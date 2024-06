Le Portugal est le pays préféré des investisseurs en immobilier

Le Portugal est devenu une des destinations européennes les plus attrayantes pour les investisseurs immobiliers étrangers. Ce phénomène est dû non seulement à la beauté naturelle et au patrimoine culturel du pays, mais aussi à la stabilité, la sécurité et la qualité de vie qu’il offre.

Attractivité du marché immobilier portugais

Le marché immobilier portugais se distingue en Europe par une combinaison unique d’avantages : des prix compétitifs, un environnement accueillant et un style de vie plutôt décontracté. Comparé à d’autres importants marchés immobiliers européens comme par exemple l’Espagne et l’Italie, le Portugal, selon tous les expatriés interrogés, offre un meilleur rapport qualité-prix. Tandis que des villes comme Barcelone ou Rome ont des prix au mètre carré beaucoup plus élevés, Lisbonne et Porto proposent encore des opportunités d’investissement plus abordables sans compromettre la qualité.

De plus, un autre atout indéniable est que le processus d’achat au Portugal est relativement simple et que le pays a mis en place des politiques et une fiscalité favorables pour les investisseurs étrangers, ce qui a tendance à faciliter les investissements immobiliers. Comparativement à la France, le Portugal est indéniablement moins bureaucratique. Les choses paraissent alors plus simples ! Cette simplicité administrative et ces incitations légales renforcent la confiance des investisseurs.

Le Portugal attire également pour son mélange de sécurité, de rentabilité et de qualité de vie. Le climat doux, la gastronomie et l’hospitalité des Portugais sont autant de facteurs qui rendent le pays irrésistible. Les villes historiques, les villages pittoresques et les régions côtières offrent un large éventail d’options pour ceux qui recherchent des propriétés urbaines ou des retraites paisibles à la campagne.

Enfin, pour les investisseurs cherchant à diversifier leur portefeuille et à obtenir une plus-value à long terme, le Portugal représente une option idéale. La stabilité politique et économique du pays, combinée à un marché immobilier en pleine croissance, crée un environnement favorable pour des investissements sûrs et rentables.

Les régions les plus prisées par les investisseurs

Si plusieurs régions du Portugal sont particulièrement attractives pour les investisseurs immobiliers, l’Algarve reste un point névralgique des opérations immobilières au Portugal. Voici un aperçu des destinations les plus recherchées :

Faro et Tavira

Ces villes de l’Algarve attirent 85 % d’acheteurs étrangers, avec Olhão comme zone préférée pour les investissements. Faro, Tavira et Castro Marim sont les plus recherchées pour les résidences secondaires. La proximité des plages, les vues sur la mer et l’offre de services de qualité expliquent cette popularité.

Quinta do Lago

Quinta do Lago est une destination exclusive qui compte 91 % d’acheteurs étrangers, principalement allemands, anglais et néerlandais. Les régions de Quinta do Lago, Vale do Lobo et Garrão sont très prisées pour les investissements et les résidences secondaires, en raison de leur proximité avec les terrains de golf, les plages et les restaurants. La garantie d’appréciation et l’absence de perte de valeur rendent cette région particulièrement attrayante.

Vilamoura

Vilamoura est une autre destination populaire, avec 33 % d‘acheteurs étrangers, notamment des Allemands, des Français et des Suisses. Les transactions se répartissent en 28 % pour les investisseurs et 57 % pour les résidences secondaires. La ville est réputée pour son centre animé, ses terrains de golf, ses bonnes infrastructures, son port de plaisance, ses plages et son large éventail de commodités.

Portimão

Portimão attire également 72 % d’acheteurs étrangers, principalement allemands, néerlandais et français. Les lieux les plus recherchés sont Portimão, Alvor et Ferragudo, qui se distinguent par leurs bonnes infrastructures et leurs splendides plages.

Albufeira et Carvoeiro

Albufeira et Carvoeiro sont des destinations prisées par 72 % d’acheteurs étrangers, principalement allemands, belges et britanniques. À Albufeira, 17 % des transactions concernent des investisseurs, et 70 % des résidences secondaires. La proximité des plages, les vues sur la mer et le large éventail de services font de ces régions des pôles d’attraction majeurs.

Lagos

Cette destination attire 64 % d’acheteurs étrangers, dont la majorité sont allemands, anglais et belges. Les régions de Lagos, Aljezur et Vila do Bispo sont recherchées pour leur nature intacte, leurs zones moins fréquentées et la proximité de la plage.

Destinations haut de gamme et tendances urbaines

Le Portugal offre également des destinations premium et des tendances urbaines attrayantes. Ces villes et quartiers haut de gamme allient luxe, sophistication et qualité de vie supérieure. Les investisseurs sont séduits par des emplacements privilégiés, des infrastructures de qualité et une forte demande immobilière, ce qui garantit des investissements rentables et des résidences exceptionnelles. Découvrons quelques-unes des zones les plus recherchées pour un investissement immobilier de premier choix.

