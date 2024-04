Les 10 meilleurs bars à vin de Lisbonne

Lisbonne, la capitale portugaise, offre un formidable assortiment de bars à vin où vous pouvez déguster certains des meilleurs vins du pays. Des petits bars de quartier typiques au bar à Cocktails en passant par des restaurants, découvrez les endroits plus exceptionnels de la ville où vous pourrez déguster du vin portugais, des endroits à l’ambiance chaleureuse où vous pourrez apprécier une sélection de vins fantastiques, déguster des plats de la gastronomie portugaise, picorer des pestiscos, ou simplement vous détendre et profiter de l’atmosphère. D’autres établissements auraient pu figurer dans ce classement, mais il nous a fallu en sélectionner 10 et vous ne serez certainement pas déçus de les découvrir !

By The Wine – José Maria da Fonseca

By The Wine – José Maria da Fonseca est sans doute l’un des meilleurs bars à vin de Lisbonne. Ce bar à vin à l’atmosphère décontractée se trouve dans le quartier animé du Chiado. Il offre une grande sélection de vins portugais, y compris certains provenant des propres vignobles de la famille da Fonseca. Vous pouvez aussi savourer une variété de plats portugais traditionnels pour accompagner votre verre de vin.

Adresse : Rua das Flores 41 43, 1200-193 Lisbonne

Wine Lover Bairro Alto

Wine Lover Bairro Alto est un autre endroit à ne pas manquer pour les amateurs de vin à Lisbonne. Situé dans le quartier de Principe Real, ce bar à vin cosy propose une belle sélection de vins portugais. Vous pouvez également commander des plats de tapas et des spécialités portugaises pour accompagner votre vin.

Adresse : Rua das gaveas 38, R. da Misericórdia 59, 1200-204 Lisbonne

Vini Portugal

Vini Portugal est un endroit idéal pour découvrir les vins portugais. Située près de l’office de tourisme, cette association interprofessionnelle promeut les vins portugais en organisant des dégustations à tarif réduit via des fontaines à vin. L’espace, vaste et accueillant, représente fidèlement les régions viticoles portugaises avec une sélection variée de vins, fréquemment renouvelée et disponible à l’achat aux tarifs producteurs. Pour une expérience optimale, il est conseillé de visiter en fin de matinée ou en début d’après-midi, lorsque les hôtes sont plus disponibles.

Adresse : Sala Ogival, Praça do Comércio (Terreiro do Paço), Baixa, Lisbonne

Taberna da Rua das Flores

Taberna da Rua das Flores est un autre endroit fantastique pour déguster des vins portugais à Lisbonne. Ce bar à vin, situé à proximité du Bairro Alto, propose une carte de vins portugais soigneusement sélectionnés et un menu de plats portugais traditionnels et de pestiscos (pain, beurre, fromage, sardines, charcuterie, huile d’olive) pour accompagner votre verre de vin.

Adresse : Rua das Flores 103, 1200-194 Lisboa, Portugal

Garrafeira Alfaia

Situé dans le quartier animé de Bairro Alto, Garrafeira Alfaia est un bar à vin traditionnel qui propose une large sélection de vins portugais. Vous pouvez déguster tranquillement une variété de vins locaux tout en grignotant des plats portugais et pestiscos traditionnels. Vous pouvez également acheter et rapporter votre bouteille.

Adresse : Rua do Diário de Notícias 125, 1200-143 Lisbonne

Red Frog Speakeasy

Red Frog Speakeasy n’est pas seulement un bar à cocktails réputé, c’est aussi un lieu où les amateurs de vins peuvent se régaler. Caché derrière une petite porte verte dans le quartier d’Avenida da Liberdade, vous pourrez y déguster une sélection de vins portugais de qualité. Le nom du bar s’inspire de l’époque de la prohibition aux États-Unis et offre une atmosphère intime et confortable, propice à la dégustation. L’équipe du Red Frog est experte et passionnée, elle saura vous orienter à travers la carte des vins pour trouver celui qui correspondra le mieux à vos attentes. Parmi les vins proposés, vous trouverez des vins naturels et biologiques, ainsi que des vins plus traditionnels du Portugal. L’ambiance chaleureuse et l’offre variée de vins font du Red Frog un incontournable parmi les bars vins de Lisbonne.

Adresse : Praça da Alegria 66b, 1250-004 Lisbonne

Vestigius Wine & Gin Bar

Vestigius Wine & Gin Bar est un autre lieu incontournable pour les amateurs de vin à Lisbonne. Situé le long du Tage, dans le quartier Baixa, ce bar-restaurant propose une excellente sélection de vins portugais et internationaux. En plus de son offre de vins, Vestigius est aussi réputé pour sa collection de gins. Vous pouvez vous asseoir à l’intérieur et profiter de l’ambiance relaxante du bar, ou vous détendre à l’extérieur sur la terrasse en admirant la vue imprenable sur le fleuve. Le personnel de Vestigius est très bien informé et sera ravi de vous guider à travers leur large gamme de vins. Avec sa vue imprenable, sa grande sélection de vins et son personnel amical, Vestigius est un endroit idéal pour savourer un verre de vin tout en appréciant la beauté de Lisbonne.

