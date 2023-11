Noël au Portugal une célébration familiale et gastronomique

Lorsque les rues s’illuminent et que l’air se remplit de mélodies festives, le Portugal se transforme, embrassant avec chaleur et enthousiasme la magie de Noël. Cette période de l’année, riche en traditions et en émotions, invite à un voyage à travers les coutumes et les saveurs qui caractérisent les festivités portugaises. De la convivialité des repas en famille aux décorations scintillantes qui ornent villes et villages, Noël au Portugal est une célébration qui allie harmonieusement héritage culturel et moments de joie partagée. Plongeons ensemble dans l’univers des traditions portugaises de Noël, un mélange enivrant de gastronomie, de folklore et de convivialité qui donne à cette fête une couleur et une atmosphère uniques.

Les fêtes de noël au Portugal

Au Portugal, Noël est une des fêtes les plus importantes de l’année. Elle se caractérise par son aspect familial et intime, contrairement à d’autres célébrations religieuses plus publiques comme la Saint-Jean à Porto ou la Saint-Antoine à Lisbonne. Le repas du réveillon, qui a lieu le 24 décembre au soir, est un moment de rassemblement intergénérationnel, souvent organisé chez les aînés de la famille. L’atmosphère hivernale invite à se réunir autour de la cheminée, et il est courant que les familles se retrouvent dans leurs villages d’origine pour célébrer.

Parmi les décorations de Noël on retrouve souvent des sapins naturels, en particulier dans les zones rurales, ainsi que du houx, utilisé pour orner les maisons, qu’il soit naturel ou artificiel. En ville les familles installent et décorent aussi un sapin de noël, mais il est de plus en plus souvent artificiel, même si on trouve encore aussi, comme en France, des sapins naturels par ci par là.

Le dîner du réveillon au Portugal

La cuisine portugaise, réputée pour sa richesse et sa diversité, atteint son apogée lors du réveillon. La table se pare de plats aussi savoureux que variés, tant en salé qu’en sucré.

Le dîner de Noël, ou réveillon, est une tradition importante au Portugal. Il se déroule le soir du 24 décembre. Selon la coutume, la table du réveillon ne doit pas être débarrassée avant le lendemain, en hommage à l’enfant Jésus. Ainsi, de nouveaux mets viennent enrichir le festin tout au long de la nuit.

Les plats servis varient selon les régions. La morue, ou bacalhau, tient une place de choix, généralement servie avec des pommes de terre, des carottes, des légumes verts et des œufs durs, le tout arrosé d’huile d’olive.

Dans le Minho, le Douro et Trás-os-Montes, le poulpe est également un mets traditionnel du réveillon, souvent servi bouilli avec des légumes. Dans la Beira-Alta et Baixa, les viandes rôties, comme le chevreau ou la dinde, sont courantes. En Algarve, l’agneau est également un plat typique du dîner de Noël.

Le lendemain de Noël, les familles se réunissent à nouveau pour un déjeuner, souvent composé des restes du réveillon, transformés en de nouveaux plats typiques.

Les douceurs de Noël

Les sucreries et autres pâtisseries portugaises, déjà célèbres, atteignent leur apogée durant la période de Noël. Parmi les incontournables, on trouve :

La Rabanada : Traditionnelle au Portugal, cette gourmandise est préparée avec un pain spécifique, disponible uniquement en cette période de l’année.

: Traditionnelle au Portugal, cette gourmandise est préparée avec un pain spécifique, disponible uniquement en cette période de l’année. Les Sonhos : Ces petites boules frites, saupoudrées de sucre et de cannelle, sont un classique de la pâtisserie portugaise de Noël.

: Ces petites boules frites, saupoudrées de sucre et de cannelle, sont un classique de la pâtisserie portugaise de Noël. Les Filhós : Ces beignets de Noël, aplatis et frits, sont également saupoudrés de sucre et de cannelle.

