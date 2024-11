Le meilleur fromage au monde est portugais

Pour la première fois dans l’histoire des World Cheese Awards, le Portugal a accueilli cette prestigieuse compétition, souvent désignée comme les « Oscars du fromage ». Cet événement unique, qui s’est tenu du 15 au 17 novembre à Viseu, a vu près de 4800 fromages de 47 pays rivaliser pour décrocher le titre tant convoité. Parmi ces délices, c’est un fromage portugais, le Queijo de Ovelha Amanteigado, qui a été couronné champion du monde, mettant en lumière l’excellence fromagère de ce pays.

Les World Cheese Awards : un événement d’exception

Les World Cheese Awards ne sont pas qu’un simple concours. Ils représentent une célébration mondiale de l’art fromager. Cette année, le choix de Viseu comme lieu d’accueil a permis de mettre en avant la tradition et l’innovation fromagère portugaise. Pendant trois jours, le Pavilhão Multiúsos a été le théâtre de dégustations, de conférences et de découvertes culinaires, attirant des milliers de visiteurs et de passionnés.

Le concours a rassemblé un jury composé de 250 experts provenant de 40 nationalités différentes, chacun apportant une perspective unique sur les produits en compétition. Les critères d’évaluation incluaient la texture, l’arôme, la complexité des saveurs et la créativité des producteurs. C’était également une occasion exceptionnelle pour le public de découvrir des produits uniques lors d’ateliers, de démonstrations culinaires et de dégustations guidées.

Parmi les activités phares, le « super jury » a désigné en direct le fromage champion 2024, offrant un spectacle captivant pour les amateurs présents. Avec 182 fromages portugais en lice, cette édition a également marqué une participation record pour le pays hôte.

Le Queijo de Ovelha Amanteigado : une fierté nationale

Originaire de la région du Fundão , le Queijo de Ovelha Amanteigado a remporté tous les suffrages lors de cette édition des World Cheese Awards. Produit par la Queijaria Quinta do Pomar, ce fromage est fabriqué à partir de lait cru de brebis et de fleur de chardon, une caractéristique typique de la région centre du Portugal. Ce fromage à pâte molle se distingue par sa texture presque liquide, idéale pour être dégustée à la cuillère.

Ce qui rend ce fromage si exceptionnel, c’est l’attention portée à chaque étape de sa production. Depuis 1983, la famille fondatrice de la Queijaria Quinta do Pomar perpétue un savoir-faire traditionnel, tout en intégrant des technologies modernes pour garantir la qualité et l’authenticité. Cette combinaison de tradition et d’innovation a été saluée par les experts, qui ont unanimement reconnu son caractère unique.

John Farrand, directeur du Guild of Fine Food, a déclaré que « les fromagers portugais ont fait la fierté de leur pays ». Cette victoire est une reconnaissance non seulement pour la Queijaria Quinta do Pomar, mais aussi pour l’ensemble de la communauté fromagère portugaise.

Un palmarès riche et varié

Outre le Queijo de Ovelha Amanteigado, de nombreux fromages d’exception ont été récompensés lors de cette édition. Voici quelques-uns des grands gagnants de cette année :

Meilleur fromage au monde 2024 : Queijo de ovelha amanteigado da Queijaria Quinta do Pomar

Queijo de ovelha amanteigado da Queijaria Quinta do Pomar Meilleur fromage États-Unis : Bayley Hazen Blue, un bleu au lait de vache cru.

Bayley Hazen Blue, un bleu au lait de vache cru. Meilleur fromage France : Ossau Iraty AOP, un fromage au lait cru de brebis du Pays basque.

Ossau Iraty AOP, un fromage au lait cru de brebis du Pays basque. Meilleur fromage Italie : Pecorino Bislacco al Rum e Tabacco, lavé au rhum et enveloppé de feuilles de tabac fumées.

Pecorino Bislacco al Rum e Tabacco, lavé au rhum et enveloppé de feuilles de tabac fumées. Meilleur fromage Suisse : Alpenhorn Mifroma, un fromage à pâte demi-molle au lait cru de vache.

Alpenhorn Mifroma, un fromage à pâte demi-molle au lait cru de vache. Meilleur fromage Amérique latine : Passionata, un fromage brésilien au lait pasteurisé lavé avec une infusion au fruit de la passion.

Ces distinctions montrent la diversité et l’excellence des productions fromagères à travers le monde. Cependant, c’est bien le Portugal qui a brillé cette année, consolidant sa place sur la scène internationale.

Un événement marquant pour le Portugal

L’accueil des World Cheese Awards à Viseu a non seulement permis de mettre en lumière la richesse gastronomique du pays, mais aussi d’attirer des visiteurs du monde entier. Avec ses 100 stands de producteurs, ses démonstrations culinaires et son ambiance festive, cet événement restera gravé dans les mémoires comme une célébration exceptionnelle de l’art du fromage.

Grâce à cette reconnaissance internationale, le Portugal confirme son statut de terre d’excellence culinaire, où tradition et innovation se rencontrent pour offrir des produits d’une qualité incomparable.