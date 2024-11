Golden Visa au Portugal : une nouvelle version en préparation pour 2025

Le Golden Visa est depuis longtemps une porte d’entrée pour les investisseurs étrangers désireux de s’établir au Portugal. En 2024, une nouvelle version de ce programme, appelée « Golden Visa solidaire », vient élargir les possibilités offertes, en se concentrant sur des objectifs sociaux plutôt que purement économiques. Ce nouvel instrument promet de renforcer la solidarité et l’intégration sociale, en ciblant spécifiquement les besoins des populations vulnérables. Voici tout ce que vous devez savoir sur ce programme innovant.

Qu’est-ce que le Golden Visa Solidaire ?

Le Golden Visa solidaire (en portugais Visto Dourado Solidário ou Visto Gold Solidário) représente une évolution importante par rapport à la version précédente du Golden Visa. Auparavant, ce sésame visait principalement à attirer des capitaux via des investissements immobiliers ou financiers, cette nouvelle formule a pour ambition de canaliser les fonds privés vers des projets d’intégration sociale. En investissant 250.000 euros dans des infrastructures et équipements de soutien aux immigrés vulnérables par exemple, les investisseurs peuvent désormais obtenir un droit de résidence au Portugal .

Ce programme innovant répond à un double objectif : offrir une solution durable pour intégrer les populations vulnérables tout en renforçant l’image d’un Portugal responsable et solidaire. Cependant, le retour sur investissement se limite ici à l’obtention du permis de résidence, sans bénéfices financiers directs.

Porté par le gouvernement de Luís Montenegro, le nouveau Golden Visa s’adresse donc principalement aux ressortissants hors Schengen cherchant à obtenir un Visa Européen. Si l’objectif affiché est de promouvoir des projets à fort impact social, il répond finalement avant tout à une demande stratégique de mobilité internationale, laissant l’impact social comme une priorité davantage portée par le gouvernement que par les investisseurs eux-mêmes, qui pour le coup, dans cette nouvelle version, ne bénéficieront plus aussi ouvertement d’avantages économiques.

Comment fonctionne le Golden Visa Solidaire ?

Le fonctionnement du Golden Visa solidaire repose sur un principe simple : l’investissement doit être affecté à des projets ayant un impact direct sur la société portugaise. Ces projets incluent donc les centres d’accueil pour les immigrés, les infrastructures de logement à prix réduits ou encore les programmes favorisant l’intégration culturelle et professionnelle. Pour le gouvernement, ce système doit élever le niveau de vie global des immigrants au Portugal et être en partie financé par les migrants le plus fortunés.

Selon les informations disponibles, un investissement minimum de 250.000 euros est requis pour participer à ce programme. Ce montant, bien que inférieur à celui d’autres types de Golden Visa, garantit un engagement financier significatif des investisseurs tout en le rendant plus accessible.

Bien que les modalités précises et les démarches administratives ne soient pas encore totalement définies, les premières annonces indiquent que ce programme devrait être encadré de manière rigoureuse afin de maximiser son impact social. Le gouvernement prévoit notamment de collaborer avec des organisations locales pour identifier les besoins prioritaires et s’assurer de l’efficacité des fonds investis.

Des priorités claires : logement et intégration

L’un des axes principaux de ce Golden Visa repose sur le financement d’infrastructures de logement à prix accessibles. Dans un contexte où le marché immobilier portugais reste tendu, cette initiative vise à offrir des solutions aux populations les plus touchées par la crise du logement.

Par ailleurs, les projets de soutien à l’intégration occupent également une place centrale. En soutenant des centres d’accueil ou des programmes éducatifs, le Golden Visa solidaire cherche à promouvoir une coexistence harmonieuse entre les nouveaux arrivants et les résidents locaux.

Un programme en phase de finalisation

À ce jour, les détails définitifs du programme restent en cours d’élaboration. Le gouvernement travaille à définir les conditions exactes de l’investissement ainsi que les démarches administratives pour postuler à ce type de Golden Visa. Cette phase de finalisation est essentielle pour garantir la transparence et l’efficacité du programme.

Les investisseurs intéressés devront rester attentifs aux annonces officielles, prévues pour début 2025, afin de connaître précisément les étapes à suivre pour déposer leur candidature. Une fois en place, ce programme promet d’attirer des fonds importants tout en favorisant une image positive du Portugal sur la scène internationale.

Les avantages du golden visa solidaire

En optant pour le Golden Visa solidaire, les investisseurs bénéficient de plusieurs avantages :

Obtention d’une résidence légale au Portugal pour eux et leur famille proche.

pour eux et leur famille proche. Participation à des projets à fort impact social , offrant une réelle contribution à la société portugaise.

, offrant une réelle contribution à la société portugaise. Coût d’entrée en Europe réduit comparé à d’autres types de Golden Visa.

Image valorisée pour les investisseurs souhaitant associer leur nom à des initiatives solidaires.

Ce programme, bien que différent des modèles classiques, pourrait attirer un nouveau profil d’investisseurs, plus sensibles aux valeurs de solidarité et d’engagement social, et en tous cas, quelles que soient les intentions des investisseurs, ce dont en est sûr c’est que ce fond devrait bénéficier aux populations en ayant le plus besoin.

Perspectives et impact à long terme

Le Golden Visa solidaire est bien plus qu’un simple programme d’investissement. Il symbolise une nouvelle approche dans la gestion des flux migratoires et des politiques d’intégration, tout en permettant au Portugal de se démarquer comme une nation progressiste et responsable. L’avenir de ce programme dépendra cependant de sa mise en œuvre effective et de la capacité à en mesurer l’impact réel sur le terrain.

En 2024, ce type de Golden Visa pourrait devenir un modèle pour d’autres pays, prouvant qu’il est possible d’allier investissement étranger et objectifs sociaux. Ce nouvel outil ouvre la voie à une ère où économie et solidarité peuvent coexister harmonieusement.

