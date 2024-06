La littérature portugaise comprend les œuvres écrites en langue portugaise par des auteurs du Portugal, des îles de Madère et des Açores, est réputée pour ses riches et diverses traditions littéraires. Ses origines remontent à la période médiévale avec la poésie galégo-portugaise, qui a jeté les bases d’une culture littéraire florissante caractérisée par une abondance de poésie lyrique, de récits épiques et d’écrits historiques documentant les souverains, les conquêtes et les explorations maritimes du Portugal. La littérature a évolué à travers plusieurs périodes distinctes, notamment la Renaissance, marquée par des contributions significatives comme l’épopée “Os Lusíadas” de Luís de Camões, et l’ère moderne, mise en avant par le prix Nobel José Saramago.

La littérature portugaise, résumé

La littérature portugaise médiévale a commencé avec la tradition de la poésie galégo-portugaise vers le XIIIe siècle, principalement composée dans les cours aristocratiques de Galice et du nord du Portugal. Cette littérature précoce était influencée par les traditions provençales et incluait des œuvres comme le “Livro de Linhagens” de Pedro Afonso, qui combinait la généalogie avec des récits historiques et légendaires. La période de la Renaissance a vu une expansion des formes littéraires, introduisant la comédie et la tragédie en prose à travers des écrivains comme Francisco de Sá de Miranda, et produisant des chroniques historiques par des figures telles que João de Barros, qui célébraient les découvertes mondiales du Portugal. Les XVIIIe et XIXe siècles ont été dominés par les influences littéraires françaises, qui ont ensuite cédé la place au Romantisme, apportant des influences anglaises et allemandes à la littérature portugaise. Cette époque a vu l’émergence de figures littéraires importantes comme José Maria de Eça de Queirós et Fernando Pessoa, dont les œuvres ont contribué à la résurgence de la poésie et du roman.

L’ère moderne a connu une évolution supplémentaire avec des contributions de femmes écrivaines et une reconnaissance internationale grâce au prix Nobel de José Saramago en 1998, symbolisant la portée mondiale et l’innovation continue de la littérature portugaise. Tout au long de son histoire, la littérature portugaise a été façonnée par sa réponse aux événements historiques, aux changements sociaux et aux influences internationales, y compris l’impact des découvertes maritimes qui ont favorisé une riche tradition littéraire en Inde portugaise et dans d’autres colonies. Les thèmes de l’exploration, des rencontres coloniales et de l’identité nationale ont été au cœur de ses récits, avec des mouvements littéraires tels que le Modernisme et le Néoréalisme reflétant le paysage culturel et politique dynamique du Portugal. L’héritage durable de la littérature portugaise est évident dans ses contributions continues aux traditions littéraires mondiales, enrichissant et élargissant sans cesse son influence sur la scène mondiale.

🏰 Origines médiévales Poésie galégo-portugaise, bases de la littérature 🎭 Renaissance Introduction de la comédie et de la tragédie en prose 📚 XVIIIe-XIXe siècles Influence française puis romantisme anglais et allemand 📖 Écrivains clés José Maria de Eça de Queirós, Fernando Pessoa 🌍 Découvertes maritimes Exploration, récits épiques, influences coloniales 👩‍🏫 Écrivaines modernes Contributions significatives et reconnaissance internationale 🏅 Prix Nobel José Saramago, prix Nobel de littérature 1998 🧠 Modernisme Révolution des formes et des thèmes littéraires ✒️ Néoréalisme Surréalisme et critique sociale 🌐 Scène mondiale Expansion de l’influence littéraire portugaise

Aperçu historique de la littérature portugaise

La littérature portugaise se distingue par sa richesse et sa variété de poésie lyrique, qui la caractérise depuis les débuts de sa langue, après l’occupation romaine. La littérature se distingue également par une abondance d’écrits historiques documentant les souverains, les conquêtes et l’expansion du Portugal, ainsi que des œuvres notables dans divers genres tels que le théâtre, la poésie épique et le roman.

