ses talents de cuisinière.

La Parreirinha de Alfama a accueilli de nombreux grands noms du Fado, tels qu’Amália Rodrigues, Lucília do Carmo (également propriétaire d’O Faia mentionné précédemment), Maria da Fé (propriétaire de Senhor Vinho), Beatriz da Conceição, et bien d’autres. Vous pouvez donc vous attendre à y trouver à la fois un Fado de qualité et une excellente cuisine, avec une mention spéciale pour le Bacalhau, l’un des plats phares de la maison.

Comme pour les autres maisons de Fado, il est recommandé de réserver, ce que vous pouvez faire via les contacts disponibles sur leur site. Notez que le paiement se fait uniquement en espèces.

Parreirinha de Alfama, située au 1 Beco Espírito Santo à Alfama, vous invite à découvrir le cœur battant du Fado dans un cadre historique et authentique.

Le Fado Vadio à Lisbonne

Le Fado Vadio est l’expression brute et spontanée du Fado, loin des scènes professionnelles, il est chanté, souvent sur des « scènes ouvertes », par des amateurs passionnés. C’est dans ces lieux que le Fado se vit dans sa forme la plus pure et authentique, où partager une table avec des inconnus n’est pas un inconvénient, mais plutôt une invitation à se joindre à la communauté locale. Ici, l’importance n’est pas donnée au statut professionnel des chanteurs, mais à l’authenticité et à la passion avec laquelle ils interprètent leurs chansons.

Tasca do Chico

Au cœur du Bairro Alto, Tasca do Chico se dresse comme un incontournable pour les amateurs de Fado Vadio. Ce lieu, toujours très prisé, nécessite une réservation anticipée pour garantir une place dans son ambiance chaleureuse et sans prétention. Ne soyez pas surpris d’y croiser des chanteurs célèbres qui, souvent, se joignent spontanément au spectacle, ajoutant à l’atmosphère décontractée et joyeuse. Fafá de Belém, par exemple, est l’une des artistes régulières de la maison. Un autre atout majeur de Tasca do Chico est l’absence d’exigence de consommation minimale, rendant l’expérience accessible à tous. N’oubliez donc pas de réserver et d’arriver tôt pour plonger dans l’authenticité du Fado Vadio.

Tasca do Chico, situé au 39 Rua Diário de Notícias dans le Bairro Alto, vous attend pour une soirée inoubliable au rythme du Fado.

A Baiuca

Au cœur d’Alfama, A Baiuca offre une expérience chaleureuse et vivante du Fado Vadio. Ce lieu est réputé pour son ambiance animée où même ceux qui servent les tables partagent leur passion pour le Fado en chantant. Ici, une consommation minimale d’environ 25€ est généralement requise pour le dîner accompagné de Fado, garantissant ainsi une soirée complète d’immersion culturelle. La réservation est obligatoire pour cette aventure authentique, et elle ne peut se faire que par téléphone au 218 867 284.

A Baiuca, située au 20 Rua de São Miguel à Alfama, vous invite à découvrir le Fado dans un cadre intime et convivial, où la musique et la gastronomie se rencontrent pour créer des souvenirs inoubliables.

Fama D’Alfama

Fama D’Alfama, bien que n’étant ni un lieu historique ni traditionnel, est un joyau caché pour les amateurs de Fado Vadio. Chaque visite est une expérience émouvante, où la musique touche le cœur des auditeurs. La qualité de la cuisine ajoute à l’attrait de ce lieu, avec l’avantage notable de ne pas imposer de consommation minimale. Vous êtes libre de choisir ce que vous souhaitez déguster, et une petite suggestion : le poulpe y est souvent exquis. Fama D’Alfama offre également un cadre moins encombré que d’autres options, permettant une expérience plus intime. Les réservations peuvent être faites via The Fork, assurant ainsi votre place dans ce havre de Fado.

Fama D’Alfama, situé au 80 Rua do Terreiro do Trigo à Alfama, vous attend pour une soirée où le Fado résonne dans une atmosphère détendue et authentique.

Le musée du Fado

Pour ceux qui cherchent à approfondir leur compréhension du Fado sans assister à un spectacle en direct, le Museu do Fado offre une alternative captivante. Ce musée dédié à l’histoire du Fado permet de découvrir l’évolution de ce genre musical emblématique, ses artistes majeurs, et bien plus encore, le tout au cours d’une visite enrichissante. Situé dans le quartier d’Alfama, le musée est également le point de départ idéal pour explorer ce quartier historique et peut-être même assister à un spectacle de Fado par la suite.

L’entrée au musée coûte 5€, avec des réductions pour les seniors et les jeunes, et l’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans. Les billets peuvent être achetés en ligne pour une expérience sans tracas. Si vous achetez une Lisboa Card, vous bénéficiez d’une réduction de 20% sur l’entrée.

Le Museu do Fado, situé au 1 Largo do Chafariz de Dentro à Alfama, est une étape incontournable pour tous ceux qui souhaitent plonger dans l’âme du Fado et comprendre son rôle dans la culture portugaise.

Quels lieux sont fréquentés par les locaux ?

Lorsque nous voyageons, nous aspirons souvent à des expériences les plus authentiques possibles, à vivre comme le ferait un habitant local. Cependant, il faut reconnaître que sortir dans un casa de Fado n’est pas une pratique régulière pour les portugais, si ce n’est une frange de passionnés. Ainsi, il n’est pas rare de trouver plus de touristes que de Portugais dans les maisons de Fado. Mais soyez assuré, ces lieux offrent des expériences réellement authentiques, chacun avec sa propre essence et proposition. Ils demeurent des fenêtres précieuses sur la culture et l’histoire portugaises, permettant aux visiteurs de s’immerger dans l’âme du Fado.

Pour finir

En parcourant les ruelles pavées de Lisbonne, où chaque pierre semble murmurer une mélodie de Fado, le voyageur découvre bien plus qu’une simple tradition musicale. Le Fado est l’âme de Lisbonne, un fil conducteur qui relie le passé au présent, les émotions brutes aux mélodies raffinées. Que ce soit dans les maisons de Fado historiques, les tavernes animées de Fado Vadio, ou même au sein du Museu do Fado, chaque expérience offre une fenêtre unique sur le cœur battant de la ville.

Ces lieux, bien que fréquentés par des voyageurs du monde entier, conservent l’authenticité et la passion qui font du Fado un patrimoine immatériel de l’humanité. Ils invitent à un voyage émotionnel, où la musique n’est pas seulement écoutée, mais ressentie, vécue. En quittant Lisbonne, les échos du Fado restent gravés dans le cœur des visiteurs, rappelant que la musique est un langage universel, capable de transcender les frontières et de toucher l’âme.

Ainsi, Lisbonne ne se raconte pas seulement, elle se vit à travers les accords de son Fado, laissant à chaque visiteur un souvenir indélébile de cette ville où la musique et la vie s’entrelacent harmonieusement.