: Ces beignets de Noël, aplatis et frits, sont également saupoudrés de sucre et de cannelle. Le Bolo Rei et le Bolo Rainha : Le Bolo Rei, avec sa pâte rappelant le brioche et garni de fruits cristallisés, est une icône de Noël. Le Bolo Rainha, similaire mais garni d’amandes, est tout aussi populaire.

: Le Bolo Rei, avec sa pâte rappelant le brioche et garni de fruits cristallisés, est une icône de Noël. Le Bolo Rainha, similaire mais garni d’amandes, est tout aussi populaire. L’Aletria : Ce dessert, semblable au riz au lait mais préparé avec des pâtes fines, est un classique crémeux agrémenté de cannelle.

: Ce dessert, semblable au riz au lait mais préparé avec des pâtes fines, est un classique crémeux agrémenté de cannelle. Le Leite-creme : Ce dessert crémeux, surmonté d’une croûte de sucre brûlé, est une présence incontournable sur les tables de Noël portugaises.

Les traditions de Noël

Le sapin de Noël : Cette tradition d’origine germanique s’est répandue dans toute l’Europe. L’arbre, décoré de boules et surmonté d’une étoile, symbolise le retour du soleil.

: Cette tradition d’origine germanique s’est répandue dans toute l’Europe. L’arbre, décoré de boules et surmonté d’une étoile, symbolise le retour du soleil. À minuit, les fidèles se rassemblent pour la traditionnelle messe de minuit, un moment clé des célébrations de Noël au Portugal. Tant dans les églises que dans les foyers, la crèche, représentant l’étable de la nativité de Jésus, occupe une place d’honneur. Cette tradition, popularisée par saint François d’Assise au XIIIe siècle, reste profondément ancrée dans la culture portugaise.

un moment clé des célébrations de Noël au Portugal. Tant dans les églises que dans les foyers, la crèche, représentant l’étable de la nativité de Jésus, occupe une place d’honneur. Cette tradition, popularisée par saint François d’Assise au XIIIe siècle, reste profondément ancrée dans la culture portugaise. L’échange de cadeaux de Noël se fait généralement après la messe de minuit (traditionnellement aussi à minuit pour les laïques) ou le matin suivant, selon les traditions familiales. Dans le passé, avant que la figure du Père Noël ne prenne sa place dans les traditions portugaises, c’était l’Enfant Jésus qui était censé apporter les cadeaux.

se fait généralement après la messe de minuit (traditionnellement aussi à minuit pour les laïques) ou le matin suivant, selon les traditions familiales. Dans le passé, avant que la figure du ne prenne sa place dans les traditions portugaises, c’était qui était censé apporter les cadeaux. Les Caretos de Varge et d’Ousilhão : Ces festivités, célébrant le retour du soleil, voient des hommes masqués, les caretos, créer une ambiance festive dans les villages.

: Ces festivités, célébrant le retour du soleil, voient des hommes masqués, les caretos, créer une ambiance festive dans les villages. Le Bananeiro de Braga : Cette tradition unique de Braga consiste à manger une banane accompagnée d’un moscatel, un vin doux typique, le soir du 24 décembre.

Les festivités de Noël à Lisbonne

Lisbonne se métamorphose en un véritable tableau féerique durant la période de Noël. Les rues s’illuminent de mille feux, créant une atmosphère chaleureuse et accueillante malgré le froid hivernal (qui est tout relatif, Noël est surtout humide à Lisbonne). Au cœur de cette effervescence, le Wonderland Lisboa, situé dans l’emblématique Parque Eduardo VII, se dresse comme un monde enchanté. Ce parc d’attractions saisonnier attire des visiteurs de tous âges avec ses manèges, sa piste de patinage sur glace et ses stands proposant des spécialités culinaires et de l’artisanat local.

