La révolution énergétique du Portugal en 2023

L’année 2023 a été une période charnière pour le Portugal dans le domaine de l’énergie renouvelable. En contraste frappant avec 2022, une année marquée par une sécheresse significative, le pays a connu une augmentation remarquable dans l’utilisation des énergies renouvelables pour sa consommation énergétique. Cette transition vers une énergie plus verte représente non seulement un pas en avant pour l’environnement, mais aussi un changement stratégique dans la politique énergétique nationale.

Un record historique

La production d’énergie renouvelable au Portugal a atteint un niveau sans précédent en 2023, marquant une augmentation de 24% par rapport à l’année précédente. Cette progression a permis au pays de réduire considérablement sa dépendance aux sources d’énergie plus polluantes. Les données publiées par REN révèlent une réduction substantielle de la dépendance du Portugal aux sources d’énergie fossile, avec une production de 31,22 terawatts/heure d’électricité propre.

En 2023, le Portugal a produit le plus grand volume d’énergie renouvelable de son histoire, grâce à une performance exceptionnelle des barrages et des centrales photovoltaïques. Les derniers mois de l’année ont enregistré plusieurs records de production, tant hydrique qu’éolienne, avec des pics notables en décembre et octobre. Un fait marquant de 2023 a été la capacité du pays à couvrir son besoin en électricité uniquement par des sources renouvelables pendant six jours consécutifs.

Une transition énergétique réussie

Les énergies non renouvelables ont perdu du terrain dans le mix énergétique portugais, ne représentant que 19,5% de la consommation électrique du pays en 2023, le pourcentage le plus bas des 14 dernières années.

L’énergie éolienne a pris la première place dans la couverture des besoins en électricité du pays, avec 25,1%, suivie de près par l’hydroélectricité à 22,9%.

Le Portugal continue donc de s’appuyer de manière significative sur le charbon et le gaz importés pour sa production électrique. Néanmoins, le pays s’est engagé à éliminer toutes ses centrales à charbon d’ici 2030 et à gaz d’ici 2040 et semble plutôt en bonne voie pour atteindre ces objectifs. D’ailleurs un des premiers objectif totalement realiste aujourd’hui, défini par le plan national de transition énergétique prevoit initialement la production de 80% de son électricité avec des énergies propres en 2026.

Impact sur le marché de l’électricité

L’augmentation de la production d’énergie renouvelable a également conduit à une baisse du prix de l’électricité sur le marché de gros, atteignant son niveau le plus bas des trois dernières années. Cette diminution des coûts représente un avantage significatif pour les consommateurs et renforce la compétitivité économique du Portugal.

Un avenir durable

Le Portugal démontre ainsi son engagement envers un avenir énergétique durable, en réduisant sa dépendance aux énergies fossiles et en favorisant une transition vers des sources d’énergie plus propres et renouvelables. Cette évolution est non seulement bénéfique pour l’environnement, mais elle contribue également à l’indépendance énergétique du pays.

Le programme portugais

La stratégie énergétique du Portugal s’aligne sur les objectifs mondiaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en mettant l’accent sur l’innovation et l’investissement dans les technologies renouvelables. Cette approche proactive est un exemple pour d’autres nations cherchant à réduire leur empreinte carbone.

Le Programme national du Portugal pour l’énergie et le climat à l’horizon 2030 vise une diminution des émissions de gaz à effet de serre de 45 à 55 % et ambitionne de réaliser une baisse de 35 % dans la consommation d’énergie primaire, en s’appuyant sur l’amélioration de l’efficacité énergétique.

Par ailleurs, le gouvernement envisage que d’ici 2030, 47 % de l’énergie produite provienne de sources renouvelables, y compris l’hydrogène vert.

Un modèle pour l’Europe

Le succès du Portugal dans le domaine de l’énergie renouvelable pourrait servir de modèle pour d’autres pays européens, soulignant l’importance de la transition énergétique pour atteindre les objectifs climatiques. Le pays se positionne ainsi comme un leader dans le domaine de l’énergie verte, montrant la voie vers un avenir plus durable.

La progression remarquable du Portugal dans le domaine des énergies renouvelables en 2023 est un exemple éloquent de la manière dont un pays peut transformer son mix énergétique pour un avenir plus durable, faisant par la même baisser drastiquement sa dépendance face aux importations. Cela démontre l’importance d’une planification stratégique et d’investissements ciblés dans les technologies vertes, non seulement pour la protection de l’environnement mais aussi pour l’indépendance énergétique et la stabilité économique.