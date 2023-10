Le Golden Visa, tout savoir

Le Golden Visa est un programme de visa permettant aux étrangers d’investir au Portugal et d’obtenir la résidence et la citoyenneté portugaises. Ce programme attire de nombreux investisseurs du monde entier en raison des nombreux avantages qu’il offre.

Qu’est-ce que le Golden Visa ?

Le Golden Visa, également connu sous le nom de Programme pour les Investissements dans le cadre de la Citoyenneté (ARI), a été créé en 2012 dans le but de stimuler l’économie portugaise et d’attirer des investissements étrangers. Il permet aux investisseurs étrangers de bénéficier d’un permis de résidence au Portugal et, éventuellement, de demander la citoyenneté portugaise.

Mise à jour du programme Golden Visa au Portugal : nouveautés et calendrier (10/2023) Le programme Golden Visa au Portugal a récemment subi des changements majeurs qui pourraient avoir un impact significatif sur les investisseurs étrangers cherchant à obtenir une résidence dans le pays. Approbation du projet de loi « Mais habitação » Le président portugais, Marcelo Rebelo de Sousa, a confirmé l’approbation du projet de loi « Mais habitação« . Ce projet de loi a été présenté en réponse à la crise du logement que connaît actuellement le pays. Après l’approbation présidentielle, le projet de loi sera envoyé au Parlement et au gouvernement pour signature. Il devrait être publié et entrer en vigueur dans un délai de quatre à huit jours. Le projet de loi apporte plusieurs modifications au programme Golden Visa, notamment en ce qui concerne les options d’investissement immobilier. Ces options, qui permettaient des investissements internationaux à partir de 280 000 €, seront supprimées. Cependant, il est important de noter que la possibilité de renouveler les autorisations existantes demeure. Cela signifie que les investisseurs actuels ne seront pas affectés par cette modification. Le président avait un délai de 20 jours pour prendre une décision concernant ce projet de loi. Il a finalement été approuvé sans modifications, ce qui signifie qu’il n’aura pas à retourner au Parlement pour d’éventuels ajustements. Règles d’investissement modifiées Les nouvelles règles modifient considérablement les voies par lesquelles un investisseur étranger peut acquérir une résidence au Portugal via le programme Golden Visa. Création d’emplois La création de dix emplois ou plus est désormais une nécessaire pour obtenir la résidence. Le transfert de capitaux égaux ou supérieurs à 500 000 € destinés à des activités de recherche par des institutions scientifiques publiques ou privées est également une nouvelle voie d’investissement. Investissement dans la culture et le patrimoine Un investissement de 250 000 € ou plus dans la production artistique, la récupération ou la maintenance du patrimoine culturel national est également possible. Il est également possible de transférer un capital de 500 000 € ou plus pour l’acquisition de parts dans des organismes de placement collectif, en tenant compte de types de fonds spécifiques prévus par la loi portugaise. Investissement dans les entreprises Un transfert de capital supérieur à 500 000 € est prévu pour la création d’une société commerciale ayant son siège social sur le territoire national, accompagné de la création de cinq emplois permanents. Il est également possible de renforcer le capital d’une société commerciale enregistrée dans le pays avec un investissement de ce montant. Impact sur le marché et les investisseurs Le programme Golden Visa du Portugal est l’un des plus célèbres en Europe en matière de régimes de résidence et de citoyenneté. Cependant, il a souvent été critiqué pour son implication dans des affaires illégales, mais surtout sur l’impact négatif qu’il avait sur le marché immobilier global. En août dernier, plus de 32,8 millions d’euros ont été apportés au pays grâce à ce programme. Avec les nouvelles modifications, il sera intéressant de voir comment ces chiffres évolueront. Les changements apportés au programme Golden Visa sont significatifs et pourraient avoir un impact majeur sur les futurs investisseurs. Il est donc crucial de se tenir informé et de consulter des experts en immigration et en investissement pour naviguer dans ce nouveau paysage.

Les critères d’éligibilité pour obtenir le Golden Visa

Pour être admissible au Golden Visa, il y a certains critères que les candidats doivent remplir :

Effectuer un investissement minimum conformément aux règles du programme

Prouver la provenance légale des fonds utilisés pour l’investissement

Maintenir les fonds investis pendant une certaine période

Avoir un casier judiciaire vierge

Avoir une assurance maladie valide au Portugal

Les différentes étapes pour obtenir le Golden Visa

Le processus d’obtention du Golden Visa comprend plusieurs étapes :

Choisir le type d’investissement éligible

Préparer les documents nécessaires, y compris les preuves de fonds et les formulaires de demande

Déposer la demande auprès des autorités portugaises compétentes

Payer les frais de traitement de la demande

Attendre la décision des autorités et, en cas d’approbation, effectuer l’investissement choisi

