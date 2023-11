26 célébrités descendants de portugais

Les Portugais ont toujours eu un talent particulier pour s’établir aux quatre coins du monde. Depuis l’âge d’or des Grandes Découvertes, cette tendance ne s’est jamais démentie et on compte plus de 72 millions de luso-descendant dans le monde. Il n’est donc pas surprenant de rencontrer un Portugais ou un descendant de Portugais dans chaque recoin de la planète, y compris dans les endroits les plus inattendus. Souvent partis avec peu, armés seulement d’une valise en carton – comme le chantait Linda de Suza – les Portugais ont su, grâce à leur détermination et leur esprit de travail, gagner le respect de leurs pays d’accueil.

Dans de nombreux cas, ces descendants de Portugais se sont illustrés dans divers domaines, devenant des acteurs, écrivains, politiciens de renom… Voici une liste de 26 célébrités internationales qui ont des racines portugaises (parfois très anciennes), témoignant de l’empreinte indélébile que le Portugal a laissé à travers le monde.

Nous avons fait volontairement le choix de ne pas particulièrement aborder les personnalités françaises d’origine portugaise qui feront l’objet d’un autre article, même si celui vous réservera sans aucun doute quelques surprises.

Glenn Alan Medeiros

La mélodie entraînante de « Nothing’s Gonna Change My Love For You » a résonné à travers le monde dans les années 80. Glenn Alan Medeiros, l’artiste hawaïen derrière ce tube, aujourd’hui enseignant de musique aux États-Unis, puise ses racines dans l’archipel des Açores.

Daniela Mercury

Figure emblématique de la musique brésilienne, Daniela Mercury entretient un lien particulier avec le Portugal, héritage de sa grand-mère paternelle portugaise, qui l’inspire profondément.

Joe Perry

Joe Perry, le célèbre guitariste d’Aerosmith, porte en lui un héritage portugais. Son grand-père, originaire de Madère, a adopté le nom de Perry en s’installant aux États-Unis, facilitant ainsi son intégration.

Katy Perry

Katy Perry, star internationale de la pop, possède des origines portugaises du côté maternel. Trois de ses arrière-arrière-grands-parents étaient originaires de l’île de Faial, dans l’archipel des Açores.

Nelly Furtado

Nelly Furtado, célèbre chanteuse canadienne, est la fille de parents originaires de São Miguel, aux Açores. Elle a conquis le monde avec sa musique et garde un lien fort avec le Portugal, pays qu’elle visite régulièrement.

Fafá de Belém

La chanteuse brésilienne Fafá de Belém (Maria de Fátima Palha de Figueiredo), régulièrement présente au Portugal, a des racines familiales portugaises. En 2013, elle a même demandé la nationalité portugaise, témoignant de son attachement à ses origines.

Phil Demmel

Phil Demmel, guitariste du groupe Machine Head, a révélé lors du Rock in Rio Lisbonne en 2008 que sa mère était portugaise, soulignant ainsi ses liens avec le Portugal.

Demi Lovato

Demi Lovato, chanteuse de renom au parcours international, a partagé sur Twitter en 2012 ses origines diverses, incluant le Portugal, en réponse à une admiratrice portugaise.

Sean Paul Ryan Francis Henriques

Sean Paul, célèbre artiste jamaïcain, est le petit-fils d’un Portugais qui a choisi de s’établir loin de son pays natal. Il est connu pour des succès tels que « Temperature » et « She doesn’t mind ».

Daniela Ruah

Daniela Ruah, actrice appréciée du public portugais, née à Boston, a vécu et travaillé au Portugal avant de briller aux États-Unis. Elle revient régulièrement dans le pays de son père, le Portugal.

Tom Hanks

Tom Hanks, acteur de renom et double lauréat des Oscars, possède des racines portugaises du côté maternel. Ses arrière-grands-parents, originaires des Açores, portaient des noms typiquement portugais tels que Francisco Gonçalves Fraga et Bárbara N. Silveria.

James Franco

James Franco, acteur et réalisateur américain, dans une interview avec Mário Augusto, a révélé ses origines madeiriennes. Bien qu’il n’ait jamais visité le Portugal, il exprime un désir de découvrir le pays de ses ancêtres.