Les débuts médiévaux

Un exemple précoce de la littérature portugaise est la tradition de la poésie médiévale galégo-portugaise, développée à l’origine en Galice et dans le nord du Portugal. Ces poèmes, composés en galégo-portugais (également connu sous le nom de vieux portugais), ont été écrits pour la première fois entre environ 1200 et 1225, montrant des influences de la Provence. Les premiers lieux d’activité poétique étaient les cours aristocratiques de Galice et du Nord du Portugal. Le “Livro de Linhagens” (“Livre des lignages”) de Pedro Afonso, comte de Barcelos, était une œuvre phare du XIVe siècle qui allait au-delà de la généalogie pour inclure l’histoire et la légende, contenant des récits épiques courts, des romans et des contes d’aventure et de fantaisie.

L’épanouissement de la Renaissance

La période de la Renaissance a marqué un épanouissement significatif de la littérature portugaise. Francisco de Sá de Miranda et ses disciples ont introduit la comédie et la tragédie en prose au Portugal, et l’époque a vu une augmentation des écrits des historiens qui ont chroniqué les découvertes et les conquêtes en Afrique, en Asie et en Amérique, avec João de Barros parmi les meilleurs de ces chroniqueurs. L’épopée nationale “Os Lusíadas” (“Les Lusiades”) de Luís de Camões est considérée comme un sommet de la littérature de la Renaissance au Portugal, célébrant les découvertes portugaises.

Les XVIIIe et XIXe siècles

Les XVIIIe et XIXe siècles ont été marqués par l’influence des standards littéraires et esthétiques français, qui ont dominé jusqu’à ce que le mouvement romantique apporte des influences anglaises et allemandes au Portugal. Les auteurs notables de ces siècles incluent ceux qui ont contribué au mouvement romantique, caractérisé par une réaction contre le rationalisme et le classicisme des Lumières. Cette période a également vu une résurgence de la poésie et du roman, culminant avec les œuvres de José Maria de Eça de Queirós et plus tard, la poésie et la prose de Fernando Pessoa.

Développements modernes et contemporains

À l’ère moderne, la littérature portugaise a continué d’évoluer avec des contributions significatives des femmes écrivaines et une résurgence de la poésie et du roman. Cette période a culminé avec la reconnaissance internationale lorsque José Saramago a remporté le prix Nobel de littérature en 1998. Le mouvement littéraire moderniste, motivé par un désir de renverser les modes de représentation traditionnels, a joué un rôle crucial dans l’expression des nouvelles sensibilités de son temps, façonnant davantage le paysage de la littérature portugaise.

Grands mouvements littéraires et leurs caractéristiques

Époque littéraire ancienne (1383-1385)

Une nouvelle époque de la littérature portugaise date de la Révolution de 1383-1385, marquée par des contributions notables de la famille royale. Le roi Jean Ier a écrit un livre sur la chasse, tandis que ses fils, le roi Duarte et Pierre, duc de Coimbra, ont composé des traités moraux. Un scribe anonyme a chroniqué les exploits héroïques de Nuno Álvares Pereira dans la “Chronica do Condestavel” avec une naïveté et un charme remarquables. Les chroniqueurs, à commencer par Fernão Lopes, ont établi une nouvelle norme pour l’écriture historique en combinant des déclarations précises avec des descriptions vivantes et des portraits de personnages, ouvrant ainsi une nouvelle ère de l’histoire littéraire.

Renaissance et montée de la prose (XVIe siècle)

La période de la Renaissance au Portugal a vu l’évolution de la prose à travers les œuvres d’écrivains comme Francisco de Sá de Miranda et ses disciples, qui ont introduit la comédie et la tragédie en prose dans le pays. Cette époque a également connu une augmentation des écrits historiques, détaillant les découvertes et les conquêtes du pays en Afrique, en Asie et en Amérique, avec João de Barros se distinguant comme un historien de premier plan.

