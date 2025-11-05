« Oui, ce sera bientôt, et je pense que je vais pleurer ». Le ton est donné. À 40 ans,légende vivante du football, capitaine de la Seleção, star d’Al Nassr et icône mondiale, Cristiano Ronaldo se rapproche du terme d’une carrière hors normes. Là où d’autres esquivent la question de la retraite, le capitaine portugais l’affronte avec une lucidité déconcertante. L’homme aux cinq Ballons d’Or, véritable machine à records, se livre avec une rare sincérité sur ce moment qu’il redoute, mais qu’il semble déjà apprivoiser.

Le départ approche, les larmes aussi

« Sou de choro fácil » (j’ai la larme facile), avoue-t-il dans son interview à Piers Morgan, célèbre journaliste sportif britannique, mélange d’émotion retenue et de franchise désarmante. Le footballeur, qui n’a jamais reculé devant aucun défi, admet que l’après carrière ne sera pas un long fleuve tranquille. Car comment remplacer l’adrénaline d’un but marqué, la clameur d’un stade conquis, la tension d’une finale européenne ? « Rien ne peut se comparer à ça », souffle-t-il, presque à lui-même.

Aujourd’hui, la perspective de raccrocher les crampons n’est plus une abstraction. La Coupe du monde 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique, pourrait bien être son dernier grand rendez-vous international. Son contrat en club, signé avec Al Nassr, court jusqu’en 2027. Le calendrier semble se dessiner en coulisses, même s’il refuse de fixer une date précise pour sa retraite.

Mais Ronaldo n’est pas homme à improviser. « Je prépare mon avenir depuis mes 24 ans », explique-t-il. Une phrase à son image : stratégique, calculée, mais jamais dépourvue de passion. CR7 n’a pas attendu la fin de sa carrière pour investir dans l’hôtellerie, la mode ou le sport business. Sa marque est aujourd’hui une machine bien huilée. Pourtant, derrière cette structure à succès, c’est l’homme qui se révèle.

Une vie de sacrifices, un avenir à réinventer

« Je vais avoir plus de temps pour moi, pour ma famille, pour Bella qui a trois ans… » Là encore, c’est un Ronaldo attendrissant, presque méconnaissable, qui prend la parole. Il reconnaît les absences, les éloignements, les moments manqués. À travers ses mots, c’est un père, plus qu’un champion, qui s’exprime. Il souhaite être plus présent pour Cristiano Junior, accompagner ses choix, ses erreurs, ses succès.

« Le football, ce n’est pas juste une heure d’entraînement. C’est 24h de discipline, de concentration totale. » Ce dévouement, qui a fait de lui une icône mondiale, a été aussi un carcan. Aujourd’hui, l’homme aspire à la liberté. Faire du padel avec ses amis, suivre un combat de MMA, découvrir la gestion d’entreprise autrement. Le plaisir redevient une fin en soi.

Une métamorphose assumée

« Je vais faire des choses que je ne faisais pas avant. J’aime ce processus. C’est un bon défi. Même à mon âge, j’apprends encore », confie-t-il, entre curiosité et sagesse. Il évoque aussi son intérêt croissant pour le monde des affaires, la gestion de ses entreprises, l’analyse stratégique. De nouvelles passions, de nouveaux rythmes, qui pourraient bientôt remplacer les terrains de football.

Quoi qu’il en soit, pas de caméra YouTube, pas de mise en scène sur TikTok. « Je ne serai jamais youtubeur », tranche-t-il, sourire en coin. Une déclaration comme un manifeste : Ronaldo reste fidèle à lui-même, même en changeant de terrain. Sa prochaine compétition, ce sera celle de la transmission, de l’investissement, de la mémoire aussi. Le ton est clair. Ce n’est pas une retraite, c’est une reconversion à haute intensité.

Il sait que son nom restera. Il le porte avec responsabilité. « Je suis honnête, ouvert, et j’aime apprendre. » Dans un monde du sport souvent figé, Ronaldo reste un phénomène en mouvement. Et si le moment des adieux approche, ce ne sera pas un clap de fin. Juste un changement de costume. Toujours au sommet. Toujours en première ligne.

Le dernier but d’un homme en contrôle

Préparer sa sortie avec autant de lucidité est rare dans un univers où les légendes sont parfois les dernières à accepter qu’elles doivent partir. Cristiano Ronaldo, lui, semble vouloir orchestrer sa fin comme il a mené sa carrière : avec discipline, exigence, et un œil sur le futur.

Quand viendra le moment, le monde du sport retiendra son souffle. Et lui, sans doute, versera quelques larmes. Mais tout indique qu’il sera prêt. Prêt à passer à autre chose, sans renier ce qu’il a été. Et prêt à écrire un nouveau chapitre, avec la même ambition et le même charisme qui ont fait de lui une légende. Cristiano Ronaldo, jusqu’au bout, reste fidèle à lui-même.