Verídico 1900, quand le vin de Porto frôle les 6.000€

Dans le monde fascinant des vins, chaque bouteille raconte une histoire unique, un voyage à travers le temps et la tradition. Parmi ces récits captivants, celui du Very Very Old Tawny Porto Verídico 1900 se distingue par son héritage exceptionnel et son prix exorbitant de 5.900 euros. Ce vin, né d’une barrica (barrique) de 1900, est le fruit d’une collaboration entre José Dias et Dirk Niepoort, marquant un tournant dans l’appréciation des vins de Porto.

Un héritage liquide

Le Verídico 1900, un vin de Porto de 123 ans, incarne l’essence même de l’héritage familial et de la patience. Custódio Dias, en offrant cette barrica à son fils José, a non seulement transmis un cadeau mais aussi un morceau d’histoire. Vieilli dans les caves de Vila Nova de Gaia, ce vin a attendu plus d’un siècle avant d’être finalement embouteillé, symbolisant un lien ininterrompu entre le passé et le présent.

La collaboration avec Dirk Niepoort, un nom renommé dans le monde du vin, a permis de transformer ce trésor familial en une édition limitée de 150 bouteilles en cristal Vista Alegre. Ce partenariat illustre parfaitement comment la tradition et l’innovation peuvent se rencontrer pour créer quelque chose d’extraordinaire.

Une trilogie de saveurs

Le Verídico 1900 n’est que le début d’une trilogie conçue pour célébrer la singularité du vin de Porto. Chaque vin de cette série raconte une partie de l’histoire, avec le dernier vin symbolisant le rêve initial de José Dias. Cette approche narrative unique offre une expérience immersive aux amateurs de vin, leur permettant de déguster non seulement un vin, mais aussi une histoire.

Un Club exclusif pour les connaisseurs

Le WM Club , qui sera lancé en 2024, est une initiative visant à rassembler les amateurs de vin autour d’expériences uniques. Ce club privé, offrant des événements dans des lieux prestigieux, permettra à ses membres d’accéder à des vins rares et exclusifs comme le Verídico.

En limitant la distribution à environ 20 bouteilles pour le public, le Verídico devient un objet de désir pour les collectionneurs et les connaisseurs, renforçant son statut de vin d’exception.

Un engagement envers l’excellence et la rareté

Le Verídico, avec sa classification « Very Very Old Tawny« , n’est pas seulement un produit de luxe, mais aussi un témoignage de l’engagement de José Dias envers l’excellence. Ce vin représente une lutte pour valoriser le patrimoine national portugais et affirmer la singularité du vin de Porto.

La vision de José Dias va au-delà de la simple production de vin ; elle vise à construire le nom de son pays à travers des produits uniques, affirmant ainsi la place du Portugal sur la scène mondiale des vins de luxe.

Le Very Very Old Tawny Port Verídico 1900 est bien plus qu’un vin ; c’est un symbole de tradition, d’innovation et de fierté nationale. Sa rareté, son prix et son histoire en font un joyau dans le monde des vins, offrant une expérience inégalée aux amateurs de saveurs et d’histoires authentiques. Ce vin n’est pas seulement un plaisir pour le palais, mais aussi un voyage à travers le temps, dévoilant les richesses cachées du patrimoine vinicole portugais.