Portugal 2025 : des événements internationaux de prestige attendus dans tout le pays

Le Portugal, sous l’impulsion de son gouvernement et de figures influentes telles que Pedro Machado, Secrétaire d’État au Tourisme, se positionne fermement comme une destination phare pour l’organisation de grands évènements internationaux. En misant sur des rendez-vous prestigieux, principalement dans le sport et le tourisme, le pays espère attirer des investissements significatifs tout en consolidant son image de destination attractive et sûre. Cette ambition reflète une stratégie délibérée qui valorise les atouts naturels et culturels portugais tout en intégrant une approche durable de la croissance touristique.

Des évènements sportifs d’envergure au cœur de la stratégie touristique

Le Portugal intensifie ses efforts pour accueillir des évènements sportifs prestigieux, une stratégie confirmée par Pedro Machado lors d’une récente présentation. Il a notamment souligné l’impact économique de deux étapes de la World Surf League (WSL) , à Peniche et Nazaré, qui ont généré plus de 23 millions d’euros en 2024. La popularité de ces compétitions, attirant un public international, démontre l’importance du surf dans la promotion touristique du Portugal.

Au-delà du surf, le gouvernement vise également l’organisation d’autres compétitions internationales, telles que le MotoGP™ , prévu dans l’Algarve pour 2025 et 2026. Ces manifestations sportives attirent des visiteurs et stimulent des secteurs connexes, comme l’hôtellerie, la restauration et les services, contribuant ainsi à une dynamique économique bénéfique pour les régions concernées.

Le surf : un vecteur de développement touristique stratégique

Avec ses côtes variées et son climat tempéré, le Portugal s’impose parmi les trois destinations de surf les plus prisées au monde. Ce statut résulte de l’engagement continu du pays à promouvoir le surf et à accueillir des compétitions de niveau mondial, comme l’a confirmé Francisco Spínola, directeur général de la WSL pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Grâce à des évènements à grande visibilité, le Portugal consolide sa réputation de destination de surf de classe mondiale, attirant des visiteurs passionnés et curieux de découvrir les spots exceptionnels de Nazaré et Peniche.

Les retombées de ce type d’évènement s’étendent bien au-delà des compétitions. En effet, le surf favorise d’autres formes de tourisme, telles que la gastronomie, la culture, et même le tourisme religieux. Les plages portugaises, déjà bien implantées dans les recherches en ligne sur le surf, voient leur notoriété croître grâce à cette stratégie ciblée, qui renforce l’image du Portugal comme un pays ouvert et dynamique.

Une vision de développement équilibrée et durable

Selon Pedro Machado, l’expansion touristique du Portugal ne doit pas être synonyme de massification. Le gouvernement cherche un équilibre entre croissance économique et préservation de la qualité de vie des citoyens. Conscient de la « pegada » (empreinte) que peut laisser un tourisme en forte expansion, Machado insiste sur la nécessité de maintenir une harmonisation entre les intérêts des habitants et ceux des visiteurs.

Cette approche met en avant les atouts du pays, notamment son climat, sa nature, sa lumière, son patrimoine et ses ressources maritimes, pour un développement raisonné. En s’appuyant sur ces actifs stratégiques, le Portugal souhaite attirer des visiteurs tout en préservant l’environnement et en renforçant la satisfaction des résidents locaux. Cette stratégie allie prévisibilité et innovation pour répondre aux exigences du tourisme contemporain.

Le Portugal, une destination prisée pour les congrès et événements mondiaux

Le succès du Portugal dans l’organisation de grands évènements ne se limite pas aux compétitions sportives. En novembre 2025, le Porto accueillera l’ICCA , l’un des plus importants congrès internationaux du secteur des conférences et des congrès, un rendez-vous marquant qui témoigne de la position stratégique du pays dans ce domaine. La même année, Porto sera également l’hôte du Gala du Guide Michelin , célébrant ainsi la gastronomie du Nord du Portugal et l’excellence culinaire qui y est reconnue.

Lisbonne n’est pas en reste, avec des événements d’importance majeure tels que le Web Summit, rassemblant chaque année l’élite mondiale de la technologie

Ces évènements prestigieux renforcent la crédibilité du Portugal comme une destination de premier plan pour les rencontres internationales. Avec un positionnement compétitif et une sécurité renforcée, le pays attire un public varié, consolidant ainsi son image de lieu accueillant pour des évènements de haute envergure.

Un avenir tourné vers les grands évènements

La stratégie du Portugal pour attirer de grands évènements repose sur une vision claire et ambitieuse. En capitalisant sur ses atouts naturels et culturels, le pays crée un modèle de développement touristique à la fois prospère et durable. Des compétitions sportives aux congrès internationaux, chaque évènement contribue à faire du Portugal une destination incontournable, capable de rivaliser avec les grands centres touristiques mondiaux. Grâce à cette politique équilibrée, le Portugal vise à offrir aux visiteurs et résidents une expérience de qualité, démontrant ainsi que l’accueil de grands évènements peut être un moteur de développement harmonieux et pérenne.

