Le portugais est aujourd’hui une des principales langues du monde , classée au 6e rang selon le nombre de locuteurs natifs (240 millions) . C’est la langue avec le plus grand nombre de locuteurs en Amérique du Sud, parlée par la quasi-totalité de la population du Brésil. C’est aussi la langue officielle en Angola, au Mozambique, Cap-Vert, São Tomé et Príncipe, Guinée-Bissau , au Timor oriental et à Macao.

Maîtriser le portugais, un atout international

Le portugais est une langue qui gagne en importance sur la scène mondiale. Que vous souhaitiez voyager, faire des affaires ou simplement enrichir votre culture personnelle, apprendre cette langue peut ouvrir de nombreuses portes. Dans cet article, nous allons explorer des méthodes efficaces pour apprendre le portugais.

Les bases : le vocabulaire quotidien

Avant de plonger dans les subtilités de la grammaire, il est crucial de se familiariser avec le vocabulaire de base. Les mots simples comme « Bonjour » (Olá) ou « Merci » (Obrigado) sont des points de départ essentiels.

Évitez de vous noyer dans des listes de mots interminables. Au lieu de cela, concentrez-vous sur des scénarios de la vie quotidienne. Par exemple, si vous vous trouvez dans un café, quels sont les mots et les phrases qui vous seront utiles ?

Les applications mobiles peuvent être d’excellents outils pour cela. Des plateformes comme Duolingo ou Babbel offrent des exercices contextuels qui peuvent vous aider à mémoriser des mots et des phrases utiles.

Les cartes mémoire ou flashcards sont également une méthode éprouvée. Elles permettent une révision rapide et peuvent être personnalisées selon vos besoins.

Enfin, n’oubliez pas de pratiquer. Utilisez les nouveaux mots dans des conversations, même si c’est avec vous-même devant le miroir. L’important est de rendre ces mots partie intégrante de votre vocabulaire actif.

La lecture : une fenêtre sur la culture

La lecture est non seulement une excellente manière d’améliorer votre vocabulaire, mais elle vous donne également un aperçu de la culture portugaise.

Choix de matériel

Commencez par des textes simples. Les articles de journaux, les blogs ou même les bandes dessinées peuvent être de bons points de départ.

Progressivement, vous pouvez passer à des œuvres littéraires plus complexes, des romans aux essais académiques.

Compréhension et plaisir

Choisissez des sujets qui vous intéressent. Si vous êtes passionné par l’histoire, pourquoi ne pas lire sur les grandes figures du Portugal ?

Si la cuisine vous fascine, il existe de nombreux blogs et livres de recettes écrits en portugais qui peuvent à la fois améliorer votre langue et vos compétences culinaires.

Le but est de rendre la lecture agréable, ce qui facilitera l’apprentissage.

Les médias audiovisuels : écoute et compréhension

Les films, les séries et la musique en portugais sont d’excellentes ressources pour améliorer votre écoute et votre compréhension orale. Commencez par des vidéos courtes et augmentez progressivement la durée.

Utilisez les sous-titres pour aider à la compréhension.

Écoutez différents accents pour vous familiariser avec les diverses formes du portugais.

La musique peut être un moyen amusant et efficace d’apprendre. Écoutez des chansons, lisez les paroles et essayez de comprendre le sens.

La pratique fait la perfection

La meilleure façon d’apprendre une langue est de la parler. Rejoignez des groupes de discussion, trouvez un partenaire linguistique ou même engagez un tuteur.

Échanges linguistiques

Les échanges linguistiques sont une manière efficace de pratiquer. Vous pouvez enseigner votre langue maternelle à quelqu’un qui enseigne le portugais en retour.

Des plateformes en ligne comme Tandem ou HelloTalk facilitent ces rencontres et offrent des outils pour améliorer votre apprentissage.

Immersion totale

Si possible, passer du temps dans un pays lusophone peut être extrêmement bénéfique. L’immersion totale est souvent la manière la plus rapide et la plus efficace de maîtriser une langue.

En savoir plus sur la langue portugaise

Portugais versus Espagnol

Le portugais est une langue latine. Bien qu’il puisse être proche de l’espagnol avec environ 90% de similarité lexicale (à la fois dans le vocabulaire et la grammaire ), il est loin d’être identique. Les portugais sont des gens fiers et sont mal à l’aise quand les étrangers en provenance des pays de langue non espagnol parlent cette langue lorsqu’ils voyagent au Portugal. Alors que de nombreux mots peuvent être écrits presque de la même qu’en espagnol, voir même en italien, la prononciation diffère considérablement.

L’espagnol est assez largement compris, mais ce n’est pas toujours la meilleure langue à utiliser sauf si vous êtes originaire d’un pays hispanophone.

Portugais ou brésilien ?

Il est également important de mentionner que la prononciation du Portugal diffère sensiblement de celle du Brésil. La différence est essentiellement dans la prononciation et quelques différences de vocabulaire , ce qui rend difficile même pour les Brésiliens de comprendre l’accent portugais européen, mais pas l’inverse parce que la culture pop brésilienne (Tele Novella, musique …) est très populaire au Portugal.

Les portugais et les langues étrangères

L’anglais est parlé dans de nombreuses zones touristiques, mais il est loin d’être omniprésent. Les jeunes portugais ont appris l’anglais à l’école, et sont également exposés à des films américains et britanniques et à des émissions de télévision avec la bande-son originale en anglais et les sous-titres en portugais. Pour améliorer vos chances d’être compris , parler lentement et s’en tenir à des phrases simples. En fait, vous êtes susceptible de trouver plus de personnes parlant anglais au Portugal qu’en Espagne ou en France .

Dans les principales zones touristiques, vous trouverez presque toujours quelqu’un qui parle les principales langues européennes . Les personnels des établissements touristiques sont tenus de parler anglais , même si c’est assez sommaire.

Le français a presque disparu comme seconde langue, sauf parfois chez les personnes plus âgées . Les orateurs allemands ou italiens sont rares. Environ 32% des Portugais peuvent parler et comprendre l’anglais , tandis que seulement 24% parlent et comprennent le français . Bien que l’espagnol soit une langue proche, il n’est écrit et / ou parlé couramment que par 9% de la population portugaise.

Portugais et sociabilité

Les Portugais sont généralement d’excellente humeur lorsqu’ils parlent avec quelqu’un qui ne parle pas leur langue. Aider un étranger est considéré comme une occasion et une expérience agréable et enrichissante. Si vous essayez de parler correctement le portugais, surtout si vous aller un peu plus loin que le « obrigado« , vous serez traité avec beaucoup de respect. Cela pourrait inciter les voyageurs à apprendre les rudiments de portugais, tels que les salutations quotidiennes et la routine .

À Miranda do Douro, une ville dans le Nord-Est , et dans ses environs certaines personnes parlent une langue régionale appelée mirandais, en plus du portugais, bien que rarement devant des gens qu’ils ne connaissent pas .

Les programmes de télévision étrangères sont presque toujours présentés dans leur langue originale avec sous-titres. Seuls les programmes pour les enfants sont doublés en portugais.

En résumé, apprendre le portugais est un investissement qui peut enrichir votre vie de plusieurs manières. Avec les bonnes méthodes et un peu de détermination, vous serez sur la bonne voie pour devenir compétent dans cette langue fascinante.

Alors pour vous y mettre commencer à consulter notre lexique portugais français