La Porto Pride fait son grand retour au cœur de la ville

La Gay Pride de Porto, connue sous le nom de Porto Pride, s’apprête à faire son grand retour dans le centre-ville du 13 au 15 septembre 2024. Cet événement emblématique, qui célèbre la lutte pour les droits de la communauté LGBTI+ (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queers, intersexuels et asexuels), promet trois jours de festivités, de réflexion et de visibilité.

Un événement phare pour la communauté LGBTI+ du 13 au 15 septembre

La marche des fiertés de Porto proposera un programme diversifié :

Date Horaire Événement Lieu 13 septembre 15h00 Départ de la marche des fiertés Départ Praça da República > Fin : Jardim da Cordoaria 13 septembre 15h00 – 18h30 Conférence “Porto Pride Summit” Porto Business School, Avenida Fabril do Norte, 425, Matosinhos 13 septembre 19h30 – 21h00 “Warm Up Party” Yotel, Rua de Gonçalo Cristóvão 206 216, 4000-265 Porto 14 septembre 16h00 – 01h00 Arraial Porto Pride avec performances d’artistes Queer Largo Amor de Perdição, Campo dos Mártires da Pátria 2117, Porto 15 septembre 11h00 – 14h00 “Drag Brunch” avec gastronomie et performances Queer Hard Rock Cafe, Rua do Almada 120, 4050-031 Porto

Une édition particulièrement significative

Les organisateurs de la Gay Pride de Porto soulignent l’importance particulière de l’édition 2024, qui coïncide avec le 50e anniversaire du 25 avril, date emblématique de la révolution des œillets. Cette convergence historique offre une opportunité unique de réflexion sur les progrès réalisés en matière de droits LGBTI+ au Portugal depuis la fin de la dictature.

La révolution des Œillets de 1974 a marqué le début d’une nouvelle ère de liberté et de démocratie au Portugal. Cependant, pour la communauté LGBTI+, le chemin vers l’égalité a été long et parsemé d’obstacles. La Porto Pride 2024 vise non seulement à célébrer les avancées obtenues, mais aussi à rappeler le travail qui reste à accomplir.

“Donner une scène à la visibilité queer” prend ainsi une résonance particulière cette année. Diogo Vieira da Silva, coordinateur de l’événement, explique : “Cinquante ans après la révolution, nous continuons à lutter pour une liberté pleine et entière. La Porto Pride est à la fois une célébration de nos acquis et un appel à poursuivre le combat pour l’égalité et la reconnaissance de tous les membres de notre communauté.“

L’événement mettra en lumière les jalons importants de l’histoire LGBTI+ au Portugal, tels que la dépénalisation de l’homosexualité en 1982, la légalisation du mariage pour tous en 2010, et l’adoption de la loi sur l’identité de genre en 2018. Parallèlement, il abordera les défis actuels, notamment la lutte contre les discriminations persistantes et la promotion de l’inclusion dans tous les aspects de la société portugaise.

En plus de promouvoir les droits de la communauté LGBTI+, la Porto Pride 2024 aspire à être un catalyseur de dialogue et de compréhension mutuelle. Des discussions, des expositions et des performances artistiques exploreront les liens entre la lutte pour les droits LGBTI+ et les autres mouvements sociaux qui ont émergé dans le sillage de la révolution de 1974.

Cette édition spéciale de la marche des fiertés de Porto se veut donc à la fois un hommage au passé, une célébration du présent et une projection vers un avenir plus inclusif et équitable pour tous les Portugais, quelles que soient leur orientation sexuelle ou leur identité de genre.

Des défis financiers à surmonter

Malgré son importance, l’événement fait face à des défis financiers significatifs. Diogo Vieira da Silva, coordinateur de la Porto Pride, exprime sa préoccupation : “Il est inacceptable que les événements de la Fierté, essentiels pour la promotion des droits de l’homme, soient considérés comme des événements de second ordre. Un soutien plus que symbolique est urgent, tant au niveau local que national.“

Pour assurer le succès de l’Arraial Porto Pride, moment fort de l’événement, une campagne de collecte de fonds a été lancée avec l’objectif de réunir 5 000 euros pour couvrir les frais logistiques et techniques.

Une histoire riche et engagée

La Gay Pride de Porto, l’événement Pride le plus ancien du nord du Portugal, possède une histoire riche qui reflète l’évolution des droits LGBTI+ dans le pays :

2001 : Première édition de la Porto Pride, marquant le début d’une tradition annuelle.

Première édition de la Porto Pride, marquant le début d’une tradition annuelle. 2006 : Organisation de la première Marche du Orgulho LGBTI+ (Marche des Fiertés LGBTI+) à Porto, en réponse à la tragique mort de Gisberta Salce Júnior , une femme transgenre.

Organisation de la première Marche du Orgulho LGBTI+ (Marche des Fiertés LGBTI+) à Porto, en réponse à la tragique mort de , une femme transgenre. 2001-2018 : L’événement se déroule principalement sous forme de fête privée avec des billets payants.

L’événement se déroule principalement sous forme de fête privée avec des billets payants. 2019 : Tournant majeur avec l’adoption du slogan “Dar cor ao Porto” (Donner de la couleur à Porto) : Transformation en un événement gratuit et en plein air. Ouverture à tous les publics, au-delà de la communauté LGBTI+. Affluence record avec plus de 10 000 participants à la Praça de D. João I.

Tournant majeur avec l’adoption du slogan “Dar cor ao Porto” (Donner de la couleur à Porto) : 2020-2023 : Adaptation de l’événement face aux défis de la pandémie, avec un mélange d’activités virtuelles et physiques selon les restrictions sanitaires.

Adaptation de l’événement face aux défis de la pandémie, avec un mélange d’activités virtuelles et physiques selon les restrictions sanitaires. 2023 : Délocalisation temporaire au Parque da Pasteleira, élargissant la portée géographique de l’événement dans la ville.

Délocalisation temporaire au Parque da Pasteleira, élargissant la portée géographique de l’événement dans la ville. 2024 : Retour au centre-ville, marquant une nouvelle étape dans l’histoire de la Porto Pride.

Au fil des années, la Porto Pride est devenue bien plus qu’une simple célébration. Elle s’est imposée comme un vecteur important de changement social, de sensibilisation et de lutte pour l’égalité des droits LGBTI+ au Portugal. Son évolution reflète les progrès réalisés en matière de reconnaissance et d’acceptation de la diversité sexuelle et de genre dans la société portugaise.

Une rencontre internationale

L’édition 2024 accueillera plusieurs personnalités, dont le directeur de l’EPOA (European Pride Organisers Association). De plus, Porto sera l’hôte de la réunion nationale de l’association du 1er au 3 novembre, soulignant l’importance croissante de la ville sur la scène internationale des droits LGBTI+.

Porto Pride 2023: Celebração do Orgulho LGBTI+ na cidade do Porto

La Porto Pride 2024 s’annonce comme un événement incontournable, célébrant la diversité, l’équité et l’inclusion. Elle invite tous les citoyens à se joindre à cette célébration de la fierté et des droits humains au cœur de Porto.

Dates : 13, 14, 15 septembre 2024

13, 14, 15 septembre 2024 En savoir plus : https://portopride.com