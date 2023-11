Visite de Faro, la vieille ville

Imaginez un lieu où le temps semble s’être arrêté, où les ruelles pavées murmurent des histoires séculaires et où chaque bâtiment raconte un chapitre de l’histoire. Bienvenue dans la Cidade Velha de Faro, un joyau caché au cœur de l’Algarve. Ici, l’histoire et la modernité se rencontrent dans une harmonie parfaite, créant un tableau vivant qui captive l’imagination et éveille la curiosité.

Dès le premier pas dans ce labyrinthe de rues étroites et sinueuses, vous êtes transporté dans un autre monde. Un monde où les façades ornées d’azulejos colorés côtoient des monuments historiques majestueux, et où les places animées invitent à la détente et à la découverte. La Cidade Velha de Faro est un trésor d’architecture, de culture et de gastronomie, un lieu où chaque coin de rue offre une nouvelle aventure.

Laissez-vous guider par les senteurs alléchantes des restaurants locaux, les sons des marchés animés et la beauté tranquille des espaces verts cachés. Que vous soyez un passionné d’histoire, un amoureux de l’art, un gastronome ou simplement à la recherche d’une expérience authentique, Faro vous ouvre ses portes et vous invite à explorer ses richesses. Embarquez avec nous dans un voyage à travers la Cidade Velha de Faro, où chaque pas est une découverte et chaque moment un souvenir précieux.

Le charme historique de Faro

La Cidade Velha, cœur battant de Faro, est une invitation à remonter le temps. Ses ruelles pavées serpentent entre des bâtiments chargés d’histoire, témoignant des époques qui ont façonné la ville. Au centre de ce labyrinthe historique se trouve Largo da Sé, une place qui respire l’histoire avec son palais épiscopal du XVIe siècle et sa cathédrale, un mélange harmonieux de styles gothique, Renaissance et baroque.

Largo da Sé, le cœur de la vieille ville

Largo da Sé, avec son ambiance paisible et ses bâtiments historiques, est le point de départ idéal pour explorer la vieille ville. Le palais épiscopal (XVIeme), avec ses façades élégantes est un joyau architectural, exemple parfait de l’architecture Renaissance et abrite le Siège Épiscopal de Faro. On ne peut pas visiter la vieille ville de Faro sans visiter la cathédrale, avec son intérieur richement décoré et ses œuvres d’art, sont des joyaux architecturaux qui racontent l’histoire de Faro et de ses habitants. Cette structure étonnante présente un mélange de styles gothique, Renaissance et baroque.

L’Arco da Vila, porte d’entrée dans l’histoire

L’Arco da Vila est bien plus qu’une simple porte : c’est une entrée majestueuse dans le passé de Faro. Construit au XIXe siècle dans un style néoclassique italien, il intègre un arc en fer à cheval médiéval et abrite une statue de Saint Thomas d’Aquin, symbolisant la fusion des époques et des cultures qui caractérise Faro.

À la découverte du style néoclassique italien

En franchissant l’Arco da Vila, on est immédiatement transporté dans un autre temps. Les détails architecturaux, des arcs médiévaux aux éléments néoclassiques, racontent l’histoire d’une ville qui a su évoluer tout en préservant son patrimoine.

Le style néoclassique italien, reflété dans la conception de l’Arco da Vila, a émergé à la fin du XVIIIe siècle comme un renouveau de l’architecture classique grecque et romaine. Ce style privilégie la symétrie, la simplicité et les lignes épurées, créant une sensation d’élégance et de grandeur.

Les détails minutieux et les proportions harmonieuses de l’Arco da Vila mettent en valeur la beauté et l’attrait intemporel du style néoclassique italien.

Visiter l’Arco da Vila, ce n’est pas seulement parcourir l’histoire de Faro, mais aussi saisir l’occasion d’apprécier la beauté architecturale que la ville a à offrir. Prenez le temps d’admirer le savoir-faire et de vous immerger dans l’ambiance de ce monument historique.

Le Palais Épiscopal et la Cathédrale de Faro

Le Palais Épiscopal et la cathédrale de Faro sont des symboles de la richesse culturelle et religieuse de la ville. Le palais, avec ses lignes Renaissance, et la cathédrale, un chef-d’œuvre d’architecture mêlant gothique, Renaissance et baroque, offrent un aperçu de l’importance de Faro en tant que centre ecclésiastique et culturel.

Particularités de la Cathédrale de Faro

La cathédrale, avec ses autels en bois doré, ses azulejos et ses colonnes ornées, est un musée vivant de l’art religieux. La visite de la cathédrale permet non seulement de découvrir des œuvres d’art exceptionnelles, mais aussi de comprendre l’évolution artistique et spirituelle de la région.