Sam Mendes

Sam Mendes, réalisateur britannique de films acclamés comme « Skyfall« , a des origines portugaises du côté de son père, originaire de Trinidad et Tobago, mais également de descendance italienne et portugaise.

Lucile Vasconcellos Langanke

Connue sous le nom de Mary Astor, cette actrice a brillé du début des années 20 jusqu’aux années 60, remportant un Oscar en 1942. Elle avait des origines portugaises du côté maternel.

Keanu Reeves

Keanu Reeves, célèbre pour ses rôles dans « Matrix » ou « Speed », est né au Liban. Ses ancêtres, tant maternels que paternels, avaient des origines diverses, y compris portugaises.

Meredith Vieira

Meredith Vieira, visage familier de NBC, a animé des émissions telles que « Qui veut être millionnaire » et « 60 minutes ». Ses quatre grands-parents étaient originaires des Açores.

Andrei Konchalovsky et Nikita Mikhalkov

Ces frères russes, réalisateurs de renom, descendent d’António Vieira, un Juif portugais qui a fui l’Inquisition pour la Russie, où il a acquis le titre de comte.

Louisa May Alcott

Louisa May Alcott, célèbre pour « Little Women« , descend de Juifs portugais qui ont immigré en Angleterre avant 1500.

Jorge Luis Borges

Jorge Luis Borges, écrivain argentin, a des racines portugaises du côté paternel. Son arrière-grand-père, Francisco Borges, vivait à Torre de Moncorvo.

Daniel Silva

Daniel Silva, auteur à succès de romans d’espionnage, est le fils d’immigrants açoriens, né aux États-Unis en 1960.

Emma Lazarus

Emma Lazarus, poétesse née à New York en 1849, descend de Juifs séfarades portugais. Elle est célèbre pour son sonnet « The New Colossus« , exposé sur la Statue de la Liberté.

John Dos Passos

John Dos Passos, considéré comme l’un des plus grands écrivains, est né à Chicago en 1896 avec des origines madeiriennes. Il est décédé à Baltimore en 1970.

François Mitterrand

François Mitterrand, président français emblématique, a vécu de 1916 à 1996. Même si cela peu paraître complètement dingue il descend de D. Afonso Henriques, Alphonse I, roi du Portugal qui créa la dynastie des Bourgogne au XII ème siècle.

Luis Alberto Lacalle Herrera

Luis Alberto Lacalle Herrera, ancien président de l’Uruguay, né en 1941 à Montevideo, descend de familles des îles des Açores, Pico et S. Jorge.

Benjamin N. Cardozo

Benjamin N. Cardozo, juge à la Cour suprême des États-Unis, né en 1870 et décédé en 1938, était descendant de Juifs portugais.

Benjamin Disraeli

Benjamin Disraeli, Premier ministre conservateur du Royaume-Uni sous le règne de la reine Victoria et écrivain, descendait de Juifs portugais.

Pour finir

En contemplant cette liste impressionnante de personnalités issues de la diaspora portugaise, on ne peut s’empêcher de réfléchir à l’impact profond et durable que le Portugal a eu sur le monde. Ces figures illustres, issues de divers horizons et ayant atteint des sommets dans leurs domaines respectifs, sont le reflet d’une histoire riche et d’une culture vibrante qui s’étend bien au-delà des frontières du Portugal.

La diaspora portugaise, avec sa capacité à s’intégrer et à exceller dans de nombreux pays, est un témoignage éloquent de la résilience, de l’adaptabilité et de l’esprit d’entreprise qui caractérisent le peuple portugais. Ces personnalités, enracinées dans leur héritage portugais tout en embrassant pleinement leurs identités multiculturelles, illustrent parfaitement la manière dont les cultures peuvent s’entremêler, enrichissant ainsi le tissu social et culturel de leurs pays d’accueil.

Cette liste n’est pas seulement un hommage à ces individus remarquables, mais aussi une célébration de l’héritage portugais dans son ensemble, qui continue de briller à travers ses descendants à travers le monde. Elle rappelle que, peu importe où nous nous trouvons, nos racines et notre héritage continuent de façonner qui nous sommes et ce que nous apportons au monde.