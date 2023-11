Comparateur de vols Portugal Réservez facilement et au meilleurs prix vos billets d’avion pour le Portugal. En partenariat avec KAYAK, le leader dans la comparaison de vols, nous vous proposons un outil de comparaison de vols révolutionnaire. Recherchez, comparer les offres de vol les plus avantageuses du marché, et réservez en ligne sans frais. Que ce soit pour Lisbonne, Faro, Porto, Madère … vous trouverez toujours les billets au meilleur tarif en fonction de vos dates de départ et de retour.

Les résultats s’afficheront dans une nouvelle fenêtre

Comparez les vols de

centaines de prestataires Trouvez le moment le

moins cher pour voler Réservez le meilleur

tarif sans frais

Trajet France – Portugal : combien de temps dure le vol ? La durée d’un vol direct de la France au Portugal varie généralement entre 2 et 2,5 heures, selon la ville de départ en France et la destination au Portugal.

Par exemple un Lyon Lisbonne prends 2h25, Lyon Porto 2h10, Paris Lisbonne 2h35, Paris Faro 2h40, Marseille Lisbonne 2h20, Lyon Funchal 3h35 … pour les vols avec correspondance, à moins que celle-ci soit directe, on compte en moyenne 5h de transport. Quelles compagnies aériennes offrent des vols directs vers le Portugal ? En fonction de votre aéroport de départ plusieurs compagnies aériennes proposent des vols directs de la France au Portugal, notamment Air France, TAP Air Portugal, Ryanair, et EasyJet.



La compagnie aérienne phare du Portugal est TAP Air Portugal, qui propose un vaste réseau de vols nationaux et internationaux. Récemment, les compagnies aériennes à bas coûts ont également élargi leur offre, lançant de multiples liaisons directes depuis Paris, les principales villes de province, ainsi que depuis la Suisse et la Belgique. Nous vous encourageons à rechercher les options de vol vers le Portugal depuis l’aéroport le plus proche de votre domicile. En période de haute saison, vous aurez une excellente opportunité de trouver des vols adaptés à vos besoins. À quel moment les vols pour Portugal sont-ils les moins chers ? Les vols pour le Portugal sont généralement moins chers durant la basse saison touristique, qui s’étend de novembre à mars, à l’exception des périodes de vacances. En effet les congés de noël sont assez couteux. Si vous désirez payer moins cher sur les périodes encombrées, pensez à réserver vos billets d’avion le plus tôt possible. Combien coûtent les vols aller-retour pour le Portugal ? C’est assez difficile de répondre précisément à cette question, car les compagnies aériennes font varier leurs tarifs en fonction des jours, du remplissage, de la saison … Nous pouvons cela étant estimer que coût des vols aller-retour pour le Portugal peuvent varier de quelques dizaines à plusieurs centaines d’euros.

Au jour de la rédaction de cette FAQ (17/11/2023) le vol le moins cher était dispensé par Azores Airlines pour 28€ pour un aller simple Toulouse Lisbonne via Ryanair. Quelle est la ville d’arrivée la moins chère au Portugal ? Là encore cela dépendra de vos dates de départ principalement, mais on peut toutefois dire que les villes d’arrivée les moins chères au Portugal sont souvent Porto et Lisbonne, en raison de leur popularité et de la concurrence entre les compagnies aériennes. Notons toutefois qu’à l’ouverture des lignes les prix des billets peuvent être assez bas. Quels sont les aéroports internationaux au Portugal ? Le Portugal dispose de plusieurs aéroports internationaux qui desservent diverses destinations à travers le monde. Voici les principaux aéroports internationaux du pays :

Aéroport Humberto Delgado de Lisbonne (LIS)

Situé à Lisbonne, la capitale du Portugal, cet aéroport est le plus grand et le plus fréquenté du pays. Il sert de plaque tournante majeure pour les vols internationaux et domestiques.

Aéroport Francisco Sá Carneiro de Porto (OPO)

Situé près de Porto, la deuxième plus grande ville du Portugal, cet aéroport est un important centre de transport pour le nord du pays et offre de nombreuses liaisons internationales.

Aéroport de Faro (FAO)

Situé dans la région de l’Algarve, au sud du Portugal, l’aéroport de Faro est particulièrement populaire auprès des touristes visitant les plages du sud du Portugal. Il accueille de nombreux vols internationaux, surtout pendant la saison estivale.

Aéroport João Paulo II de Ponta Delgada (PDL)

Cet aéroport est situé sur l’île de São Miguel, dans l’archipel des Açores. Il est le principal point d’entrée pour les vols internationaux vers les Açores.

Aéroport de Madère Cristiano Ronaldo (FNC)

Situé sur l’île de Madère, cet aéroport porte le nom du célèbre footballeur Cristiano Ronaldo, originaire de Madère. Il accueille des vols internationaux en provenance de plusieurs pays européens.

