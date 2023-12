Les visites incontournables à Lisbonne

Lisbonne est une ville riche en histoire, culture et beauté naturelle. Ce guide explore les sites et expériences à ne pas manquer lors de votre visite dans cette ville enchanteresse. De ses ruelles pavées aux points de vue à couper le souffle, chaque coin de Lisbonne a quelque chose d’unique à offrir. Plongeons nous dès à présent dans cette ville unique et faisons le tour de es quartiers, rues et monuments incontournables.

Le quartier historique de l’Alfama

L’Alfama, le plus ancien quartier de Lisbonne, est un labyrinthe de ruelles étroites et d’escaliers sinueux. Ce quartier, survivant du grand tremblement de terre de 1755, est un témoin vivant de l’histoire de la ville. Avec ses maisons colorées, ses petits commerces et ses habitants accueillants, l’Alfama offre une expérience immersive dans la culture lisboète.

En vous promenant dans l’Alfama, vous découvrirez de nombreuses églises historiques. Parmi elles, la cathédrale de Lisbonne, Sé de Lisboa, se distingue par son mélange de styles architecturaux, allant du roman au gothique. Cette cathédrale, fondée en 1147, est non seulement un lieu de culte mais aussi un symbole de la persévérance de la ville.

Les points de vue, ou « miradouros« , sont un autre atout de l’Alfama. Le Miradouro de Santa Luzia, par exemple, offre une vue panoramique sur le Tage et les toits rouges du quartier. C’est un endroit idéal pour admirer le coucher du soleil et sentir la brise maritime.

Le soir, l’Alfama s’anime au son du fado, le chant traditionnel portugais. Les maisons de fado, dispersées dans le quartier, accueillent des artistes qui expriment la mélancolie et la nostalgie de la culture portugaise à travers leur musique. Une soirée dans une de ces maisons offre une expérience émotionnelle et culturelle profonde.

Pour compléter la visite de l’Alfama, rien ne vaut un tour en tramway 28. Ce tramway historique serpente à travers les rues étroites du quartier, offrant une perspective unique sur cette partie charmante et vivante de Lisbonne.

Découvrir Belém

Le quartier de Belém, situé à l’ouest du centre de Lisbonne, est un incontournable pour tout amateur d’histoire et de culture. Ce quartier abrite certains des monuments les plus emblématiques de la ville.

La Tour de Belém et le Monastère des Hiéronymites

La Tour de Belém, érigée au début du XVIe siècle, est un joyau de l’architecture manuéline. Cette tour, initialement conçue pour défendre l’embouchure du Tage, est aujourd’hui un symbole de l’ère des grandes découvertes maritimes portugaises. Sa décoration ornée et ses balcons offrent une vue imprenable sur le fleuve.

Le Monastère des Hiéronymites, un chef-d’œuvre de l’architecture manuéline, est un autre site emblématique de Belém. Ce monastère, construit pour commémorer le retour de Vasco de Gama de l’Inde, est un hommage à l’ère des découvertes. Ses cloîtres, son église et ses jardins sont un havre de paix et de beauté.

Les délices culinaires de Belém

Aucune visite à Belém ne serait complète sans déguster les fameux « pastéis de Belém« . Ces petites tartes à la crème, dont la recette est gardée secrète, sont une spécialité locale. Servis tièdes et saupoudrés de cannelle et de sucre glace, ils sont le goûter parfait après une journée de découverte.

En plus des pastéis, vous découvrirez à Belém de nombreux restaurants et cafés super sympas où vous pouvez goûter à la cuisine portugaise. Des fruits de mer frais aux plats traditionnels comme le « bacalhau« , les options culinaires sont abondantes et délicieuses.

Le Lisbonne moderne, le Parc des Nations

Le Parc des Nations, construit pour l’Exposition universelle de 1998, est un exemple frappant de la modernité de Lisbonne. Ce quartier, situé le long du Tage, est un contraste saisissant avec les quartiers historiques de la ville.

Le Parc des Nations est un espace de détente et de loisirs. Avec ses espaces verts, son téléphérique offrant une vue panoramique et ses nombreux restaurants et boutiques, c’est un lieu de rencontre populaire pour les habitants et les visiteurs.

L’Oceanarium de Lisbonne, situé dans le Parc des Nations, est l’un des plus grands aquariums d’Europe. Il offre une expérience éducative et divertissante, présentant une grande diversité de la vie marine. La conception de l’aquarium, avec son grand réservoir central et ses quatre habitats marins, est impressionnante.

Le Parc des Nations est aussi un centre de culture et d’art. Le Pavillon Atlantique, une salle de concert, et le Centre Vasco de Gama, un centre commercial, sont des exemples de l’architecture moderne et innovante du quartier.

Un pass officiel pour visiter Lisbonne très facilement

Vous êtes à la recherche d’un peu de soleil et de dépaysement, il est donc conseillé de s’envoler pour Lisbonne. Avec le Lisboa Card, votre séjour sera facilité puisque vous aurez une formule tout-en-un. Pour 21 euros au minimum, vous aurez accès à près de 38 attractions et à tous les transports publics. Pour réserver votre pass, il suffit de sélectionner une date sur le site Internet proposé.

Nous savons que les voyages peuvent être onéreux, il est alors indispensable d’utiliser certains bons plans comme celui-ci. Le Lisboa Card vous donne accès à des réductions, à des transports gratuits… N’hésitez pas à vous renseigner par rapport aux prix puisque ce pass pour Lisbonne peut être valable pour les adultes et les enfants. Il suffit de sélectionner une durée pour avoir le tarif adapté.

Prévoyez 21 euros pour 24 heures contre 13.5 euros pour les enfants. Le pass sera facturé 35 euros pour 48 heures et 44 euros pour 72 heures pour les adultes. A contrario, les tarifs seront respectivement de 19.5 euros et de 23 euros pour les enfants. N’hésitez pas à prendre votre billet avant de visiter Lisbonne !

La Lisboa Card est un choix judicieux pour les voyageurs souhaitant optimiser leur budget tout en découvrant le meilleur de Lisbonne. En plus de l’accès aux transports publics, ce pass offre l’entrée gratuite dans de nombreux musées et sites historiques, tels que le Monastère des Hiéronymites et la Tour de Belém. Les détenteurs de la Lisboa Card bénéficient également de réductions dans certains magasins et restaurants, ajoutant ainsi une valeur supplémentaire à leur séjour. Facile à utiliser, la Lisboa Card se présente sous la forme d’une carte pratique, à activer lors de votre première utilisation. C’est une solution idéale pour ceux qui souhaitent explorer Lisbonne de manière économique, confortable et enrichissante.

Conclusion

Lisbonne, avec ses quartiers historiques, ses monuments emblématiques et ses espaces modernes, est une ville qui offre une expérience riche et variée à ses visiteurs. Que ce soit en explorant l’Alfama, en découvrant les trésors de Belém ou en profitant de la modernité du Parc des Nations, chaque moment passé à Lisbonne est un mélange d’histoire, de culture et de beauté naturelle. Cette ville, où le passé rencontre le présent, est une destination à ne pas manquer pour tout voyageur.