Obtenir le permis de résidence et, éventuellement, demander la citoyenneté portugaise après une période de résidence minimale

Les avantages du Golden Visa

Le Golden Visa offre de nombreux avantages aux investisseurs étrangers qui choisissent le Portugal comme destination d’investissement. Voici quelques-uns des principaux avantages :

Avec le Golden Visa, les investisseurs peuvent obtenir un permis de résidence au Portugal. Cela leur permet de vivre et de travailler légalement au Portugal. De plus, en tant que membre de l’espace Schengen, le Portugal permet aux détenteurs du visa de voyager librement dans les autres pays membres sans avoir besoin d’un visa supplémentaire.

L’un des principaux avantages du Golden Visa est la liberté de voyager sans visa dans l’espace Schengen. Les investisseurs peuvent visiter d’autres pays de l’espace Schengen pour des affaires ou des loisirs sans avoir à se soucier des formalités de visa supplémentaires.

Les investissements éligibles pour obtenir le Golden Visa

Pour obtenir le Golden Visa, les investisseurs doivent effectuer certains types d’investissements éligibles. Voici quelques-unes des principales options d’investissement :

L’investissement immobilier est l’une des solutions les plus populaires pour obtenir le Golden Visa. Les investisseurs doivent acheter une propriété au Portugal d’une valeur minimale de 500 000 euros. Cette propriété peut être utilisée à des fins résidentielles ou commerciales.

Le Portugal encourage également les investissements dans la recherche scientifique et le développement technologique. Les investisseurs peuvent soutenir des projets de recherche et de développement technologique au Portugal pour obtenir le Golden Visa.

Type d’investissement Avantages respectifs Investissement immobilier – Droit de résidence au Portugal

– Possibilité de demande de citoyenneté portugaise après 5 ans

– Accès à l’espace Schengen Investissement dans les PME – Droit de résidence au Portugal

– Possibilité de demande de citoyenneté portugaise après 5 ans

– Contribution à l’économie portugaise Investissement dans la recherche et développement technologique – Droit de résidence au Portugal

– Contribution à l’innovation au Portugal

– Accès à l’espace Schengen Investissement dans la préservation du patrimoine culturel – Droit de résidence au Portugal

– Contribution à la préservation du patrimoine culturel portugais

– Accès à l’espace Schengen

Les obligations et les délais à respecter pour maintenir le Golden Visa

Pour maintenir le Golden Visa, les investisseurs doivent respecter certaines obligations et délais. Voici quelques-uns des principaux points à prendre en compte :

Les conditions de renouvellement du Golden Visa

Le Golden Visa doit être renouvelé chaque année. Les investisseurs doivent prouver qu’ils ont rempli les obligations d’investissement initial, telles que le maintien des fonds investis pendant la durée requise.

En cas de non-respect des obligations, les investisseurs risquent de perdre leur statut de résident et leur droit à la citoyenneté portugaise. Il est alors indispensable pour les investisseurs de respecter toutes les obligations afin de maintenir leur statut et leurs avantages associés.

Comparatif entre le Golden Visa et d’autres programmes de visas similaires

Parmi les programmes de visas similaires offerts par d’autres pays, le Golden Visa se distingue par ses nombreux avantages. Voici un comparatif entre le Golden Visa et quelques autres programmes de visas :

Programme de visa Pays Avantages principaux Visa Portugal Golden Portugal – Résidence et citoyenneté portugaises

– Accès à l’espace Schengen

– Investissements immobiliers, PME, recherche scientifique et préservation du patrimoine culturel Programme EB-5 États-Unis – Possibilité de demande de résidence permanente aux États-Unis

– Investissement minimum de 900 000 dollars dans une entreprise américaine

– Création d’emplois aux États-Unis Programme Cypriot Citizenship by Investment Chypre – Citoyenneté chypriote

– Investissement immobilier minimum de 2 millions d’euros

– Accès à l’Union européenne Programme Malta Individual Investor Malte – Citoyenneté maltaise

– Investissement financier, immobilier ou philanthropique minimum de 1,15 million d’euros

– Accès à l’Union européenne Programme Spain Golden Visa Espagne – Résidence en Espagne

– Investissement immobilier minimum de 500 000 euros

– Accès à l’espace Schengen

En conclusion, le Golden Visa est un programme attrayant pour les investisseurs étrangers qui souhaitent obtenir la résidence et la citoyenneté portugaises. Il offre de nombreux avantages, tels que la liberté de voyager sans visa dans l’espace Schengen et la possibilité d’investir dans différents secteurs. Cependant, il est essentiel de respecter les obligations et les délais pour maintenir le statut de résident et les avantages associés.