XVIIIe et XIXe siècles

Les XVIIIe et XIXe siècles ont vu l’émergence du mouvement romantique au Portugal, influencé par les idées libérales venues de l’étranger. Cette période est caractérisée par une renaissance artificielle du romanceiro, une forme de vers courtois qui mélangeait des thèmes d’amour, de religion, de mer, d’aventure, de guerre et de chevalerie. Le paysage littéraire de ces siècles a vu les œuvres d’auteurs importants qui ont suivi les traces de Luis de Camões.

Modernisme (début du XXe siècle)

Le mouvement littéraire moderniste visait à défier et renverser les modes de représentation traditionnels, inspiré par un désir de capturer les nouvelles sensibilités de l’époque. Bien que le début exact du modernisme soit débattu, il est souvent associé au début du XXe siècle, marqué par des œuvres comme “Heart of Darkness” de Joseph Conrad et “Ubu Roi” d’Alfred Jarry. Les modernistes ont embrassé la directive d’Ezra Pound de “Faire du neuf”, expérimentant avec la forme et l’expression pour refléter les expériences contemporaines. Fernando Pessoa, une figure centrale du modernisme portugais, est célèbre pour sa création d’hétéronymes et son exploration de l’écriture automatique. Son œuvre significative “Mensagem” (1934) se tient comme une épopée symboliste influencée par des figures littéraires françaises et anglaises notables.

Néoréalisme et Surréalisme (milieu du XXe siècle)

Vitorino Nemésio a joué un rôle crucial dans l’expansion du néoréalisme portugais à travers la revue littéraire “Revista de Portugal“, qui publiait des œuvres influencées par le surréalisme français et l’imagisme anglais. Le surréalisme lui-même a commencé à se manifester dans la littérature portugaise à la fin des années 1940 et 1950, avec des écrivains tels que Mário Cesariny de Vasconcelos et Alexandre O’Neill dirigeant le mouvement. Le roman régional de Nemésio “Mau tempo no canal” est considéré comme l’un des meilleurs romans portugais du milieu du XXe siècle.

L’impact des découvertes maritimes

Les découvertes maritimes du Portugal ont eu un impact profond sur sa littérature, favorisant une tradition littéraire substantielle en Inde portugaise. Les œuvres historiographiques s’inspiraient des premières chroniques nationales et des traditions littéraires pour narrer les voyages épiques, incorporant des influences de la culture gréco-latine. Cet héritage littéraire diversifié reflète l’évolution dynamique de la littérature portugaise.

Genres et formes de la littérature portugaise

La littérature portugaise se distingue par ses genres et formes variés, chacun reflétant différentes périodes et influences culturelles tout au long de l’histoire de la nation. De ses origines dans la poésie lyrique aux romans modernes, la littérature portugaise a évolué, englobant une variété de formes littéraires qui ont contribué à son riche patrimoine.

Poésie lyrique

La poésie lyrique a été une pierre angulaire de la littérature portugaise depuis ses débuts. La tradition a commencé avec des poèmes d’amour courtois rassemblés dans des chansonniers, connus sous le nom de cancioneiros. Le Cancioneiro da Ajuda, le Cancioneiro da Vaticana et le Cancioneiro Colocci-Brancuti comptent parmi les premiers de ces recueils, datant du XIIIe siècle. Ces premières œuvres étaient influencées par la littérature provençale mais conservaient les saveurs distinctes du portugais et du galicien.

Récits en prose

La prose s’est développée plus tard que le vers dans la littérature portugaise, avec ses premières apparitions au XIIIe siècle sous forme de chroniques courtes, de vies de saints et de traités généalogiques connus sous le nom de Livros de Linhagens. Le roman chevaleresque est devenu important avec des œuvres telles que “Amadís de Gaula” et “Demanda do Santo Graal” (“La quête du Saint Graal”), qui ont été adaptées du français et reflétaient les idéaux de chevalerie et d’aventure romantique.

Écriture historique

L’écriture historique dans la littérature portugaise est remarquable pour documenter les souverains, les conquêtes et l’expansion du pays. Ce genre fournissait un compte rendu détaillé de l’histoire politique et culturelle du Portugal, contribuant à la mémoire collective de la nation. Les contributions notables dans ce genre incluent des chroniques et d’autres textes historiques qui capturent l’essence de diverses époques.

