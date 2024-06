7 localités à découvrir en famille près de Lisbonne

À la recherche d’une escapade mémorable autour de Lisbonne ? Explorez les trésors cachés de la capitale portugaise et offrez à votre famille des expériences inoubliables. Que vous soyez amateurs d’histoire, amoureux de la nature ou en quête d’aventures palpitantes, les environs de Lisbonne regorgent de destinations captivantes pour petits et grands.

Imaginez-vous flâner dans des palais féériques, déambuler dans des ruelles médiévales ou encore découvrir des plages idylliques en bord d’océan. Avec sa riche histoire, ses paysages à couper le souffle et sa culture vibrante, le Portugal propose une myriade de lieux idéaux pour des excursions familiales, en particulier aux abords de sa capitale effervescente, Lisbonne. La région environnante de cette ville historique, non seulement cœur politique et économique du pays, mais aussi joyau de destinations variées, promet des moments uniques à partager en famille.

En résumé

1. Sintra

Sintra est une ville pittoresque nichée dans les collines de la Serra de Sintra, semblable à un conte de fées prêt à être découvert. Avec ses palais colorés, ses jardins enchanteurs et ses ruines mystérieuses, Sintra promet de captiver aussi bien les jeunes que les adultes.

Le Palais National de Pena, avec son mélange de styles architecturaux et ses couleurs vibrantes, et le Château des Maures, avec ses remparts serpentant à travers la montagne, sont des visites incontournables. Le microclimat de Sintra offre une fraîcheur bienvenue lors des chaudes journées d’été, en faisant une destination idéale pour une escapade en famille.

Distance depuis Lisbonne : environ 30 km

environ 30 km Comment y aller : Prenez le train depuis la gare de Rossio à Lisbonne. Le trajet dure environ 40 minutes.

2. Cascais

Cascais est une élégante ville côtière qui s’est transformée d’un village de pêcheurs tranquille en une destination touristique animée avec des plages de sable doré, un centre historique charmant et une variété d’activités nautiques adaptées à toute la famille.

La Boca do Inferno, avec ses formations rocheuses impressionnantes et la mer frappant avec force, offre un spectacle naturel fascinant. La promenade maritime invite à de longues balades ou des sorties à vélo, où l’on peut admirer la magnifique vue sur l’Atlantique.

Distance depuis Lisbonne : environ 25 km

environ 25 km Comment y aller : Prenez le train depuis la gare de Cais do Sodré à Lisbonne. Le trajet dure environ 40 minutes.

3. Ericeira

Réputée comme un sanctuaire du surf, Ericeira offre bien plus que d’excellentes vagues. Ses plages sont parfaites pour les familles, et les rues de ce village de pêcheurs sont pleines de charme traditionnel.

La proximité avec la nature et les écoles de surf disponibles pour tous les niveaux en font un lieu idéal pour une escapade active. Après une journée à la plage, les familles peuvent profiter des délices locaux dans les nombreux restaurants et cafés du village.

Distance depuis Lisbonne : environ 50 km

environ 50 km Comment y aller : Il est préférable de prendre la voiture pour un trajet d’environ 45 minutes via l’A8 et l’A21. Des bus partent également de la gare routière de Campo Grande à Lisbonne.

4. Mafra

Le Palais National de Mafra est l’une des œuvres les plus grandioses du baroque portugais et une destination culturelle fascinante. La bibliothèque du palais, avec ses volumes centenaires, impressionne chaque visiteur.

La Tapada de Mafra, située à proximité, propose des sentiers naturels et la possibilité d’observer la faune sauvage, offrant une expérience éducative et amusante pour les enfants.

Distance depuis Lisbonne : environ 40 km

environ 40 km Comment y aller : Le trajet en voiture via l’A8 dure environ 35 minutes. Des bus partent également de la gare routière de Campo Grande à Lisbonne.

5. Arrábida

Le Parc Naturel de l’Arrábida est un sanctuaire de tranquillité et de beauté naturelle. Avec ses plages cachées aux eaux cristallines, ses sentiers de randonnée et sa riche biodiversité, c’est l’endroit parfait pour enseigner aux enfants l’importance de la conservation de la nature.

La visite de la Forteresse de São Filipe, avec sa vue superbe sur l’Atlantique, est une leçon vivante d’histoire et de géographie.

Distance depuis Lisbonne : environ 40 km

environ 40 km Comment y aller : Le trajet en voiture via l’A2 dure environ 45 minutes. Il n’y a pas de transport public direct, il est donc recommandé de louer une voiture.

6. Óbidos

Cette ville médiévale entourée de remparts transporte les visiteurs dans une autre époque. Óbidos fascine avec ses ruelles étroites, ses maisons traditionnelles et le célèbre liqueur de ginja servi dans des verres en chocolat.

En été, la Foire Médiévale ramène l’histoire à la vie, avec des marchands, des troubadours et des tournois de chevalerie, offrant divertissement et éducation de manière ludique.

Distance depuis Lisbonne : environ 85 km

environ 85 km Comment y aller : Le trajet en voiture via l’A8 dure environ 1 heure. Des bus partent également de la gare routière de Campo Grande à Lisbonne.

7. Quinta da Regaleira

Située à Sintra, la Quinta da Regaleira est un lieu magique qui stimule l’imagination des enfants et des adultes avec ses tunnels secrets, ses tours cachées et le mystérieux Puits Initiatique.

L’exploration de ce jardin mystique, rempli de symboles ésotériques et d’architecture gothique, est une aventure qui défie l’esprit et le sens de l’aventure.

Distance depuis Lisbonne : environ 30 km

environ 30 km Comment y aller : Prenez le train depuis la gare de Rossio à Lisbonne. Le trajet dure environ 40 minutes.

Planifiez votre visite

En planifiant une sortie en famille dans l’un de ces merveilleux endroits, il est important de prendre en compte les préférences et les intérêts de chacun. Que vous recherchiez des aventures en plein air, des expériences culturelles enrichissantes ou simplement des moments de détente au bord de la mer, les environs de Lisbonne offrent une diversité de choix pour toutes les familles.

Assurez-vous de vérifier les heures d’ouverture, les tarifs et les éventuelles restrictions avant de partir. Emportez des vêtements et des équipements appropriés pour les activités prévues, et n’oubliez pas votre appareil photo pour capturer les souvenirs inoubliables de votre aventure familiale.

Conseils pratiques

Voici quelques conseils pratiques pour que votre sortie en famille soit une réussite :

Prévoyez des collations et de l’eau, surtout si vous comptez passer la journée en plein air.

Portez des chaussures confortables, en particulier si vous prévoyez de marcher beaucoup ou d’explorer des sites naturels.

Apportez de la crème solaire et des chapeaux pour vous protéger du soleil, même par temps nuageux.

Renseignez-vous sur les options de transport pour chaque destination ; certaines peuvent être plus facilement accessibles en voiture qu’en transport en commun.

Les environs de Lisbonne regorgent de lieux parfaits pour des sorties en famille, alliant histoire, nature et divertissement. Que vous exploriez les palais de Sintra, les plages de Cascais ou les mystères de la Quinta da Regaleira, chaque destination promet des moments inoubliables et enrichissants. Planifiez votre prochaine aventure et découvrez les trésors cachés de cette région fascinante.