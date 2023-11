Le Portugal se qualifie pour l’Euro 2024

Dans une démonstration de football de haut niveau, le Portugal a écrit une nouvelle page de son histoire footballistique en se qualifiant brillamment pour l’Euro 2024. L’équipe, sous la houlette de Roberto Martínez, a réalisé un exploit remarquable en remportant tous les matchs de sa phase de qualification (10 matchs sur 10 gagnés avec 36 buts au total), établissant un record national avec dix victoires consécutives. Ce triomphe s’inscrit dans le sillage de leur performance historique de 1966, où ils avaient également enchaîné une série impressionnante de victoires.

Qualification pour l’EURO 2024

Après avoir brillamment navigué à travers la phase de qualifications pour l’Euro 2024, l’équipe nationale du Portugal, sous la direction de Roberto Martinez, se projette désormais vers le tournoi prévu cet été en Allemagne. Avec un parcours impressionnant de dix victoires en dix rencontres, et 36 buts au compteur, le Portugal a assuré sa place parmi les têtes de série pour le tirage au sort de l’Euro 2024, rejoignant des équipes telles que l’Allemagne, la France, l’Espagne et la Belgique dans le Pot 1. Cette performance met en lumière la force et la cohérence de l’équipe portugaise, la positionnant parmi les favoris pour le tournoi.

Le Portugal évitera ainsi certaines des nations les plus fortes au début du tournoi. La France, l’Espagne et la Belgique, toutes dans le Pot 1, ne seront pas des adversaires potentiels pour le Portugal durant la phase de poules. Chacune de ces équipes a également réalisé d’excellentes performances lors des qualifications, ce qui souligne la compétitivité attendue pour le championnat européen.

D’autres équipes, telles que l’Angleterre, la Turquie, l’Autriche et la Hongrie, ont également montré de solides performances, indiquant que le Portugal pourrait rencontrer des adversaires redoutables même en dehors des têtes de série traditionnelles. Avec des équipes comme l’Écosse, la Slovaquie et potentiellement les Pays-Bas et la Serbie dans les pots inférieurs, le tirage au sort réserve certainement des affrontements intéressants et stimulants pour le Portugal et toutes les équipes qualifiées pour l’Euro 2024​.

Récapitulatif des matchs de qualification

Date Match Score Groupe J – Journée Jeudi 23 mars 2023 Portugal vs Liechtenstein 4 – 0 1re Dimanche 26 mars 2023 Luxembourg vs Portugal 0 – 6 2e Samedi 17 juin 2023 Portugal vs Bosnie-Herzégovine 3 – 0 3e Mardi 20 juin 2023 Islande vs Portugal 0 – 1 4e Vendredi 8 septembre 2023 Slovaquie vs Portugal 0 – 1 5e Lundi 11 septembre 2023 Portugal vs Luxembourg 9 – 0 6e Vendredi 13 octobre 2023 Portugal vs Slovaquie 3 – 2 7e Lundi 16 octobre 2023 Bosnie-Herzégovine vs Portugal 0 – 5 8e Jeudi 16 novembre 2023 Liechtenstein vs Portugal 0 – 2 9e Dimanche 19 novembre 2023 Portugal vs Islande 2 – 0 10e

Un 10 ème match gagné !

Le match contre l’Islande, le 19 novembre, au stade José Alvalade a été le point culminant de cette campagne de qualification, montrant une équipe portugaise dominant le jeu avec assurance et créativité. Le premier but a été marqué par Bruno Fernandes, qui, avec six buts au total durant la qualification, s’est révélé être un atout majeur de l’équipe. Le deuxième but a été l’œuvre de Ricardo Horta, venant conclure une action initiée par João Félix, illustrant la profondeur et la qualité de l’équipe portugaise.

