Paris Hilton acquiert une villa de luxe à Comporta au Portugal

À 43 ans, la célèbre héritière et personnalité médiatique Paris Hilton rejoint la liste des célébrités fascinées par la région exclusive de Comporta, située sur la côte alentejane au Portugal. Suivant les traces d’illustres stars comme George Clooney et Sharon Stone, elle vient d’acquérir une propriété au sein du prestigieux Costa Terra Golf & Ocean Club, un complexe de luxe à Melides, qui attire de plus en plus de figures internationales.

La nouvelle a été révélée par la présentatrice Maya lors de l’émission “Noite das Estrelas” diffusée sur CMTV, et confirmée par le co-animateur Ricardo Azedo. Ce dernier a précisé que Paris Hilton n’a pas visité le lieu en personne, mais que le projet lui avait été présenté, et la transaction finalisée à distance. “Paris n’a pas acheté directement, à ce que l’on sait. Elle n’a pas visité la maison, mais elle fait désormais partie de ceux qui apportent encore plus de glamour à Comporta“, a déclaré Azedo.

Costa Terra Golf & Ocean Club : un havre de luxe

Le Costa Terra Golf & Ocean Club est un projet résidentiel exclusif qui s’étend sur 200 hectares de terrains situés dans une zone préservée et réputée pour ses paysages naturels. La propriété de Paris Hilton s’inscrit dans un cadre très prisé, où le prix minimum des parcelles commence actuellement à 3,4 millions d’euros. Ce complexe, développé par la société américaine Discovery Land Company, prévoit la construction de 292 résidences de luxe et inclut un terrain de golf conçu par l’architecte renommé Tom Fazio, connu pour avoir dessiné plus de 200 parcours de golf aux États-Unis, dont 46 sont classés parmi les meilleurs par la publication Golf Digest.

Comporta : un refuge pour les célébrités et les amateurs de luxe

Comporta, une destination autrefois prisée pour son charme discret et sa beauté sauvage, est devenue ces dernières années un véritable sanctuaire pour les célébrités et les investisseurs en quête de luxe. Située sur la côte alentejane, à quelques heures de Lisbonne, cette région est réputée pour ses longues plages immaculées, ses dunes naturelles et son ambiance bohème. Comporta a su garder son caractère authentique tout en attirant une clientèle exclusive, séduite par la tranquillité et la qualité de vie qu’elle offre.

Avec des personnalités comme George Clooney, Sharon Stone, et maintenant Paris Hilton qui y acquièrent des propriétés, Comporta est en train de devenir un symbole de raffinement et de glamour discret. Contrairement aux destinations touristiques plus conventionnelles, Comporta propose un luxe en harmonie avec la nature, dans des complexes comme le Costa Terra Golf & Ocean Club, où la préservation de l’environnement est au cœur des préoccupations. Ce développement unique met en valeur l’équilibre entre élégance moderne et cadre naturel, renforçant l’attrait de cette région auprès des célébrités internationales en quête de sérénité et d’exclusivité.

Un projet design et exclusif

L’intérieur des espaces communs du Costa Terra sera réalisé par la designer d’intérieur portugaise Alexandra Champalimaud, qui a bâti sa réputation à travers des projets prestigieux à travers le monde. Basée à New York, elle est notamment connue pour avoir décoré des hôtels iconiques tels que le Bel Air Hotel à Los Angeles et le Pierre et le Carlyle à New York. Son implication dans ce projet renforce encore l’attrait haut de gamme du Costa Terra, qui allie le luxe à la beauté naturelle de la région.

Avec cette acquisition, Paris Hilton marque une nouvelle étape dans l’attrait croissant de Comporta auprès des célébrités internationales, confirmant la transformation de cette région autrefois discrète en un véritable pôle de prestige et de glamour.