La fenêtre rose gothique de la cathédrale, avec ses détails délicats et ses motifs ornementaux, est un véritable chef-d’œuvre d’art et d’architecture. Cette fenêtre, caractéristique du style gothique, apporte une lumière et une beauté uniques à l’intérieur de la cathédrale.

La chapelle principale, de style Renaissance, abrite un retable impressionnant décoré de feuilles d’or. Ce retable est non seulement un exemple éblouissant de l’art de la Renaissance, mais aussi un témoignage de la richesse et de la dévotion religieuse de l’époque.

L’orgue baroque de la cathédrale est une merveille de l’artisanat et un symbole de l’excellence musicale. Avec ses détails complexes et son son majestueux, cet orgue est un élément central de l’intérieur de la cathédrale.

Les cloîtres de style maniériste, avec leurs arches élégantes et leur atmosphère sereine, offrent un havre de paix et de contemplation. Ces cloîtres sont un exemple parfait de l’architecture maniériste, alliant élégance et simplicité.

L’ascension de la tour de la cathédrale offre une vue panoramique sur la ville de Faro et ses environs. De ce point de vue, vous pouvez admirer les charmants toits en tuiles rouges, les eaux scintillantes de la Ria Formosa et la verdure luxuriante du paysage de l’Algarve. C’est un spectacle à couper le souffle qui ne devrait pas être manqué.

Style Architectural Période Gothique 13e-15e siècle Renaissance 16e siècle Baroque 17e-18e siècle Maniérisme 16e-17e siècle

Le musée municipal de Faro

Le musée municipal, situé dans l’ancien couvent de Nossa Senhora da Assunção, est une fenêtre ouverte sur le passé de Faro. Avec ses collections archéologiques, ses expositions d’art et ses artefacts historiques, ce musée offre une perspective complète sur l’histoire et la culture de la ville.

Explorer le passé à travers les artefacts

Chaque pièce exposée dans le musée raconte une partie de l’histoire de Faro, des époques romaine et maure à l’époque contemporaine. La visite du musée est une expérience enrichissante qui permet de comprendre en profondeur l’histoire complexe et fascinante de Faro.

Découverte d’artéfacts préhistoriques

Un des points forts du Musée Municipal de Faro est sa collection d’artéfacts préhistoriques. Ces reliques dressent un tableau vivant des premiers habitants de la région, incluant des outils, des armes et des objets du quotidien. Les visiteurs peuvent s’émerveiller devant l’habileté et la créativité de ces civilisations anciennes, acquérant ainsi une compréhension plus profonde des racines de Faro.

Admiration d’une mosaïque romaine remarquable

Un élément remarquable du musée est une stupéfiante mosaïque romaine représentant le dieu de la mer, Océanus. Cette œuvre d’art minutieusement réalisée met en évidence le savoir-faire et l’art de la civilisation romaine qui prospérait autrefois dans la région. Les visiteurs peuvent apprécier les motifs détaillés et les couleurs vives de la mosaïque, offrant un aperçu de la vie romaine antique.

Exploration d’artéfacts islamiques et médiévaux

Le Musée Municipal de Faro présente également une collection d’artéfacts islamiques de la période mauresque, offrant un aperçu de l’héritage maure de la ville. Des céramiques complexes, des textiles et des bijoux démontrent le savoir-faire et l’artisanat des artisans islamiques de l’époque. Le musée abrite aussi des œuvres d’art religieuses médiévales, incluant des sculptures et des peintures, mettant en lumière la riche histoire médiévale de la ville.

La chapelle des Os, un témoignage unique

La Chapelle des Os (Capela dos Ossos), située dans l’église de Igreja do Carmo, est un lieu à la fois intrigant et méditatif. Construite avec les ossements de plus de 1200 moines, cette chapelle est un rappel poignant de la nature éphémère de la vie et un témoignage unique de la culture et de l’histoire de Faro.

Une réflexion sur la vie et la mort

La Chapelle des Os, également connue sous le nom de Capela dos Ossos, est une petite chapelle située dont les murs sont ornés de crânes et d’os soigneusement arrangés, créant des motifs et des designs hypnotisants.

En vous promenant dans la chapelle, vous serez frappé par l’habileté artistique et l’attention méticuleuse aux détails qui ont contribué à créer ce chef-d’œuvre macabre. L’ambiance étrange est renforcée par un éclairage tamisé et le parfum subtil de l’encens, ajoutant à l’expérience globale.

