L’essor impressionnant de la Tech au Portugal

Au cœur de l’Europe, Lisbonne se rêverait bien en tant que nouvelle Silicon Valley, un phare de l’innovation et de la technologie. Cette métamorphose de la capitale portugaise, autrefois berceau de découvreurs intrépides, en un hub technologique dynamique, est un récit fascinant de renaissance et d’ambition. Avec ses ruelles pavées témoignant d’un riche passé et ses horizons désormais parsemés de start-ups et d’incubateurs, Lisbonne offre un contraste saisissant, symbole d’une ville qui embrasse son héritage tout en forgeant son avenir. Dans cette épopée moderne, la ville se révèle être un écosystème technologique unique, où la qualité de vie, l’ingénierie de pointe et les incitations gouvernementales convergent pour créer un terreau fertile pour l’innovation et l’entrepreneuriat.

Un écosystème technologique unique et efficace

Lisbonne se distingue par un ensemble d’atouts qui en font un écosystème technologique unique. La qualité de vie, les incitations gouvernementales et un talent d’ingénierie de haut niveau à un coût compétitif sont parmi les facteurs clés. Le pays se classe deuxième dans l’Union européenne en termes de diplômés en ingénierie, avec environ 90 000 étudiants sortant chaque année. La couverture en fibre optique du Portugal, 11e au monde, et ses 300 jours de soleil par an, attirent une communauté grandissante de nomades numériques.

Des espaces de coworking dynamiques et innovants

Le monde du coworking à Lisbonne est un terreau fertile pour l’innovation. Les entrepreneurs, les fondateurs, les freelances et les talents technologiques se rencontrent et collaborent dans un environnement propice à la création et au développement d’entreprises. Des événements technologiques, comme le Web Summit, catalysent cette effervescence, faisant de la ville un nid d’innovation et de collaboration.

Pourquoi le Portugal est-il devenu un point névralgique pour les startups en Europe ?

Le Portugal s’est imposé comme un centre incontournable pour les startups, grâce à une combinaison de facteurs clés qui ont créé un environnement propice à l’innovation et à l’entrepreneuriat.

Un écosystème bien orchestré

Le succès des startups au Portugal est le fruit d’une synergie entre des entrepreneurs portugais talentueux et un écosystème bien ajusté. Ce dernier est alimenté par le gouvernement portugais en collaboration avec des organisations publiques et privées, dans une stratégie pilotée par Startup Portugal. Cette approche coordonnée a créé un terrain fertile pour l’innovation et la croissance des entreprises naissantes.

Une communauté startup collaborative et accueillante

La communauté des startups au Portugal est caractérisée par son esprit de collaboration et son accueil chaleureux. De nombreux événements de réseautage, espaces de coworking et incubateurs offrent des opportunités aux entrepreneurs de se connecter, de partager des expériences et d’apprendre les uns des autres. Cette atmosphère conviviale et ouverte favorise l’échange d’idées et la création de partenariats stratégiques.

Une main-d’œuvre éduquée et multilingue

Le Portugal bénéficie d’une main-d’œuvre non seulement bien éduquée mais aussi multilingue, avec un accent particulier sur la technologie et l’innovation. Cette richesse de compétences et de connaissances est un atout majeur pour les startups cherchant à innover et à se développer à l’international.

Accès facilité au financement

L’accès au financement a également connu un essor significatif. L’afflux d’investissements en capital-risque et diverses incitations gouvernementales ont grandement facilité le démarrage et la croissance des entreprises innovantes. Ces ressources financières sont cruciales pour les startups en phase de démarrage et de développement.

Une situation géographique stratégique

La position stratégique du Portugal, à la croisée des chemins entre l’Europe, l’Afrique et les Amériques, en fait un hub idéal pour la collaboration mondiale. Cette localisation géographique est un atout pour les entreprises cherchant à étendre leur portée sur plusieurs continents.

Un cadre de vie de haute qualité

Enfin, la qualité de vie élevée au Portugal, avec son climat agréable, ses paysages magnifiques et sa riche culture, attire des talents du monde entier. Ce cadre de vie attrayant est un facteur clé dans la décision de nombreux entrepreneurs et professionnels de s’installer et de travailler au Portugal.

Clés du succès de la Tech à Lisbonne

Lisbonne s’est révélée être un terreau particulièrement fertile pour le succès des startups, avec des histoires de réussite qui marquent le paysage entrepreneurial. Voici les points clés à retenir sur cet essor technologique :

Croissance exponentielle des startups

La valeur combinée des startups basées et fondées à Lisbonne a connu une croissance spectaculaire, augmentant de 27 fois depuis 2016. Bien que les startups ayant déménagé hors de Lisbonne contribuent majoritairement à la création de valeur (plus de 90 %), les startups restées à Lisbonne ont sextuplé leur taille durant la même période. Cette croissance témoigne de l’environnement propice à l’innovation et au développement entrepreneurial que la ville offre.