Aéroport de Lajes (TER)

Bien que principalement une base aérienne militaire, l’aéroport de Lajes, situé sur l’île Terceira dans les Açores, sert également de point d’entrée pour certains vols internationaux. Quelle est la date la moins chère à destination du Portugal ? Les dates les moins chères pour voyager au Portugal sont généralement en milieu de semaine, hors périodes de vacances et fêtes. Est-il nécessaire d’obtenir un visa pour voyager au Portugal ? En tant que membre de l’espace Schengen, le Portugal permet aux citoyens de l’Union européenne et de la Suisse de voyager sur son territoire en présentant simplement une carte d’identité ou un passeport valide. Pour les voyageurs canadiens, la présentation d’un passeport valide suffit pour entrer au Portugal.

Notre objectif est de vous faciliter la tâche dans la planification de vos voyages. Fini le temps perdu à naviguer sur des dizaines de sites différents pour dénicher le meilleur tarif ! Notre comparateur, alimenté par la technologie de KAYAK, analyse et synthétise pour vous les meilleures offres disponibles, en tenant compte de vos critères spécifiques tels que les dates de voyage, les escales, les options de bagages, et bien plus.

Une fois que vous aurez sélectionné l’offre qui vous convient, un simple clic vous redirigera vers le site de l’agence ou de la compagnie aérienne concernée pour finaliser votre réservation, sans frais supplémentaires. Avec cette nouvelle fonctionnalité, nous vous promettons une expérience de réservation de vol plus fluide, transparente et économique.

Les vols les moins chers vers le Portugal

Notre comparateur de vols nous permet donc de consulter toutes les offres disponibles en ligne et de vous les restituer en fonction de vos filtres de recherche (moins cher, plus rapide, avec ou sans escales …).

Les utilisateurs de Portugal.fr sont déjà séduits et semblent dans 100% des cas être en mesure de trouver sur le site les billets d’avion les moins chers pour Lisbonne, Porto, Faro, Madère.

Et sans coûts cachés

Quoi de plus ennuyeux lorsqu’on recherche un billet d’avion sur Internet que de se rendre compte au dernier moment lors de la réservation, que l’offre proposée est en fait assujettie à divers coûts cachés (en fonction des bagages, du mode de paiement, des commissions …). Sur Portugal.fr tous les prix annoncés par le comparateur sont fiables et sans surcoût. Vous pouvez alors facilement rechercher l’offre vous convenant le mieux en faisant varier vos dates de départ, d’arrivée, à volonté. Notre outil vous propose d’ailleurs de pouvoir visualiser les différents tarifs en fonction de dates plus flexibles.

Conseils pour réserver un vol vers le Portugal

Lorsqu’il s’agit de voyager vers le Portugal, plusieurs facteurs sont à prendre en compte pour faire le meilleur choix de vol. Les compagnies aériennes, qu’elles soient régulières ou low-cost, offrent généralement un service fiable et de qualité. Cependant, il est crucial de vérifier certains éléments avant de réserver.

Éviter les pièges

Premièrement, assurez-vous de savoir si le vol est direct ou comporte une escale, généralement en Espagne. Les vols avec escale peuvent être moins chers, mais ils rallongent la durée du voyage. Deuxièmement, comparez les prix en incluant toutes les taxes et frais supplémentaires. Certaines compagnies annoncent des tarifs attractifs qui ne comprennent pas les taxes d’aéroport, ce qui peut augmenter considérablement le coût final.

Astuces pour économiser

Les prix des billets peuvent varier considérablement en fonction de plusieurs facteurs, tels que le moment de la réservation, les promotions en cours, et même le jour de la semaine. N’hésitez pas à jouer avec les dates de départ et d’arrivée pour trouver le meilleur tarif. De plus, si vous êtes flexible sur votre aéroport d’arrivée, comparez les prix pour différents aéroports au Portugal.

Compagnies low-cost

Depuis 2006, des compagnies low-cost comme Ryanair, Easyjet et Aigle Azur proposent des vols entre la France et le Portugal. Ces options ont généralement contribué à réduire les tarifs globaux, mais il est essentiel de comparer les offres pour trouver la meilleure affaire.

Comparer, comparer et encore comparer

Le marché des vols vers le Portugal est très concurrentiel. Utilisez des moteurs de recherche de billets d’avion pour comparer les tarifs de différentes compagnies. Les promotions et les offres de dernière minute sont fréquemment mises à jour, alors n’hésitez pas à vérifier régulièrement.

Conseils pratique pour votre réservation

Tarifs Avantageux pour le Portugal : Selon nos données, 25% des utilisateurs ont trouvé des vols pour le Portugal à des prix compétitifs. Exemples de tarifs trouvés : 26 € en aller simple et 60 € en aller-retour depuis Paris Aéroport de Beauvais-Tillé ; 61 € en aller simple et 99 € en aller-retour depuis Lyon ; 107 € en aller simple et 130 € en aller-retour depuis Paris Aéroport Charles-de-Gaulle.

