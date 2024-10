Les endroits les moins chers pour acheter une maison au Portugal

Dans un marché immobilier où les prix grimpent régulièrement, trouver une maison abordable (moins de 30.000€) au Portugal peut devenir un véritable défi, surtout dans les grandes villes et leurs alentours. Toutefois, en s’éloignant de ces centres urbains pour explorer l’intérieur du pays, les perspectives changent radicalement. Ce guide détaillé vous présente les dix communes portugaises où les prix au mètre carré sont les plus abordables, permettant ainsi d’acquérir une propriété spacieuse et bien située, même avec un budget modeste.

Pourquoi les prix varient-ils autant au Portugal ?

Au Portugal, le prix médian d’une habitation a atteint 1 661 euros/m2 entre juillet 2023 et juin 2024. Ce coût médian s’est accru de 1,7 % par rapport au trimestre précédent et de 7,8 % sur l’année. Bien que cela reflète une tendance générale, ce chiffre ne capture pas les réalités du marché immobilier dans tout le pays, en particulier dans les régions rurales. En effet, seuls 53 des 301 municipalités recensées affichent des prix au-dessus de cette médiane. Ce sont principalement les villes de Lisbonne, Porto et Faro qui augmentent la moyenne, les logements des autres communes demeurant largement en dessous.

Les 10 communes les moins chères pour acheter une maison au Portugal

Si l’on souhaite bénéficier d’un cadre de vie tranquille et faire une bonne affaire immobilière, plusieurs communes de l’intérieur du pays offrent des opportunités exceptionnelles. Voici les dix communes où le prix des maisons est le plus accessible.

Classement Municipalité District Prix (euros/m2) 1º Pampilhosa da Serra Coimbra 224 2º Figueira de Castelo Rodrigo Guarda 229 3º Sernancelhe Viseu 245 4º Vila Flor Bragança 246 5º Vimioso Bragança 250 6º Carrazeda de Ansiães Bragança 254 7º Armamar Viseu 262 8º Tabuaço Viseu 263 9º Penamacor Castelo Branco 267 10º Mação Santarém 270 Valeur médiane des 12 derniers mois clôturés au 2ᵉ trimestre 2024

Pampilhosa da Serra, district de Coimbra

Située dans la région Centre, à 18km de Coimbra, Pampilhosa da Serra est la commune la moins chère du Portugal pour acheter une maison, avec un prix médian de 224 euros/m2. Ici, une maison de 100 m2 coûte environ 22.400 euros, un prix très attractif pour ceux souhaitant vivre au cœur de la nature portugaise.

Entourée de montagnes et de forêts luxuriantes, Pampilhosa da Serra offre un cadre de vie tranquille et authentique, idéal pour ceux qui recherchent la sérénité en pleine nature. Les rivières cristallines, les sentiers de randonnée et les petits villages pittoresques confèrent à cette région un charme unique.

Figueira de Castelo Rodrigo, district de Guarda

En deuxième position, Figueira de Castelo Rodrigo, localité se trouvant à une 40aine de kilomètre de Guarda, propose des habitations à 229 euros/m2, soit environ 22.900 euros pour une maison de 100 m2. Cette commune rurale est idéale pour ceux qui recherchent la sérénité loin de l’agitation des grandes villes.

Avec une beauté naturelle idyllique, comme en témoignent les amandiers en fleurs pendant les mois de février et mars, la région est riche en patrimoines culturels et architecturaux, avec de majestueuses églises, chapelles, monuments, et des paysages uniques.

Sernancelhe, district de Viseu

Dans le district de Viseu (à 50km) la commune de Sernancelhe (environ 6000 habitants) offre des prix abordables avec un coût médian de 245 euros/m2, ce qui signifie qu’une maison de 100 m2 coûte 24.500 euros en moyenne. Le cadre rural et le charme historique de la région en font une option attrayante.

Autres communes rurales à prix attractifs

Les autres communes les moins chères, où les prix au mètre carré sont inférieurs à 300 euros, incluent :

Vila Flor , dans le district de Bragança, à 246 euros/m2.

, dans le district de Bragança, à 246 euros/m2. Vimioso , également dans Bragança, à 250 euros/m2.