Un symbole historique et spirituel

La Chapelle des Os détient une signification historique et spirituelle, représentant des thèmes de mortalité et de la nature éphémère de la vie. L’exposition des os est un rappel symbolique de notre mortalité et de l’importance de la réflexion sur la brièveté de l’existence humaine. La chapelle sert de rappel poignant de l’impermanence de la vie et de la nécessité d’apprécier chaque instant que nous avons. C’est un lieu de contemplation, permettant aux visiteurs de réfléchir sur les cycles de la vie et de la mort.

Visiter la Chapelle des Os à l’Igreja do Carmo n’est pas pour les âmes sensibles, mais elle offre une perspective unique sur l’histoire et la culture de Faro. C’est un témoignage du talent artistique et de la dévotion religieuse du passé et offre aux visiteurs une expérience qui incite à la réflexion et qu’ils ne sont pas prêts d’oublier.

Autres curiosité de la Cidade Velha

Comme pour chaque visite on ne peut réduire un lieu à quelques monuments, aussi je voulais vous faire part de lieu peut être moins importants mais tout aussi magique à mon goût.

Jardim Manuel Bivar, un havre de paix

Le Jardim Manuel Bivar est une oasis de tranquillité dans la vieille ville de Faro. Nommée en l’honneur du célèbre diplomate portugais, cette place fait partie intégrante de la culture de Faro depuis des siècles. Ce parc a toujours été un centre névralgique pour la vie sociale et commerciale de la ville, avec des marchands y faisant affaire et des habitants s’y retrouvant pour échanger des nouvelles. Aujourd’hui, il continue d’être un lieu de rencontre animé. Lors de notre visite, un marché s’y tenait, ce qui en faisait un excellent endroit pour faire des emplettes !

Les rues magnifiques d’Azulejos

En déambulant dans les rues de la vieille ville de Faro, nous avons été charmés par les carreaux d’Azulejos aux murs et les calcadas portuguesas sous nos pieds. Ces petites pierres polies, dont le nom provient de racines arabes, racontent l’histoire riche du Portugal. À l’origine de simples structures géométriques, ces carreaux ont évolué au fil du temps pour dépeindre des scènes de l’histoire de Faro.

Notre guide local nous a dit que chaque œuvre d’Azulejo est unique et qu’il existe des messages cachés dans les Azulejos disséminés dans toute la vieille ville de Faro.

Informations pratiques

Stationnement dans la vieille ville de Faro

Il n’est pas possible de conduire dans la Cidade Velha, donc vous devrez vous garer à proximité. Nous avons trouvé plusieurs options près de la Marina de Faro. Si vous désirez vous stationner en dehors des parkings, sachez que le stationnement dans la rue est payant (il vous faudra alors de la monnaie). Bien que le stationnement soit payant, il reste relativement abordable – quelques euros pour quelques heures.

Shopping dans la vieille ville

Le shopping dans la vieille ville de Faro offre de nombreuses d’options, des grandes marques aux artisanats locaux, le tout niché dans les charmantes rues sinueuses de la ville. Le point fort est la Rua de Santo António, un magnifique centre commercial situé en plein cœur de la vieille ville de Faro. Ici, vous trouverez tout, de la mode de boutique aux souvenirs uniques, ce qui en fait un endroit parfait pour ramasser un memento de vos voyages.

Ne manquez pas la Feira de Artesanato de Faro et le Mercado Municipal de Faro non plus. Ces marchés offrent l’occasion d’acheter des arts locaux, de l’artisanat et des produits frais. Nous avons trouvé de jolis cadeaux à la Feira de Artesanato de Faro !

Restaurants dans la vieille ville

La vieille ville de Faro est un paradis pour qui aime manger ! Les restaurants, les terrasses et les propositions gastronomiques ne manquent pas. Vous pourrez manger du typique portugais mais aussi une pizza ou un fast food.

Cantinho da Ronha : Spécialisé dans les plats traditionnels de l’Algarve servis en portions généreuses. Ne passez pas à côté de leurs desserts algarviens.

Spécialisé dans les plats traditionnels de l’Algarve servis en portions généreuses. Ne passez pas à côté de leurs desserts algarviens. Do Pinto : Absolument délicieux ! Nous nous sommes assis dehors et avons pris leur Cataplana et c’était incroyable ! Nous l’avons partagé entre 4 personnes et c’était vraiment très copieux.