Investissement en capital-risque en hausse

En 2022, les startups ayant leur siège à Lisbonne ont levé 333 millions d’euros, un record absolu et 3,2 fois plus que sur l’ensemble de l’année 2021 et il semblerait qu’en 2023 on se dirige sur un nouveau record. Les entreprises ayant leur siège à Lisbonne ont récolté 96 % du capital, tandis que les 4 % restants ont été levés par des startups délocalisées. Quelques tours de financement de stade avancé ont représenté près de 40 % de l’investissement total en capital-risque pour l’année. Par ailleurs, l’investissement en phase de démarrage a atteint un niveau record, soulignant une tendance croissante à soutenir les entreprises en début de parcours.

Un vivier de talents entrepreneuriaux

Lisbonne a vu naître des licornes comme Talkdesk et Outsystems, qui ont mis en mouvement un cercle vertueux pour l’écosystème entrepreneurial de la ville. Ces succès ont engendré une nouvelle génération de talents entrepreneuriaux portugais. Ces entreprises, devenues des modèles de réussite, inspirent et motivent une nouvelle vague de fondateurs, enrichissant ainsi le paysage entrepreneurial de Lisbonne.

La nouvelle loi sur les startups au Portugal et ses avantages

Le Portugal a récemment introduit une loi sur les startups qui a considérablement amélioré l’écosystème entrepreneurial. Cette loi comprend un cadre juridique qui simplifie les processus pour les startups et les scale-ups et réduit les obstacles administratifs.

Un régime fiscal avantageux pour les ESOP

Un aspect clé de ce cadre juridique est le nouveau régime fiscal pour les plans d’options d’achat d’actions pour les employés (ESOP – Employee Stock Ownership Plans). Ce régime offre une fiscalité favorable pour les ESOP, avec un taux d’imposition final de 14 %, l’un des taux les plus compétitifs en Europe. Cela bénéficie aux startups, aux investisseurs et aux talents en créant un environnement attractif pour les options d’achat d’actions et en encourageant leur utilisation dans la rémunération des employés.

Programmes et initiatives : Startup Portugal

Startup Portugal joue un rôle de premier plan dans la promotion de l’écosystème des startups au Portugal. L’organisation propose divers programmes de soutien et initiatives, chacun conçu pour favoriser l’entrepreneuriat et l’innovation.

Parmi ces programmes, citons Road 2 Web Summit, un bootcamp pour startups, et Business Abroad, qui facilite l’expansion internationale des startups basées au Portugal. Ces initiatives sont essentielles pour aider les startups à se développer au-delà des frontières nationales.

Startup Portugal organise également des rencontres communautaires mensuelles et plusieurs autres événements pour encourager le réseautage, la collaboration et le partage de connaissances au sein de la communauté des startups.

Collaboration avec d’autres organisations

L’approche multifacette de l’organisation garantit que les startups au Portugal ont accès à une large gamme de ressources et de soutien pour prospérer et se développer à l’échelle mondiale. Startup Portugal connecte les entrepreneurs avec des organisations telles que l’IAPMEI, l’ANI, l’AICEP, le Banco Português de Fomento et le Tourisme du Portugal, qui jouent un rôle pivot dans l’offre de ressources et de soutien aux entrepreneurs et investisseurs potentiels.

Pour plus d’informations pertinentes liées à ces programmes et soutiens, Startup Portugal propose une plateforme centralisée, agissant comme un guichet unique pour les entrepreneurs.

Les licornes portugaises : Symboles de réussite

Le Portugal a vu naître plusieurs licornes, témoignant de son dynamisme dans le secteur technologique. Des entreprises comme Farfetch, Talkdesk, Feedzai, Remote, Sword Health, Anchorage Digital et Outsystems illustrent la capacité d’innovation et de croissance du pays.

Farfetch

Farfetch, lancée en 2008 par José Neves, est une plateforme en ligne de premier plan pour la mode de luxe. Elle connecte les clients de plus de 190 pays avec des articles provenant de plus de 50 pays et de plus de 1 400 des meilleures marques, boutiques et grands magasins du monde. Farfetch opère dans des villes telles que Porto, Braga, Guimarães, Lisbonne, New York, Los Angeles, Tokyo, Shanghai et São Paulo.