Théâtre de la Renaissance et poésie épique

La période de la Renaissance a marqué un âge d’or de la littérature portugaise, caractérisé par le théâtre moral et allégorique et la poésie épique. Le théâtre de la Renaissance de Gil Vicente et l’épopée nationale de Luís de Camões, “Os Lusíadas” (“Les Lusiades”), sont des œuvres emblématiques de cette époque. Ces œuvres reflètent les courants intellectuels et artistiques de la Renaissance, mélangeant des influences classiques avec des thèmes locaux.

Littérature moderniste et post-moderniste

Le XXe siècle a apporté des changements significatifs à la littérature portugaise, avec l’essor des mouvements modernistes et post-modernistes. Des écrivains comme Fernando Pessoa ont repoussé les limites de la forme et du contenu littéraires, expérimentant de nouveaux styles et thèmes. La pièce de Pessoa “O marinheiro” (“Le Marin”) a adapté le concept de “drame statique” et a porté le drame symboliste dans l’arène expérimentale du théâtre moderne.

Réalisme et critique sociale

Le XIXe siècle a vu l’émergence de romans réalistes qui dépeignaient les problèmes sociaux et la condition humaine avec une perception aiguë. José Maria de Eça de Queirós est une figure de proue de ce genre, dont les œuvres reflètent les préoccupations sociétales de son époque. Le milieu du XXe siècle a également été marqué par une critique sociale, les écrivains abordant les défis et les transformations au sein de la société portugaise.

Réussite du prix Nobel

La résurgence de la poésie et du roman dans les années 1970 a culminé avec le prix Nobel de littérature décerné à José Saramago en 1998. Les œuvres de Saramago sont connues pour leur profondeur philosophique et leurs techniques narratives innovantes, qui ont reçu une acclamation internationale et ont solidifié la place de la littérature portugaise sur la scène mondiale.

Figures clés à travers les périodes

La littérature portugaise se targue d’un riche tissu de figures influentes s’étendant sur diverses périodes, chacune contribuant de manière unique à son développement.

Époques médiévale et de la Renaissance

L’une des premières figures significatives était Pedro Afonso, comte de Barcelos, dont le “Livro de Linhagens” (Livre des Lignages) du XIVe siècle allait au-delà de la généalogie pour inclure l’histoire et la légende, comprenant des récits épiques courts, des romans et des contes d’aventure et de fantaisie. Il a également compilé la “Crónica Geral de Espanha” (Chronique Générale d’Espagne) en 1344, qui offrait des versions originales de légendes bien connues, comme celle d’Afonso Henriques, le premier roi du Portugal. Le XVe siècle a vu l’émergence de Gil Vicente, souvent appelé le “Père du théâtre portugais”. Vicente divertissait la royauté portugaise avec ses pièces, écrites à la fois en portugais et en espagnol, lui valant le titre de “co-Père du théâtre espagnol” également. Son travail a ouvert la voie aux futurs dramaturges portugais et a établi une fondation pour le théâtre dans la région.

L’ère des découvertes et la période moderne

La Renaissance a apporté une redécouverte de la philosophie, de la littérature et de l’art classiques en Europe, influençant de manière significative la littérature portugaise. Pendant cette période, Bernardim Ribeiro a introduit le roman pastoral à la littérature portugaise avec son œuvre Saudades, suivie par la Diana de Jorge de Montemayor. Ces œuvres reflétaient les goûts cultivés de la Renaissance, mêlant des histoires médiévales à l’antiquité classique.

XIXe et XXe siècles

Le XIXe siècle a été témoin d’une renaissance de la littérature portugaise menée par Almeida Garrett, qui a commencé à collecter des poèmes populaires et à se concentrer sur les traditions orales de la paysannerie. Cette période a également vu José Maria de Eça de Queirós, un écrivain naturaliste et réaliste dont les œuvres visaient à influencer et réformer les systèmes politiques et sociaux portugais.

