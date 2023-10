Immobilier au Portugal, une hausse de plus de 50% en 5 ans

Le marché immobilier portugais connaît une inflation sans précédent, particulièrement dans les grandes zones métropolitaines. Les chiffres sont alarmants : une augmentation de plus de 50% des prix des maisons au cours des cinq dernières années. Ce phénomène touche surtout les zones métropolitaines de Lisbonne et de Porto, où le coût au mètre carré atteint des sommets.

Les zones les plus touchées : Lisbonne et Porto

Les métropoles de Lisbonne et Porto sont les plus affectées par cette hausse vertigineuse. À Lisbonne, le prix du mètre carré s’élève désormais à 3 736 euros, un montant qui contraste fortement avec des régions comme Anadia, où le mètre carré est estimé à 775 euros.

Sur les 308 municipalités que compte le Portugal, les prix des maisons ont augmenté de plus de 50% dans au moins 66 d’entre elles depuis 2018.

Des données révélatrices

Les informations proviennent d’une étude réalisée par l’Instituto Nacional de Estatística et citée par le Jornal de Notícias. Selon cette étude, le prix du mètre carré est inférieur à mille euros dans seulement 24 municipalités.

Alors que les prix des maisons dans l’Union européenne peuvent être en baisse, d’environ 1% par rapport au deuxième trimestre de l’année précédente, le Portugal se distingue par une augmentation avoisinant les 9%.

Un marché en tension

Non seulement les prix augmentent, mais les agences immobilières doivent se battre pour des biens car l’offre diminue également. Selon le Jornal de Notícias, il y a eu une chute de 40% de l’offre au cours des dix dernières années. Ce déséquilibre entre l’offre et la demande exerce une pression supplémentaire sur les prix, rendant l’accès à la propriété de plus en plus difficile.

Le capital initial nécessaire pour acquérir un bien immobilier est également en hausse, ce qui complique davantage la situation pour les acheteurs potentiels.

En somme, le marché immobilier portugais est en plein bouleversement, avec des conséquences importantes pour les résidents et les investisseurs. Une vigilance accrue est donc de mise pour naviguer dans ce contexte économique complexe.