, également dans Bragança, à 250 euros/m2. Carrazeda de Ansiães , toujours dans Bragança, à 254 euros/m2.

, toujours dans Bragança, à 254 euros/m2. Armamar , dans le district de Viseu, à 262 euros/m2.

, dans le district de Viseu, à 262 euros/m2. Tabuaço , dans Viseu, à 263 euros/m2.

, dans Viseu, à 263 euros/m2. Penamacor , dans Castelo Branco, à 267 euros/m2.

, dans Castelo Branco, à 267 euros/m2. Mação, dans le district de Santarém, à 270 euros/m2.

Un potentiel d’investissement dans les communes moins chères

Les communes abordables ne présentent pas seulement des avantages pour les particuliers souhaitant s’établir à moindre coût. Elles constituent également une opportunité pour les investisseurs immobiliers cherchant des projets à petit budget avec un potentiel de valorisation. En effet, avec l’amélioration des infrastructures et le développement du tourisme rural, certaines de ces zones attirent davantage d’intérêt.

En octobre 2023 nous vous proposions un article sur les 10 villes les moins chères au Portugal. Nous y retrouvions toutes les capitales de district cités ici.

Notez bien que nous ne présentons pas ici des villages isolés et dénués de commodités. Les petites communes mises en avant sont des lieux vivants et dynamiques, offrant tous les services essentiels pour une vie quotidienne confortable. Vous y trouverez des commerces de proximité, des infrastructures de santé, des établissements scolaires, ainsi que des services administratifs. Ces communes allient le charme de la vie rurale à la praticité des services modernes, permettant ainsi aux nouveaux résidents de s’y installer sereinement, sans renoncer à leurs besoins.

À l’inverse, les communes les plus chères du Portugal

Si certaines communes portugaises offrent des prix au mètre carré très abordables, d’autres, en revanche, atteignent des niveaux de prix élevés, majoritairement concentrés autour des grandes zones urbaines et touristiques. Lisbonne, en particulier, se positionne comme la commune la plus coûteuse du pays avec un prix médian de 4 203 euros/m2, suivie de près par Cascais avec 4 023 euros/m2. Ces communes présentent un fort attrait, tant pour les résidents que pour les investisseurs internationaux.

Le classement des dix communes les plus chères est largement dominé par les régions de l’Algarve et de Lisbonne. Outre Lisbonne et Cascais, on y retrouve des villes telles que Lagos et Loulé, toutes deux situées dans le district de Faro, où les prix sont particulièrement élevés en raison de leur popularité touristique et de leur proximité avec la côte. À noter que Porto, seul représentant du nord dans ce top 10, affiche un prix médian de 2 992 euros/m2, ce qui en fait également un secteur prisé.

Voici le tableau des dix communes les plus chères pour acheter une maison au Portugal, d’après les données recueillies au cours des 12 derniers mois clôturés au 2ᵉ trimestre 2024 :

Classement Municipalité District Prix (euros/m2) 1º Lisbonne Lisbonne 4 203 2º Cascais Lisbonne 4 023 3º Lagos Faro 3 307 4º Loulé Faro 3 273 5º Oeiras Lisbonne 3 244 6º Porto Porto 2 992 7º Aljezur Faro 2 955 8º Vila do Bispo Faro 2 907 9º Albufeira Faro 2 857 10º Tavira Faro 2 822

Ces prix élevés témoignent du dynamisme économique et de l’attrait touristique des régions concernées, attirant de nombreux investisseurs et expatriés, mais restreignant l’accès pour les acquéreurs locaux. Ces villes, souvent en bord de mer ou dans des zones métropolitaines dynamiques, incarnent le prestige du marché immobilier portugais.

Les dix communes portugaises les moins chères offrent aux acheteurs une alternative économique aux grandes villes, sans pour autant sacrifier la qualité de vie. Ces régions permettent d’acquérir une propriété spacieuse pour un budget limité, le tout dans un cadre souvent pittoresque et tranquille. Que vous soyez un investisseur ou un particulier en quête d’un projet de vie, l’intérieur du Portugal présente un potentiel largement sous-estimé, et les données montrent que l’accessibilité immobilière peut varier grandement d’une région à l’autre.