Les marchés de Noël, éparpillés à travers la ville, offrent une expérience immersive dans la culture portugaise. Ici, les artisans exposent leurs créations, des bijoux faits main aux céramiques traditionnelles, tandis que les effluves de vin chaud et de gourmandises typiques, comme les « filhós » et les « rabanadas« , emplissent l’air. Ces marchés sont non seulement des lieux de shopping festif mais aussi des espaces de rencontre et de partage, reflétant l’esprit communautaire de Noël.

Les illuminations de Lisbonne sont un autre point fort des célébrations. Des guirlandes lumineuses et des décorations scintillantes ornent les avenues et les places, transformant la ville en un paysage étincelant. La Praça do Comércio, avec son grand sapin de Noël, devient un lieu de rassemblement populaire, offrant un cadre idéal pour des photos souvenirs.

Les célébrations de Noël à Lisbonne sont également marquées par des concerts et des spectacles, allant des performances de rue aux concerts de chorales dans les églises historiques. Ces événements musicaux ajoutent une dimension culturelle et spirituelle aux festivités, permettant aux visiteurs et aux locaux de se plonger dans l’ambiance joyeuse et réconfortante de Noël.

L’esprit de Noël dans tout le Portugal

Le Portugal, dans son ensemble, se transforme en un paysage enchanté durant la saison de Noël, chaque ville et village apportant sa propre touche à la célébration.

À Porto, l’esprit de Noël est palpable dans chaque recoin. L’Avenida dos Aliados, artère principale de la ville, s’illumine de guirlandes lumineuses et de décorations scintillantes, créant une atmosphère féerique. Les marchés de Noël, les concerts de rue et les chorales dans les églises historiques ajoutent à l’ambiance festive, tandis que les rues commerçantes regorgent d’activités et d’offres spéciales pour les fêtes.

À Óbidos, la magie de Noël prend une dimension particulière. La Vila de Natal transforme le centre historique en un conte de fées vivant. Les ruelles pavées et les murailles anciennes se parent de lumières et de décorations, créant un cadre idyllique pour les festivités. Des ateliers pour enfants, des spectacles et des stands de nourriture traditionnelle enrichissent l’expérience, faisant de Óbidos un lieu incontournable pour ceux qui cherchent à vivre l’esprit de Noël dans un cadre historique.

À Coimbra, la ville universitaire s’anime avec des marchés de Noël et des spectacles de rue, tandis que les chœurs étudiants interprètent des chants traditionnels dans des lieux emblématiques.

À Braga, connue pour son patrimoine religieux, les célébrations de Noël sont marquées par des messes solennelles et des processions, ainsi que par des illuminations qui mettent en valeur son architecture baroque.

Dans le sud, l’Algarve offre une expérience de Noël plus douce en termes de climat, mais tout aussi riche en festivités. Les marchés de Noël et les événements en plein air profitent du climat plus clément, tandis que les plages et les promenades se parent de décorations festives, offrant une perspective unique sur les célébrations de Noël.

Chaque région du Portugal apporte sa propre couleur aux festivités de Noël, créant un patchwork de traditions et de célébrations qui reflètent la diversité et la richesse culturelle du pays.

Noël, une tradition vraiment incontournable

Noël au Portugal est une mosaïque de traditions, de saveurs et de chaleur humaine. C’est une période où le passé et le présent se rencontrent, où les coutumes ancestrales se mêlent aux innovations contemporaines pour créer une célébration unique. Que l’on soit au cœur des villes ou dans la tranquillité des villages, l’esprit de Noël se fait ressentir partout, invitant à un voyage à travers les sens et les émotions. Le Noël portugais, riche en couleurs et en histoires, est une invitation à découvrir et à célébrer la diversité et la richesse d’un pays qui sait garder vivantes ses traditions tout en se tournant vers l’avenir. Peut-être, un jour, aurez-vous l’occasion de vivre cette magie en personne, de vous immerger dans cette atmosphère festive et de créer vos propres souvenirs au cœur de cette terre chaleureuse et accueillante.