Adresse : Rua da Cintura do Porto de Lisboa, Armazém A, 17 (Cais do Sodré) 1200-450 Lisbonne

Wine Bar do Castelo

Perché sur la colline du château de Lisbonne, le Wine Bar do Castelo offre une expérience de dégustation de vins exceptionnelle. Ce bar à vin de caractère propose une impressionnante sélection de vins portugais provenant de toutes les régions du pays. Leur personnel qualifié est là pour vous aider à choisir le meilleur vin pour accompagner votre repas ou pour savourer seul tout en admirant la vue panoramique sur la ville. De plus, le Wine Bar do Castelo offre un assortiment de fromages et de charcuteries portugais de qualité pour compléter votre dégustation de vin. Ce lieu est une étape incontournable pour tout amateur de vin visitant Lisbonne.

Adresse : Rua da Mae d’Agua Praça da Alegria, 1100-078 Lisbonne

Time Out Market

Anciennement le principal marché de Lisbonne, cette structure centenaire abrite désormais plus de 40 excellents restaurants, bars et une salle de musique haut de gamme. Dégustez certaines des meilleures cuisines portugaises de Lisbonne dans l’un des nombreux stands ici et goûtez à la bière artisanale locale ou au vin dans l’un des nombreux bars à vin.

Beaucoup proposent également des dégustations privées, parfaites pour ceux qui souhaitent en apprendre davantage sur les vins portugais ! N’hésitez pas à déguster la version de Miguel Castro e Silva du tartare de thon. Et si vous buvez un peu trop, vous pouvez toujours tituber jusqu’à votre appartement ou hôtel puisque le marché est très bien situé !

Adresse : Avenida 24 de Julho 49, 1200-479 Lisbonne

Maria Palato Wine Bar

Le Maria Palato Wine Bar est un établissement unique à Lisbonne, offrant une expérience personnalisée avec une vaste sélection de produits de petits vignobles et de spécialités locales disponibles à l’achat. L’endroit, à l’atmosphère chaleureuse et accueillante rappelant une maison plutôt qu’un bar, est caractérisé par de beaux plafonds voûtés qui renforcent son charme intime. Parmi les incontournables, la Francesinha, fidèle à celle de Porto, et une planche de fromages et charcuterie adaptée aux goûts des visiteurs, complètent parfaitement toute dégustation de vin.

Adresse : 5 minutes de la Cathedrale Sé, R. da Madalena 120, 1100-323 Lisbonne

Pestiscos et gastronomie dans les bars à vins

Dans les bars à vins et restaurants de Lisbonne, les “petiscos“, équivalents locaux des tapas espagnols, tiennent une place de choix. Ces petites portions permettent de découvrir une variété de saveurs régionales, allant des olives marinées aux sardines grillées. Outre ces bouchées, la plupart des établissements proposent également des plats traditionnels plus consistants. Par exemple, la “bacalhau à brás” (morue avec des œufs et des pommes de terre) ou le “porco preto”, du porc ibérique, sont des spécialités savoureuses qui reflètent le riche patrimoine culinaire du Portugal, offrant ainsi une expérience gustative complète et authentique. La plupart du temps dans les bars à vins portugais vous trouverez tout ou partie de ces plats :

Voici un tableau Markdown qui résume les plats listés avec leur traduction ou explication en français :

Nom du Plat Traduction en Français Pastéis de Bacalhau Beignets de morue Croquetes de Carne Croquettes de viande Chouriço de Vinho Chorizo au vin Polvo à Lagareiro Poulpe grillé à l’huile d’olive Pato c/ Cogumelos em Massa Folhada Canard aux champignons en pâte feuilletée Bife de Pato Grelhado c/ Batata à Sauté Steak de canard grillé avec pommes de terre sautées Presunto Pata Negra de Barrancos Jambon Pata Negra de Barrancos Alheira de Caça de Mirandela c/ Grelos Salteados Saucisse de gibier de Mirandela avec grelos sautés Morcela de Arroz do Trancoso Boudin noir aux riz de Trancoso Farinheira c/Ovos Mexidos Saucisse de farine avec œufs brouillés Secreto à Lagareiro Secret à la Lagareiro (viande grillée à l’huile d’olive) Gambas Fritas c/Alho Crevettes frites à l’ail Bacalhau à Braz Morue à la Braz (morue avec œufs et pommes de terre) Saladas Diversas Salades variées Queijo de Nisa Fromage de Nisa Queijo de Ovelha Amanteigado Fromage de brebis crémeux Queijo da Serra da Estrela DOP Fromage de la Serra da Estrela DOP Queijo Serpa DOP Fromage Serpa DOP Queijo Castelo Branco DOP Fromage Castelo Branco DOP Ce tableau vous permettra de commander même si vous ne parlez pas portugais

Pour finir

Lisbonne a beaucoup à offrir aux amateurs de vin, avec une impressionnante variété de bars à vin offrant une excellente sélection de vins portugais. Que vous soyez amateur de vins traditionnels ou que vous préfériez les vins naturels, vous trouverez assurément votre bonheur dans l’un de ces meilleurs bars à vin de Lisbonne. N’oubliez pas de profiter également de l’ambiance chaleureuse et de l’accueil convivial que ces bars à vin ont à offrir. Alors, la prochaine fois que vous visiterez Lisbonne, n’oubliez pas de vous arrêter dans l’un de ces exceptionnels bars à vin et de savourer un verre de vin portugais. Santé!