Suppression des péages sur les autoroutes au Portugal

La décision de supprimer les péages sur plusieurs autoroutes au Portugal à partir du 1er janvier 2025 marque un tournant majeur pour les automobilistes et les transporteurs. Cette mesure, tant attendue par les résidents portugais que par les touristes, en particulier les Espagnols, permettra non seulement de réduire les coûts de déplacement, mais aussi d’améliorer la sécurité routière en évitant les détours dangereux pour économiser quelques euros. Découvrons en détail cette mesure et ses implications.

Pourquoi le Portugal supprime-t-il les péages sur certaines autoroutes ?

La suppression des péages sur certaines autoroutes portugaises répond à plusieurs objectifs, mais le principal est d’améliorer la sécurité routière. En effet, de nombreuses routes à haute capacité, en particulier dans les régions de l’intérieur, ne disposent pas d’itinéraires alternatifs sûrs. En éliminant les péages, le gouvernement espère éviter que les conducteurs n’empruntent des chemins plus risqués simplement pour éviter des frais.

Sur le plan politique, cette décision a fait l’objet de débats intenses. Le gouvernement conservateur de Luís Montenegro préconisait une réduction progressive des péages. Cependant, la proposition socialiste d’une suppression totale sur certaines routes a remporté l’adhésion du Parlement. L’impact économique est également un élément clé de cette décision. Le Portugal, ayant retrouvé une stabilité économique après la crise de 2012 qui avait conduit à l’instauration des péages sur les autoroutes SCUT (ex-SCUT), peut désormais envisager cette suppression.

Les autoroutes concernées par la suppression des péages

Les autoroutes reliant le Portugal à l’Espagne

La mesure s’appliquera à sept autoroutes, dont cinq qui relient directement le Portugal à l’Espagne. Ces routes sont très fréquentées par les touristes et les transporteurs espagnols, ce qui rend cette décision particulièrement bénéfique pour eux :

A4 (Transmontana) : connecte Zamora à Porto, avec une suppression des péages sur un tronçon de 10 km.

: connecte Zamora à Porto, avec une suppression des péages sur un tronçon de 10 km. A22 (Via do Infante) : traverse l’Algarve de Huelva à l’est jusqu’à Lagos à l’ouest, sur 137 km.

: traverse l’Algarve de Huelva à l’est jusqu’à Lagos à l’ouest, sur 137 km. A24 (Interior Norte) : relie le nord du Portugal à Orense en Galice, sur 110 km.

: relie le nord du Portugal à Orense en Galice, sur 110 km. A25 (Beira Litoral et Alta) : longue de près de 200 km, elle va de la frontière espagnole à Vilar Formoso.

: longue de près de 200 km, elle va de la frontière espagnole à Vilar Formoso. A28 (Minho) : elle relie Vigo à Minho, mais la suppression des péages ne concernera que deux sections spécifiques (Esposende-Antas et Neiva-Darque).

Les autres autoroutes internes

Outre les axes transfrontaliers, trois autres autoroutes seront également exemptées de péages :

A13 et A13-1 : ces autoroutes facilitent la liaison entre l’intérieur du pays et les zones urbaines.

: ces autoroutes facilitent la liaison entre l’intérieur du pays et les zones urbaines. A23 : traversant la région de Beira Baixa, cette autoroute permet d’accéder aux régions intérieures du centre du Portugal.

Les économies potentielles pour les automobilistes

Pour les utilisateurs réguliers des autoroutes portugaises la suppression des péages représente une économie substantielle. Par exemple, sur l’autoroute A24, un camping-car payait jusqu’à 16,80 € pour traverser cette route, et sur l’A25, les frais pouvaient atteindre 18,50 €. Ces coûts seront totalement éliminés à partir de janvier 2025.

Il est important de noter que la mesure affectera principalement les péages électroniques, où des systèmes comme le Via Verde ou EasyToll étaient souvent nécessaires pour les conducteurs étrangers. Désormais, avec la suppression partielle des péages, ces démarches seront moins contraignantes, bien que certaines sections d’autoroutes nécessitent encore ces dispositifs.

Un impact économique considérable pour le gouvernement

La suppression des péages sur certaines autoroutes portugaises représente un défi économique majeur pour le gouvernement. Selon le rapport sur le budget de l’État pour 2025, cette mesure entraînera une perte de revenus estimée à 180 millions d’euros. Ces recettes, principalement générées par les anciens péages des autoroutes SCUT, étaient une source importante de financement pour l’entretien des infrastructures routières et le remboursement des concessions publiques.

Cependant, cette baisse de revenus sera partiellement compensée par la réduction des coûts liés à la gestion et à la collecte des péages. Le système de perception électronique, bien qu’efficace, nécessite des investissements importants en matériel et en gestion administrative. Avec la suppression des péages sur plusieurs tronçons, ces coûts vont diminuer, même si l’impact exact reste à chiffrer.

Sur le plan politique, cette mesure reflète également une réponse à une demande populaire croissante pour rendre les infrastructures publiques plus accessibles. Bien que l’opposition ait exprimé des inquiétudes quant à l’impact à long terme sur le financement des autoroutes, le gouvernement affirme que la relance économique en cours et la meilleure gestion des finances publiques permettront de compenser ces pertes.

Récapitulatif autoroutes au Portugal

Autoroute Nom Après le 1er janvier 2025 A1 Autoestrada do Norte Payant A2 Autoestrada do Sul Payant A3 Autoestrada Entre-Douro-e-Minho Payant A4 Autoestrada Transmontana Gratuit A5 Autoestrada da Costa do Estoril Payant A6 Autoestrada do Alentejo Payant A7 Autoestrada do Gerês Payant A22 Via do Infante Gratuit A23 Autoestrada da Beira Interior Gratuit A24 Autoestrada do Interior Norte Gratuit A25 Autoestrada das Beiras Litoral e Alta Gratuit A28 Autoestrada do Litoral Norte Gratuit partiellement

La mesure entre en vigueur le 1er janvier 2025

La suppression des péages sur les autoroutes portugaises entrera en vigueur le 1er janvier 2025. Les conducteurs pourront alors circuler gratuitement sur les sections concernées, tout en profitant de routes sûres et modernes.

La fin des péages sur plusieurs autoroutes portugaises est une excellente nouvelle pour les automobilistes, les transporteurs et les amateurs de voyages en caravane. Outre les économies qu’elle représente, cette mesure participe à l’amélioration de la sécurité et de la qualité de vie des usagers de la route. Bien que partielle, elle reflète une volonté politique de rendre les infrastructures routières plus accessibles, tout en s’inscrivant dans une dynamique de relance économique post-crise. Le 1er janvier 2025 marque ainsi une nouvelle ère pour les voyageurs au Portugal.