Lisbonne

La capitale portugaise est l’une des villes les plus recherchées d’Europe. Les données d’Engel & Völkers révèlent que 71 % des acheteurs de biens immobiliers en 2023 sont des étrangers, en particulier des Français, des Brésiliens et des Américains. Les paroisses de Santo António et de São Vicente, au centre de la ville, sont les plus populaires pour l’investissement. Benfica, Belém et Arroios sont les zones les plus courantes pour les résidences secondaires. Avenidas Novas et Santa Maria Maior rejoignent Arroios et São Vicente sur la liste des quartiers les plus demandés.

Cascais

Cascais est une destination haut de gamme avec 100 % d’acheteurs étrangers, principalement des Allemands, des Américains et des Italiens. Le marché immobilier de Cascais se divise en 15 % pour les investisseurs, 25 % pour les résidences secondaires et 60 % pour les résidences principales. La région est prisée pour son excellente situation proche de Lisbonne, son climat doux, sa sécurité, la qualité de son enseignement et son mode de vie sophistiqué.

Porto

Porto, l’une des villes les plus emblématiques du Portugal, est connue pour son charme historique et ses vues imprenables sur le fleuve Douro. Les Allemands, les Brésiliens et les Britanniques sont parmi les nationalités prédominantes des acheteurs étrangers qui cherchent à investir à Porto. Les quartiers du centre historique, Massarelos et Cedofeita, sont particulièrement attractifs pour les investisseurs, tandis que Matosinhos est préféré pour les résidences secondaires. Les quartiers les plus recherchés sont Nevogilde, Foz do Douro, Cedofeita et Matosinhos, pour leur proximité avec la mer et le fleuve, les vues magnifiques et le calme de l’environnement résidentiel.

Gaia et Gondomar

Gaia et Gondomar, à proximité directe de Porto, attirent 56 % d’acheteurs étrangers, notamment des Américains, des Britanniques et des Français. Les quartiers de Gaia, le centre historique, Cais de Gaia et Avenida da República sont privilégiés pour l’investissement, tandis que Miramar, Canidelo, Madalena et Afurada sont plutôt populaires pour les résidences secondaires, grâce à la proximité de la plage, aux vues sur la mer et le fleuve, et à l’accès facile au centre urbain de Vila Nova de Gaia et à Porto.

Braga et Guimarães

Ce sont les deux autres villes du Nord du Portugal qui se distingue par la diversité de ses options immobilières. Avec 85 % d’acheteurs étrangers, les principales nationalités sont l’Allemagne, la Grande-Bretagne et la Suisse. Environ 10 % des transactions proviennent d’investisseurs, le reste étant essentiellement résidentiel. Les propriétés situées dans les centres de Braga et de Guimarães suscitent un grand intérêt, en particulier les maisons restaurées à des fins résidentielles ou touristiques. La demande est également forte pour les villas et les fermes restaurées, l’emplacement étant un facteur secondaire si la propriété est attrayante. Les régions comme Esposende, Póvoa de Lanhoso et Terras de Bouro se distinguent particulièrement.

Résumé des principales régions d’investissement

Région Pourcentage d’acheteurs étrangers Zones populaires Nationalités principales Faro et Tavira 85% Olhão, Faro, Tavira, Castro Marim Allemands, Britanniques, Français Quinta do Lago 91% Quinta do Lago, Vale do Lobo, Garrão Allemands, Anglais, Néerlandais Vilamoura 33% Centre-ville, terrains de golf Allemands, Français, Suisses Albufeira et Carvoeiro 72% Plages, vues sur la mer Allemands, Belges, Britanniques Portimão 72% Portimão, Alvor, Ferragudo Allemands, Néerlandais, Français Lagos 64% Lagos, Aljezur, Vila do Bispo Allemands, Anglais, Belges Cascais 100% Climat doux, sécurité Allemands, Américains, Italiens Lisbonne 71% Santo António, São Vicente Français, Brésiliens, Américains Gaia et Gondomar 56% Gaia, Cais de Gaia, Avenida da República Américains, Britanniques, Français Porto Massarelos, Nevogilde, Foz do Douro, Cedofeita, Matosinhos Allemands, Brésiliens, Britanniques Braga 85% Braga, Guimarães, Esposende Allemands, Britanniques, Suisses

Avec un marché immobilier en croissance constante et une variété d’options pour tous les goûts et tous les besoins, le Portugal continue de consolider sa position comme l’une des destinations de choix pour les investisseurs immobiliers étrangers.

Ces chiffres révèlent non seulement l’attractivité du marché immobilier portugais pour les investisseurs étrangers, mais aussi un défi croissant pour les acheteurs locaux. Alors que les étrangers affluent pour profiter des opportunités offertes par le Portugal, les prix de l’immobilier augmentent, rendant l’achat de biens de plus en plus difficile pour les Portugais. La demande internationale et la valorisation rapide des propriétés exercent une pression sur le marché, créant un écart entre les capacités d’achat locales et les prix en constante hausse.

Selon l’étude de Engel & Völkers 2023, cette tendance est particulièrement marquée dans les zones les plus prisées comme Lisbonne, Porto, l’Algarve et d’autres régions côtières et urbaines de premier plan. Ces données soulignent la nécessité d’équilibrer l’attraction des investissements étrangers avec des politiques qui soutiennent l’accessibilité pour les acheteurs locaux.