Le XXe siècle a apporté une nouvelle proéminence à la littérature portugaise avec des figures comme Fernando Pessoa, considéré comme l’un des plus grands poètes nationaux aux côtés de Camões. Le travail de Pessoa, marqué par une profonde innovation poétique, a été complété par des écrivains de prose fiction comme António Lobo Antunes et José Saramago. Saramago, en particulier, a gagné une reconnaissance internationale, remportant le prix Nobel de littérature. La période moderne dans les lettres portugaises, datant de l’établissement de la république en 1910, a vu les écrivains nourrir un sens de la nostalgie et devenir plus en phase avec les développements littéraires mondiaux.

Littérature portugaise sur la scène mondiale

La littérature portugaise a fait des progrès significatifs sur la scène mondiale, gagnant reconnaissance et appréciation au-delà des frontières du Portugal. Le projecteur international sur la littérature portugaise s’est particulièrement illuminé lorsque José Saramago a été récompensé par le prix Nobel de littérature, une réalisation marquante qui a souligné la pertinence mondiale et l’excellence littéraire des écrivains portugais. Le travail de Saramago, connu pour ses récits historiques subversifs et alternatifs, a non seulement reçu une acclamation critique mais a également amené la littérature portugaise dans les discussions contemporaines du monde entier.

Les thèmes et motifs dans la littérature portugaise

La littérature portugaise est réputée pour sa riche diversité thématique et sa profondeur, reflétant l’évolution historique, sociale et culturelle de la nation. Depuis ses débuts après l’occupation romaine, la littérature portugaise a été caractérisée par une variété étendue de poésie lyrique, une abondance d’écrits historiques et des contributions significatives dans le théâtre et le roman. Un thème prédominant dans la littérature portugaise est l’histoire maritime et les explorations de la nation. Les voyages d’explorateurs emblématiques comme Vasco da Gama et Fernão de Magalhães ont eu un impact profond sur la littérature européenne, contribuant à des dimensions mythologiques à l’imagination occidentale et inspirant des récits littéraires centrés sur des rencontres avec de nouvelles géographies et cultures. Ces récits mettent souvent en lumière des échanges linguistiques et les matériaux du voyage maritime, imprégnant la littérature portugaise d’une perspective océanique unique.

Le romantisme et sa critique ultérieure jouent également des rôles cruciaux dans la formation des thèmes littéraires portugais. Au XIXe siècle, les romans historiques et les écrits d’Alexandre Herculano soutenaient les mouvements romantiques, libéraux et anticlericaux, qui étaient essentiels dans la culture et la politique portugaise. Cependant, un groupe de poètes dissidents, dont Antero de Quental, Téofilo Braga et Abílio Manuel Guerra Junqueiro, se révoltait contre les idéaux romantiques, imprégnant leurs œuvres d’idées philosophiques et sociales qui reflétaient le paysage sociétal en évolution.

Le réalisme a émergé comme un motif significatif au XIXe siècle à travers les œuvres de José Maria Eça de Queirós, dont les romans dépeignaient les dynamiques sociétales et les défis moraux de l’époque, établissant un nouveau ton pour la littérature portugaise qui a persisté pendant les cinquante années suivantes. Cette tradition réaliste était caractérisée par un examen critique des normes sociales, souvent en soulignant les réalités banales et dures de la vie.

Un autre thème récurrent est la réponse littéraire au passé colonial du Portugal et son impact sur l’identité nationale. Le vaste réseau de postes avancés portugais à travers le globe, en particulier au Brésil et en Inde, a favorisé une tradition littéraire qui s’appuyait sur les premières chroniques et les relations épiques des voyages maritimes. Ces écrits reflètent une assimilation renouvelée de la culture gréco-latine et l’influence des interactions linguistiques et culturelles diverses résultant des rencontres coloniales.

L’influence des mouvements littéraires européens, tels que le gongorisme et le marinisme, peut également être observée dans les œuvres des écrivains portugais, en particulier pendant la période baroque. La révolution de 1640, qui a restauré l’indépendance du Portugal par rapport à l’Espagne, a également influencé le paysage littéraire, même si elle n’a pas pu effacer entièrement les effets de l’union de soixante ans avec l’Espagne.