OutSystems

Fondée en 2001 par Paulo Rosado, OutSystems est un leader des plateformes d’applications modernes. Elle offre une plateforme low-code haute performance qui permet aux leaders technologiques et aux développeurs de construire et déployer rapidement des applications critiques pour les entreprises.

Feedzai

Feedzai, fondée en 2008 par Nuno Sebastião, Pedro Bizarro et Paulo Marques, se concentre sur l’utilisation de l’IA pour prévenir la fraude financière. Avec une valorisation de plus de 1,5 milliard de dollars, Feedzai est reconnue comme un leader dans la prévention de la fraude financière.

Talkdesk

Talkdesk, fondée en 2011 à Lisbonne par Tiago Paiva et Cristina Fonseca, est un fournisseur de logiciels de centre de contact et d’IA basé sur le cloud. La société, dont le siège est à San Francisco, sert des clients tels qu’IBM, Trivago, Hunter Douglas et Acxiom.

Sword Health

Sword Health est une startup Medtech qui a récemment atteint le statut de licorne. Fondée en 2015 par Virgílio Bento et Márcio Colunas, elle propose une approche révolutionnaire pour traiter la douleur musculosquelettique, combinant la technologie de l’IA avec une expertise clinique.

Remote

Fondée en 2019 par Marcelo Lebre et Job van der Voort, Remote simplifie le processus de recrutement pour les travailleurs à distance. La plateforme offre une gamme de services de gestion des RH, y compris la paie internationale, les impôts et l’immigration.

Anchorage Digital

Anchorage Digital, fondée en 2017 par Diogo Mónica et Nathan McCauley, est une plateforme de premier plan pour les investisseurs en actifs numériques, offrant une gamme complète de solutions financières conformes.

Les géants de la Tech internationale au Portugal

Le Portugal a réussi à attirer de nombreuses entreprises technologiques internationales de renom. Google, Microsoft, Amazon, Cisco, et Siemens, pour ne citer qu’eux, ont établi des centres importants dans le pays. Ces géants de la tech choisissent le Portugal pour son environnement favorable aux affaires, sa main-d’œuvre qualifiée et ses conditions fiscales avantageuses.

Google a établi un centre à Lisbonne, profitant de l’écosystème technologique dynamique de la ville.

a établi un centre à Lisbonne, profitant de l’écosystème technologique dynamique de la ville. Microsoft a également investi dans la région, attirée par le talent local et l’innovation en cours.

a également investi dans la région, attirée par le talent local et l’innovation en cours. Amazon , avec son focus sur l’innovation et le service client, trouve au Portugal un terrain fertile pour ses opérations.

, avec son focus sur l’innovation et le service client, trouve au Portugal un terrain fertile pour ses opérations. Cisco a reconnu le potentiel du marché portugais, en particulier dans les domaines de la connectivité et de la cybersécurité.

a reconnu le potentiel du marché portugais, en particulier dans les domaines de la connectivité et de la cybersécurité. Siemens, avec son accent sur l’industrie, l’infrastructure et la santé, bénéficie de l’environnement technologique et de la main-d’œuvre qualifiée du Portugal.

Ces entreprises contribuent non seulement à l’économie locale mais stimulent également l’innovation et la croissance technologique dans le pays.

Un avenir prometteur pour la Tech au Portugal

L’essor de la Tech au Portugal n’est pas un phénomène passager. Avec des investissements continus, une main-d’œuvre qualifiée et un environnement favorable aux entreprises, le pays est bien positionné pour maintenir sa trajectoire ascendante dans le domaine de la technologie. Les initiatives comme Unicorn Factory Lisboa, qui se concentrent sur les scale-ups, assurent que le pays continue de favoriser l’innovation et la croissance des entreprises technologiques.

Dans ce contexte dynamique, le Portugal se profile non seulement comme un acteur clé sur la scène européenne de la tech, mais aussi comme un catalyseur d’innovations mondiales. Les succès des licornes portugaises, l’engagement des géants internationaux de la tech et l’émergence de nouvelles startups témoignent de la vitalité et de la résilience de cet écosystème. Ces éléments, combinés à une législation favorable et à un cadre de vie attractif, dessinent un avenir où le Portugal pourrait bien devenir un des pôles majeurs de la technologie mondiale.

L’histoire de la tech au Portugal est donc loin d’être terminée. Elle s’écrit chaque jour avec de nouveaux chapitres de succès, d’innovation et de collaboration. En regardant vers l’avenir, on peut s’attendre à ce que le Portugal continue de briller sur la scène technologique internationale, attirant talents, investisseurs et visionnaires. Dans cette aventure technologique, le pays démontre que la combinaison d’un héritage riche et d’une vision tournée vers l’avenir est la clé d’un succès durable.