La stratégie offensive de Martínez, axée sur une formation 4-3-3, a porté ses fruits, permettant au Portugal de dominer ses adversaires avec une combinaison efficace de jeu au sol et de tactiques offensives variées. Les performances remarquables de Cristiano Ronaldo, malgré l’absence de buts dans certains matchs, ont continué à inspirer l’équipe, prouvant que son influence va au-delà du score.

La défense a également joué un rôle clé dans cette qualification sans faute. Le Portugal a non seulement impressionné par son attaque, mais aussi par sa solidité défensive, en particulier avec les contributions de Rúben Dias et Gonçalo Inácio. L’équipe a maintenu une série impressionnante de matchs sans encaisser de buts en première mi-temps, renforçant sa réputation d’équipe difficile à battre.

Cristiano Ronaldo auteur de 10 buts lors des qualifications

Cristiano Ronaldo a joué un rôle crucial dans la campagne de qualification du Portugal pour l’Euro 2024, marquant 10 buts au total, soit plus de 1/4 des buts de son équipe, à 38 ans. Sa capacité à trouver le fond des filets a été un facteur déterminant dans plusieurs matchs, soulignant son importance continue pour l’équipe nationale. Bien qu’il n’ait pas marqué lors du match contre l’Islande, sa présence sur le terrain et son influence dans le jeu restent indéniables. Ronaldo a démontré une fois de plus qu’il est un atout précieux pour le Portugal, contribuant de manière significative à leur succès en qualification.

Interrogations sur la capacité du Portugal face à des équipes plus relevées

Bien que le Portugal ait achevé sa phase de qualification pour l’Euro 2024 avec un record parfait, des questions subsistent quant à leur capacité à affronter des adversaires plus redoutables. La majorité de leurs adversaires durant la qualification étaient considérés comme des équipes de moindre calibre. Cette situation soulève des doutes sur la préparation de l’équipe pour affronter les poids lourds du football européen, tels que la France, l’Allemagne ou l’Espagne, déjà qualifiés et reconnus pour leur niveau élevé de jeu. Le vrai test pour le Portugal sera donc de prouver sa valeur contre ces équipes de haut niveau lors du tournoi final.

Le record historique de 1966

Eusebio

L’équipe nationale du Portugal, en réalisant dix victoires consécutives lors de la phase de qualifications pour l’Euro 2024, a non seulement établi un nouveau record pour elle-même, mais a également évoqué des souvenirs du succès historique de 1966. À cette époque, l’équipe portugaise, menée par des légendes telles qu’Eusébio, avait réalisé neuf victoires consécutives, incluant des matchs amicaux et des rencontres de la Coupe du Monde. Cette performance de 1966 était jusqu’à présent la meilleure série de victoires consécutives de l’équipe nationale portugaise.

La comparaison entre les deux époques est significative, car elle illustre l’évolution constante et la croissance du football portugais. Alors que l’équipe de 1966 a marqué l’histoire par son style de jeu dynamique et ses talents individuels remarquables, l’équipe actuelle, sous la direction de Roberto Martinez, démontre une force collective et une tactique adaptée aux exigences modernes du football. Cette réalisation récente s’inscrit donc dans un héritage de succès et de passion pour le football, qui a toujours caractérisé l’équipe portugaise.

Un Portugal prêt à relever de nouveaux défis sur la scène européenne

Le parcours impressionnant du Portugal en phase de qualification pour l’Euro 2024, marqué par un record de victoires et un secteur offensif redoutable, pose les bases d’une campagne prometteuse pour le tournoi à venir. Toutefois, face à la perspective de rencontrer des adversaires plus coriaces et la question de leur capacité à rivaliser avec les géants du football européen, l’équipe portugaise, guidée par l’expérience et le talent de Cristiano Ronaldo et l’expertise tactique de Roberto Martinez, se trouve à l’aube d’une épreuve décisive. Avec un héritage aussi riche que celui de 1966 à honorer, le Portugal s’apprête à prouver que son succès en qualification est un prélude à une performance remarquable sur la grande scène de l’Euro 2024.