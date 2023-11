Explosion du marché immobilier à Faro

Le district de Faro, situé dans la pittoresque région de l’Algarve au Portugal, est actuellement le théâtre d’une transformation majeure dans son marché immobilier. Avec des augmentations significatives des prix de location et de vente, cette évolution marque un tournant pour les locataires et les acheteurs potentiels. Cette analyse détaille les tendances récentes et explore les implications de ces changements dans une des régions les plus prisées du Portugal.

Flambée des prix de location

Ce mois de novembre 2023, le district de Faro a connu une hausse remarquable des prix de location comparativement à ceux de l’an passé. Faro, la capitale du district, a enregistré une augmentation stupéfiante de 76 % par rapport à novembre 2022, avec des loyers passant de 850 € à 1500 €. Cette tendance à la hausse n’est pas isolée à Faro ; d’autres villes comme Loulé, Lagoa et Albufeira ont également vu leurs prix de location grimper de manière significative. Loulé a connu une augmentation de 50 %, passant de 1000 € à 1500 €, tandis que Lagoa et Albufeira ont vu leurs loyers augmenter respectivement de 43 % et 40 %.

Le marché de la vente

Sur le marché de la vente, les prix des propriétés ont également connu une hausse notable. À l’échelle nationale, le prix moyen d’achat d’une maison a augmenté de 26.000 € par rapport à l’année précédente, s’établissant à 315.000 €. Dans le district de Faro, acheter une maison coûte en moyenne 425.000 €, plaçant cette région parmi les plus chères du Portugal. Des augmentations de prix ont été observées dans plusieurs communes, notamment à Alcoutim avec une hausse de 53 %, à Lagos avec 24 %, à Portimão avec 17 %, et à Faro avec 16 %.

Comparaison des prix par commune, une évolution contrastée

La comparaison des prix de vente des maisons dans le district de Faro entre novembre 2022 et la même période en 2023 révèle des tendances variées et significatives. Alors que le prix moyen de vente au niveau national a augmenté de 9 %, passant de 289.000 € à 315.000 €, le district de Faro a donc connu une hausse de 8 %, avec un prix moyen de 425.000 €, confirmant son statut de l’un des districts les plus chers du pays. Voyons à présent les communes du district.

Alcoutim se distingue avec l’augmentation la plus marquée, où le prix moyen des maisons a bondi de 53 %, passant de 66.950 € à 102.500 €. Cette hausse est suivie de près par Lagos, avec une augmentation de 24 % (de 464.500 € à 575.000 €), Portimão avec 17 % (de 300.000 € à 350.000 €) et Faro avec 16 % (de 365.000 € à 424.000 €).

En revanche, certains concelhos ont enregistré une baisse des prix moyens de vente. Aljezur a vu une diminution de 12 % (de 485.000 € à 427.500 €), Albufeira de 7 % (de 350.000 € à 380.000 €), et Castro Marim de 2 % (de 425.000 € à 433.500 €). Lagoa est restée stable avec un prix moyen inchangé de 420.000 €.

En termes d’accessibilité, Alcoutim (102.500 €), Monchique (180 000 €), Vila Real de Santo António (250.000 €) et Silves (349.000 €) se positionnent comme les concelhos les plus abordables pour l’achat d’une maison en novembre 2023. À l’opposé, les prix les plus élevés se trouvent à Vila do Bispo (592.500 €), Lagos (575.000 €), Loulé (435.000 €), Aljezur (427.500 €) et Castro Marim (425.000 €).

Concelho Prix de Location (Nov. 2023) Variation Annuelle Location Prix de Vente (Nov. 2023) Variation Annuelle Vente Faro 1 500€ +76% (de 850€ à 1 500€) 424 000€ +16% (de 365 000€ à 424 000€) Loulé 1 500€ +50% (de 1 000€ à 1 500€) 435 000€ Non spécifié Lagoa 1 000€ +43% (de 700€ à 1 000€) 420 000€ 0% (stable à 420 000€) Albufeira 1 050€ +40% (de 750€ à 1 050€) 350 000€ -7% (de 380 000€ à 350 000€) Silves 850€ Non spécifié 349 000€ Non spécifié Tavira 850€ Non spécifié Non spécifié Non spécifié Portimão 900€ Non spécifié 350 000€ +17% (de 300 000€ à 350 000€) Olhão 1 200€ Non spécifié Non spécifié Non spécifié Lagos 1 050€ Non spécifié 575 000€ +24% (de 464 500€ à 575 000€) Alcoutim Non spécifié Non spécifié 102 500€ +53% (de 66 950€ à 102 500€) Aljezur Non spécifié Non spécifié 427 500€ -12% (de 485 000€ à 427 500€) Castro Marim Non spécifié Non spécifié 425 000€ -2% (de 433 500€ à 425 000€) Monchique Non spécifié Non spécifié 180 000€ Non spécifié Vila Real de Santo António Non spécifié Non spécifié 250 000€ Non spécifié Vila do Bispo Non spécifié Non spécifié 592 500€ Non spécifié Les prix de location et de vente sont basés sur les données de novembre 2023.

Les variations annuelles sont calculées par rapport à novembre 2022.

Les données non spécifiées n’étaient pas disponibles dans les informations fournies.

Le marché immobilier de Faro, un miroir des tendances nationales

Le marché immobilier dans le district de Faro, reflétant à la fois les tendances nationales et ses propres dynamiques régionales, présente un paysage complexe et en constante évolution. L’année 2023 a été marquée par une augmentation significative des prix, tant dans le secteur de la location que de la vente, plaçant Faro parmi les districts les plus onéreux du Portugal. Cette hausse des prix est indicative d’une demande croissante, stimulée par l’attrait touristique de la région et son cadre de vie de haute qualité.

La flambée des prix de location, notamment à Faro et Loulé, souligne une pression croissante sur le marché locatif, rendant l’accès au logement de plus en plus difficile pour les résidents locaux. Parallèlement, l’augmentation des prix de vente dans des communes comme Alcoutim, Lagos et Portimão révèle un intérêt accru pour l’investissement immobilier dans la région, que ce soit pour la résidence principale, secondaire ou pour la location touristique.

Cependant, cette tendance à la hausse n’est pas uniforme à travers le district. Des communes comme Aljezur, Albufeira et Castro Marim ont connu une baisse des prix de vente, offrant des opportunités pour ceux qui cherchent des options plus abordables. De même, des communes comme Silves, Tavira et Portimão restent des choix relativement économiques pour la location.

En conclusion, le marché immobilier de Faro est un secteur dynamique, reflétant les fluctuations économiques et les spécificités locales. Pour les investisseurs, les acheteurs et les locataires, une compréhension approfondie de ce marché est essentielle pour naviguer avec succès dans ce paysage immobilier diversifié. Alors que Faro continue d’attirer l’attention sur la scène nationale et internationale, son marché immobilier restera un domaine clé à surveiller dans les années à venir.