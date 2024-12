Longtemps considéré comme un véritable refuge fiscal pour les investisseurs en cryptomonnaies, le Portugal a légèrement ajusté sa législation depuis 2023, introduisant des taxes spécifiques sur les transactions de crypto-actifs. Malgré ces changements, le pays reste une destination privilégiée pour les nomades numériques et les investisseurs souhaitant bénéficier d’un régime fiscal compétitif.

Les règles fiscales en vigueur pour les cryptomonnaies

Depuis les réformes récentes, les autorités fiscales portugaises appliquent un cadre rigoureux aux résidents fiscaux, qu’ils soient locaux ou expatriés bénéficiant du statut de Résident Non Habituel (RNH). Les généreuses exonérations d’impôts sur les cryptomonnaies, qui faisaient du Portugal une référence mondiale, ont été réduites. Désormais, les crypto-actifs sont soumis à des règles fiscales alignées sur les standards internationaux.

Le traitement fiscal varie en fonction de la durée de détention des cryptomonnaies et du statut de résident fiscal. Par exemple, les gains de capitaux issus de crypto-actifs détenus plus d’un an restent exemptés d’impôt, sauf exceptions pour certains actifs spécifiques comme les tokens de sécurité.

Comment les cryptomonnaies sont-elles taxées ?

La taxation des cryptomonnaies au Portugal s’organise autour de trois catégories principales :

Revenus de capitaux (Catégorie E) : Les revenus passifs de cryptomonnaies, comme les investissements ou les intérêts, sont imposés à un taux fixe de 28 %.

: Les revenus passifs de cryptomonnaies, comme les investissements ou les intérêts, sont imposés à un taux fixe de 28 %. Gains de capitaux (Catégorie G) : Les actifs détenus moins de 365 jours sont imposés à 28 %, mais peuvent être intégrés au revenu global avec un taux progressif allant de 14,5 % à 53 % selon le revenu total.

: Les actifs détenus moins de 365 jours sont imposés à 28 %, mais peuvent être intégrés au revenu global avec un taux progressif allant de 14,5 % à 53 % selon le revenu total. Revenus d’activités indépendantes (Catégorie B) : Les activités professionnelles comme le minage ou le trading intensif sont taxées avec des taux progressifs similaires.

Ces règles s’appliquent également aux expatriés qui réalisent des transactions ou détiennent des cryptomonnaies au Portugal, garantissant une uniformité des obligations fiscales.

Exemptions et avantages spécifiques

Le Portugal conserve certains avantages pour les investisseurs en crypto. Par exemple, les NFT (tokens non fongibles), en tant qu’actifs uniques et non interchangeables, bénéficient d’une exemption fiscale. De même, les gains de capitaux réalisés sur des cryptomonnaies détenues plus d’un an ne sont pas imposés, sauf pour certains types d’actifs.

En outre, les donations en cryptomonnaies sont soumises à un taux réduit de 10 % d’impôt, avec une exemption totale pour les dons entre conjoints, parents et enfants, ou pour des montants inférieurs à 500 €.

Les obligations déclaratives

Les résidents fiscaux portugais doivent déclarer leurs revenus de cryptomonnaies dans le cadre de leur déclaration annuelle d’impôt sur le revenu. Cette déclaration, effectuée entre le 1er avril et le 30 juin, doit inclure tous les gains ou pertes réalisés sur des transactions de cryptomonnaies, en utilisant le formulaire modèle 3 disponible sur le portail fiscal portugais.

Conseils pour optimiser vos impôts

Pour réduire votre charge fiscale, certaines stratégies peuvent être mises en œuvre :

Conservez vos cryptomonnaies sur le long terme : Les actifs détenus plus d’un an bénéficient d’une exonération d’impôt sur les gains de capitaux.

: Les actifs détenus plus d’un an bénéficient d’une exonération d’impôt sur les gains de capitaux. Faites des donations : Les dons stratégiques à vos proches ou à des organisations caritatives peuvent réduire considérablement votre facture fiscale.

Ces approches, combinées à une compréhension approfondie des règles fiscales, peuvent vous aider à gérer efficacement vos investissements en cryptomonnaies au Portugal.

Le gouvernement de Luís Montenegro envisage t-il des évolutions ?

Le gouvernement dirigé par Luís Montenegro semble adopter une approche pragmatique face à l’essor des cryptomonnaies. Tout en reconnaissant leur potentiel économique et technologique, les autorités portugaises cherchent à équilibrer l’attractivité fiscale du pays avec une régulation conforme aux standards internationaux.

Les réformes fiscales récentes montrent une volonté de mieux encadrer ce secteur tout en maintenant des avantages compétitifs pour les investisseurs. Cependant, le gouvernement a laissé entendre que des ajustements pourraient être envisagés à l’avenir, notamment pour mieux aligner les politiques fiscales sur celles des autres pays de l’Union Européenne.

Avec cette approche mesurée, le Portugal vise à se positionner comme un acteur clé dans l’écosystème des cryptomonnaies, attirant à la fois les investisseurs et les entreprises innovantes, tout en garantissant une fiscalité équitable et durable.

Comparaison avec d’autres pays européens

Si le Portugal est connu pour sa fiscalité avantageuse, d’autres pays de l’Union Européenne, comme la France, Malte et l’Allemagne, offrent également des régimes attractifs :

France : Les plus-values sur cryptomonnaies sont taxées à 30 % pour les particuliers, avec une possible imposition au barème progressif pour les traders fréquents.

: Les plus-values sur cryptomonnaies sont taxées à 30 % pour les particuliers, avec une possible imposition au barème progressif pour les traders fréquents. Allemagne : Exemption d’impôts pour les actifs détenus plus d’un an, avec une fiscalité modérée pour les gains à court terme.

: Exemption d’impôts pour les actifs détenus plus d’un an, avec une fiscalité modérée pour les gains à court terme. Malte : Pas d’imposition sur les gains de capitaux à long terme, mais une taxation des traders professionnels.

Ces politiques renforcent l’attractivité de l’Europe pour les investisseurs en cryptomonnaies, tout en offrant des opportunités adaptées à différents profils d’investissement.

Le Portugal est-il donc plus intéressant que la France pour les investisseurs ?

Alors que la France impose une taxe forfaitaire de 30 % sur les plus-values des cryptomonnaies, ou un barème progressif pour les transactions fréquentes, le Portugal offre des conditions plus avantageuses pour les investisseurs de long terme. En effet, les gains issus de cryptomonnaies détenues depuis plus d’un an restent exonérés d’impôts au Portugal, ce qui n’est pas le cas en France.

Cependant, pour les traders professionnels ou ceux effectuant des transactions régulières, les deux pays appliquent des régimes fiscaux stricts, avec une taxation progressive pouvant atteindre des taux élevés. Pour les investisseurs en cryptomonnaies, le choix entre la France et le Portugal dépend donc de leur profil (investisseur passif ou trader actif) et de leur stratégie à long terme.

Conclusion

En 2024, la fiscalité des cryptomonnaies au Portugal reste compétitive tout en s’adaptant aux exigences internationales. Comprendre les nuances de ce cadre fiscal est essentiel pour maximiser les avantages et rester en conformité. Si vous êtes investisseur ou nomade numérique, le Portugal demeure une destination attrayante pour vos projets en cryptomonnaies.