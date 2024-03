Changement de gouvernement au Portugal : quel impact sur les cryptos ?

L’élection législative de mars 2024 au Portugal, remportée par le parti de centre droit Alliança Democrática sans majorité absolue, marque un tournant potentiel pour le secteur des cryptomonnaies dans le pays. Malgré une victoire avec un peu moins de 30% des voix, ce parti a des ambitions notables pour le numérique et les cryptomonnaies, incluant l’élargissement de la réglementation existante et la création d’un pôle de talents en entrepreneuriat numérique. Ce contexte pose la question cruciale : quelles pourraient être les conséquences de ce changement de gouvernement pour l’écosystème des cryptomonnaies au Portugal, actuellement connu pour son régime fiscal avantageux ?

Impact potentiel du nouveau gouvernement sur la régulation des cryptomonnaies

La régulation des cryptomonnaies au Portugal se trouve à un moment charnière. Avec l’arrivée au pouvoir d’Alliança Democrática, le pays pourrait renforcer sa position comme l’un des leaders européens en matière de numérique. Cependant, étant donné la situation minoritaire du parti, toute initiative législative devra naviguer au travers d’alliances parlementaires, rendant l’issue de ces projets incertaine.

Les actuelles classifications fiscales des cryptomonnaies, distinguant les revenus passifs, les gains en capital, et les revenus des travailleurs indépendants, pourraient être sujettes à révision. Ce cadre fiscal, déjà attractif, est un pilier de l’attrait du Portugal pour les investisseurs et entrepreneurs du secteur.

L’engagement d’Alliança Democrática à élargir la portée de la réglementation actuelle tout en visant à placer le Portugal parmi les dix premiers “pays avancés en matière de numérique” dans l’UE soulève des questions sur l’équilibre à trouver entre innovation et régulation.

L’accent mis sur la création d’un pôle de talents en entrepreneuriat numérique pourrait attirer davantage d’acteurs internationaux dans le pays, renforçant son écosystème numérique et, par extension, celui des cryptomonnaies.

Cependant, l’absence de majorité absolue signifie que l’application de ces ambitions sera tributaire de la capacité du parti à former des alliances stratégiques. Cette incertitude politique pourrait influencer la perception du Portugal en tant que havre pour les cryptomonnaies.

Il est également crucial de considérer les positions des autres partis politiques, qui varient de très favorables à très hostiles envers le secteur des cryptomonnaies, et comment elles pourraient affecter les futures politiques.

Analyse des positions partisanes et leur influence potentielle

Dans le paysage politique portugais, les positions des différents partis en matière de cryptomonnaies divergent significativement. De Chega, très favorable à l’innovation blockchain, à Bloco de Esquerda, prônant une taxation accrue des gains cryptographiques, ces différences soulignent la complexité du débat réglementaire.

Position du parti gagnant Alliança Democratica

Le programme d’Alliança Democrática, centré sur l’innovation et la numérisation, pourrait faciliter une croissance saine de l’écosystème des cryptomonnaies, à condition que le parti parvienne à former des alliances constructives. Leur vision de faire du Portugal un leader numérique européen s’aligne sur les aspirations de nombreux acteurs du secteur.

Impact des autres partis

La diversité des positions partisanes, allant de l’exploitation de la blockchain pour le développement économique (Iniciativa Liberal) à la mise en place de systèmes de déclaration obligatoire pour les avoirs en cryptomonnaies (Bloco de Esquerda), reflète la pluralité des visions concernant le futur des cryptomonnaies au Portugal.

Cette mosaïque d’opinions et de propositions pourrait conduire à une réglementation plus nuancée et adaptée aux réalités du secteur, à condition que le dialogue entre les différentes forces politiques soit constructif.

La capacité du nouveau gouvernement à naviguer dans cet échiquier politique complexe déterminera en grande partie l’avenir des cryptomonnaies au Portugal.

Positions des partis sur les cryptomonnaies et le numérique durant les élections

Parti Résumé Positions déclarées du parti AD Neutre avec potentiel Élargir le champ d’application des régulateurs actuels traitant de la crypto.

Faire du Portugal un pays “numériquement avancé” dans l’UE d’ici 2030 et ajouter du codage au programme scolaire.

Positionner le Portugal comme un “pôle de talents pour l’entrepreneuriat numérique”. Bloco de Esquerda Très hostile Taxer “tous les gains liés aux crypto-actifs actuellement exonérés” dans le cadre du régime d’imposition des revenus du Portugal.

Créer un “système de déclaration obligatoire” pour la valeur des avoirs en crypto-monnaie et pour toutes les transactions en crypto-monnaie. CHEGA Très favorable Consolider le statut de plaque tournante mondiale de la crypto.

Programme d’études sur le codage et la blockchain.

Envisager d’utiliser la blockchain pour réduire la bureaucratie et les coûts, par exemple les registres nationaux, l’identité et les licences.

Le Portugal doit “créer les conditions pour continuer à attirer des talents technologiques et s’assurer que ces talents établissent formellement leurs startups ici”. iniciativa liberal Amical mais confus “Exploiter la blockchain et le Web3 pour alimenter la croissance économique”.

Le Portugal doit “créer des conditions pour attirer et retenir les talents”.

Mais IL veut “révoquer le régime fiscal actuel pour les crypto-actifs”. LIVRE Potentiellement hostile Veut “augmenter les recettes de l’État” en “réglementant et en révisant la taxation des crypto-monnaies”. PCP Potentiellement hostile Curieusement, il n’y a aucune mention de notre secteur dans leur plateforme 2024, mais ils sont très inquiets de l’IA.

PCP s’est opposé au nouveau régime de taxation des crypto-monnaies en 2022. PS Potentiellement favorable Mettre en œuvre la “stratégie nationale Web3”, qui a été conclue en décembre dernier entre le gouvernement précédent et l’industrie.

Pas d’autres références, mais nous craignons que PS n’abandonne le régime fiscal actuel s’il s’associe à nouveau avec BE et PCP. Volt Neutre avec potentiel “Économie numérique” comme secteur clé.

Veut créer un “Ministère de la Numérisation” et l’utilisation de “données ouvertes pour transformer le gouvernement”.

Conséquences pour les détenteurs et investisseurs de cryptomonnaies

Les détenteurs et investisseurs de cryptomonnaies au Portugal pourraient être confrontés à des changements significatifs dans le paysage fiscal et réglementaire. En fonction des évolutions législatives, l’attractivité du Portugal comme hub pour les cryptomonnaies pourrait soit se renforcer, soit s’affaiblir.

La clé pour les acteurs du secteur sera de rester informés des développements politiques et législatifs, et de s’adapter en conséquence. La flexibilité et la préparation seront essentielles pour naviguer dans ce nouveau cadre.

En conclusion, le changement de gouvernement au Portugal représente un moment de potentialité et d’incertitude pour le secteur des cryptomonnaies. Les ambitions numériques d’Alliança Democrática, couplées à la complexité de la scène politique, pourraient soit catalyser une ère de prospérité et d’innovation, soit conduire à une période de réajustements et de défis réglementaires.

Quoi qu’il en soit, le secteur doit se préparer à des changements, tout en continuant à plaider pour un environnement réglementaire qui soutient l’innovation et la croissance.