Absolument délicieux ! Nous nous sommes assis dehors et avons pris leur Cataplana et c’était incroyable ! Nous l’avons partagé entre 4 personnes et c’était vraiment très copieux. Restaurante Ria Formosa : Ce restaurant est connu pour ses vues à couper le souffle et ses fruits de mer délicieux. Assurez-vous d’essayer le poulpe grillé frais ici.

Ce restaurant est connu pour ses vues à couper le souffle et ses fruits de mer délicieux. Assurez-vous d’essayer le poulpe grillé frais ici. A Venda : Un favori parmi les locaux et les touristes, A Venda sert une variété de tapas portugaises, les fameux Petiscos.

Un favori parmi les locaux et les touristes, A Venda sert une variété de tapas portugaises, les fameux Petiscos. Vila Adentro : Ce restaurant offre une expérience culinaire unique dans les murs historiques de Faro.

Se loger dans la vieille ville

En raison de la nature historique de la vieille ville de Faro, il n’y a pas d’hôtels situés directement dans la Cidade Velha. Mais ne vous inquiétez pas ! Il y a d’excellentes solutions juste à la périphérie. Nous vous en listons quelques unes ici.

3HB Faro : À 10 minutes à pied de la vieille ville de Faro, cet hôtel bénéficie d’un excellent emplacement, d’un service amical, d’un petit-déjeuner fantastique et de chambres modernes. Cet hôtel 5 étoiles dispose également d’une piscine intérieure et extérieure. C’est l’endroit PARFAIT pour se détendre à Faro.

Adresse : Rua Vasco da Gama 33, 8000-442 Faro

Hôtel Faro & Beach Club : Situé juste à côté de la Marina de Faro, cet hôtel dispose d’un superbe club de plage et d’un Rooftop avec des vues panoramiques sur Faro. Leurs chambres confortables et leur service de premier ordre sont leurs compliments n°1 de la part des hotes.

Adresse : Praça Dom Francisco Gomes 2, 8000-168 Faro, Portugal

AP Eva Senses : Ne manquez pas la piscine sur le Rooftop de cet hôtel et sa salle de remise en forme avec sauna et bain turc ! Situé juste à la périphérie de la ville et proche de l’eau, les vues depuis le toit de cet hôtel sont magnifiques.

Adresse : Avenida da República 1, 8000-078 Faro

Roots Hotel : Vous cherchez un séjour en condo, appart-hotel ? Les chambres de cet hôtel sont entièrement équipées d’une cuisine et d’un salon. C’est parfait pour un séjour plus long ou pour ceux qui souhaitent préparer des repas à la maison.

Adresse : Rua Francisco Barreto 32 34, 8000-344 Faro

Best Western Hotel Dom Bernardo : Cet hôtel est apprécié des visiteurs pour ses chambres propres et son personnel serviable. Ils autorisent également les animaux de compagnie si vous voyagez avec votre animal de compagnie préféré.

Adresse : Rua General Teofilo Da Trindade 20 Rnet Number 750, 8000-356 Faro

La cidade celha de Faro, un trésor historique et culturel

La Cidade Velha de Faro se révèle être bien plus qu’un simple quartier historique ; c’est un véritable cœur battant de culture, d’histoire et de traditions. Flâner dans ses rues pavées, c’est voyager à travers le temps, où chaque pierre, chaque azulejo, raconte une histoire. De la majestueuse Cathédrale de Faro à la mystérieuse Chapelle des Os, chaque coin de rue offre une nouvelle découverte, un nouveau trésor caché.

La vieille ville n’est pas seulement un lieu de contemplation historique, mais aussi un centre vibrant de la vie quotidienne. Les marchés colorés, les restaurants offrant des mets délicieux et les boutiques artisanales créent une atmosphère vivante et accueillante. C’est cette fusion unique entre le passé et le présent qui rend la Cidade Velha de Faro si spéciale et inoubliable.

En regardant vers l’avenir, Faro continue de préserver son patrimoine tout en s’adaptant aux besoins et aux désirs des visiteurs modernes. Que ce soit pour une promenade tranquille dans les jardins de Jardim Manuel Bivar, une exploration des boutiques de la Rua de Santo António, ou un moment de détente dans l’un des nombreux hôtels et restaurants de qualité, Faro offre une expérience riche et variée.

La Cidade Velha de Faro n’est pas seulement un lieu à visiter, mais une expérience à vivre, un chapitre de l’histoire du Portugal à découvrir et à chérir. Elle invite chacun à se perdre dans ses ruelles, à s’imprégner de son ambiance, et à emporter un morceau de son âme. Faro, avec sa vieille ville charmante et son esprit accueillant, reste une destination incontournable pour ceux qui cherchent à découvrir les trésors cachés de l’Algarve.