50 œuvres phares de la littérature portugaise

Titre en français Titre original Auteur Genre Les Lusiades Os Lusíadas Luís de Camões Épopée Le Livre de l’Intranquillité Livro do Desassossego Fernando Pessoa Prose poétique Sermons Sermões Padre António Vieira Sermons Les Maias Os Maias Eça de Queiroz Roman Chansonniers Médiévaux Cancioneiros Medievais Divers Poésie Chronique de D. João I Crónica de D. João I Fernão Lopes Chronique Pérégrination Peregrinação Fernão Mendes Pinto Récit de voyage Le Dieu Manchot Memorial do Convento José Saramago Roman Voyages dans mon pays Viagens na Minha Terra Almeida Garrett Roman La Brésilienne de Prazins A Brasileira de Prazins Camilo Castelo Branco Roman Sur les fleuves qui vont Sôbolos Rios que Vão António Lobo Antunes Roman La Sibylle A Sibila Agustina Bessa-Luís Roman Sonnets Sonetos Antero de Quental Poésie Humus Húmus Raul Brandão Roman Livre Six Livro Sexto Sophia de Mello Breyner Andresen Poésie La Jeune Fille et la Pucelle Menina e Moça Bernardim Ribeiro Roman Mauvais temps sur le Canal Mau Tempo no Canal Vitorino Nemésio Roman L’Art d’être Portugais A Arte de Ser Português Teixeira de Pascoaes Essai La Grande Maison de Romarigães A Casa Grande de Romarigães Aquilino Ribeiro Roman Signaux de Feu Sinais de Fogo Jorge de Sena Roman Apparition Aparição Vergílio Ferreira Roman Le Dauphin O Delfim José Cardoso Pires Roman Une Abeille sous la Pluie Uma Abelha na Chuva Carlos de Oliveira Roman Maina Mendes Maina Mendes Maria Velho da Costa Roman Un Voyage aux Indes Uma Viagem à Índia Gonçalo M. Tavares Roman Œuvre Poétique Obra Poética Sá de Miranda Poésie Poésie Poesia Bocage Poésie Le Livre O Livro Cesário Verde Poésie Seul Só António Nobre Poésie Clepsydre Clepsidra Camilo Pessanha Poésie Poèmes de Dieu et du Diable Poemas de Deus e do Diabo José Régio Poésie Les Mains et les Fruits As Mãos e os Frutos Eugénio de Andrade Poésie Peine Capitale Pena Capital Mário Cesariny Poésie La Cuillère dans la Bouche A Colher na Boca Herberto Helder Poésie Toute la Terre Toda a Terra Ruy Belo Poésie L’Auto de la Barque de l’Enfer O Auto da Barca do Inferno Gil Vicente Théâtre La Castro A Castro António Ferreira Théâtre L’Auto du Gentilhomme Apprenti Auto do Fidalgo Aprendiz Francisco Manuel de Melo Théâtre Guerres de Romarin et de Marjolaine Guerras de Alecrim e Manjerona António José da Silva Théâtre Le Juif O Judeu Bernardo Santareno Théâtre Le Loyal Conseiller Leal Conselheiro Roi D. Duarte Essai Que rien n’est su Quod nihil scitur Francisco Sanches Essai La Véritable Méthode d’Étude O Verdadeiro Método de Estudar Luís António Verney Essai Portugal Contemporain Portugal Contemporâneo Oliveira Martins Essai L’Idée de Dieu A Ideia de Deus Sampaio Bruno Essai Essais Ensaios António Sérgio Essai Aller aux Indes sans quitter le Portugal Ir À Índia Sem Sair de Portugal Agostinho da Silva Essai Le Labyrinthe de la Saudade O Labirinto da Saudade Eduardo Lourenço Essai Traité de l’Évidence Tratado da Evidência Fernando Gil Essai L’Erreur de Descartes O Erro de Descartes António Damásio Essai

