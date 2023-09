Le cannabis au Portugal

Le Portugal s’est distingué en matière de politique des drogues, notamment avec la dépénalisation de toutes les drogues en 2001. Le pays a également fait des avancées significatives dans la réglementation du cannabis et du chanvre. Cet article explore ces aspects, de la culture du chanvre industriel à l’utilisation médicinale du cannabis, sans oublier les débats actuels sur la légalisation à des fins récréatives.

Le Chanvre industriel au Portugal

La culture du chanvre industriel est autorisée au Portugal, à condition que la teneur en THC (tétrahydrocannabinol) ne dépasse pas 0,2%, conformément aux normes de l’Union européenne.

Réglementations et licences

La culture du chanvre est légale mais soumise à des réglementations strictes. Celles-ci comprennent des exigences en matière de licences, des zones de culture désignées et d’autres mesures de contrôle. L’objectif est de s’assurer que le chanvre soit utilisé uniquement pour des applications industrielles ou médicinales, telles que la production de fibres, de graines et d’huiles.

Cannabis médicinal au Portugal

Le Portugal a également légalisé l’usage médicinal du cannabis. Les patients munis d’une ordonnance médicale peuvent consommer du cannabis ou des produits dérivés de la plante. À l’heure actuelle, un médicament à base de cannabis, le Sativex, est disponible sur le marché.

Le CBD au Portugal

Le cannabidiol (CBD), un composé non psychoactif du cannabis, gagne en popularité pour ses propriétés médicinales. Bien que le cadre réglementaire spécifique au CBD soit encore en développement, son utilisation à des fins médicinales est généralement acceptée, surtout lorsqu’il est dérivé du chanvre industriel.

Culture du cannabis : état des lieux

La question de la culture personnelle du cannabis est actuellement un sujet de débat au Portugal. Bien que la culture de chanvre industriel soit réglementée, la culture personnelle de cannabis pour usage récréatif ou médicinal n’est pas encore légalisée. Cependant, ce sujet est en discussion au sein de divers partis politiques, ce qui pourrait indiquer une évolution future de la législation.

Culture et société

Le changement de la législation a également eu un impact sur la culture et la société portugaises. La dépénalisation a contribué à réduire la stigmatisation associée à la consommation de cannabis, et la légalisation médicale a ouvert de nouvelles voies pour le traitement de diverses conditions médicales.

Débats en cours

La légalisation du cannabis à des fins récréatives et la question de l’autoculture sont actuellement en discussion, y compris au sein de certains partis politiques. La légalisation semble donc de plus en plus probable.

Est-ce qu’on peut fumer du cannabis au Portugal ?

Si une personne est prise en possession de cannabis au Portugal, elle est envoyée devant une Commission pour la Dissuasion de la Toxicomanie. Cette commission, composée d’un expert juridique et de deux professionnels médicaux ou psychologues, examine le cas et décide si un traitement est nécessaire pour lutter contre la dépendance.

Statut légal du cannabis

Le Portugal a été l’un des premiers pays à dépénaliser la marijuana en 2001 et a légalisé la marijuana médicale en 2018. Cependant, l’achat et la vente de marijuana récréative restent illégaux. Le trafic de cannabis au Portugal peut entraîner une peine de prison de un à cinq ans.

Culture personnelle du cannabis

Lorsque le Portugal a dépénalisé la possession de petites quantités de marijuana en 2001, il a également envisagé de dépénaliser la culture de marijuana à usage personnel, mais a finalement décidé de ne pas le faire. Cultiver du cannabis au Portugal, même pour un usage personnel, demeure illégal.

Évolutions législatives

En 2018, deux partis politiques, le Bloco de Esquerda et le PAN (Personnes-Animaux-Nature), ont introduit un projet de loi au parlement qui aurait légalisé l’utilisation de la marijuana médicale sans ordonnance. Finalement, une version plus conservatrice du projet de loi a été adoptée, et la marijuana médicale prescrite par un médecin a été légalisé

Où acheter du cannabis au Portugal ?

Attention aux escrocs

Si vous vous promenez dans les rues de Lisbonne ou de Porto, il est probable que vous soyez abordé par des personnes vous proposant des drogues comme le cannabis. Il est important de noter que la majorité de ces personnes sont des escrocs ciblant les touristes. Ils opèrent souvent en toute impunité, même en présence de la police, car ils vendent généralement des substances inoffensives comme des feuilles de laurier.

La loi et la police

La raison pour laquelle la police n’intervient pas est simple : ces personnes ne vendent pas réellement de drogues illégales (mais bien du faux hash ou de la fausse herbe). Bien que la possession de petites quantités de cannabis soit dépénalisée au Portugal, la vente de drogues reste illégale. Un véritable dealer serait beaucoup plus discret.

Zones à risque

À Lisbonne, ces escrocs sont souvent présents autour de Baixa, notamment près de la Praça do Comércio, et de Cais do Sodré, en particulier autour de Pink Street. À Porto, ils sont moins fréquents mais peuvent être trouvés près de la gare de São Bento et de Ribeira. En Algarve, ils sont souvent présents sur les marchés gitans ou dans les centres-villes des stations balnéaires.

Les forums et les réseaux sociaux

Il existe de nombreux articles de blog et forums où les gens recommandent des dealers qui « ont le meilleur bud » ou « le green le plus dopé ». Cependant, il faut être extrêmement prudent car la plupart de ces commentaires sont également des escroqueries. Beaucoup semblent être basés au Cameroun.

Conseils pratiques

Si vous êtes confronté à ce genre de situation, la meilleure chose à faire est de les ignorer. Pour ceux qui cherchent à acheter du cannabis à des fins médicales, il est fortement recommandé de consulter un médecin pour obtenir une ordonnance et de se rendre dans une pharmacie agréée.

Bien que le Portugal ait une politique plus libérale en matière de drogues, la vente de cannabis reste illégale et réglementée. Il est donc crucial de rester vigilant et informé pour éviter les escroqueries et les ennuis avec la loi.

Mais il se dit que ça va être légalisé en 2023 ou 2024 ?

La question de la légalisation du cannabis au Portugal a été un sujet de débat pendant plus d’une décennie, avec le Bloco de Esquerda (BE) en première ligne. Récemment, d’autres partis politiques ont rejoint la cause, bien que des différences idéologiques subsistent. Deux projets de loi sont actuellement en attente de discussion à l’Assemblée de la République, mais aucune date n’a été fixée.

Le consensus général semble indiquer que la légalisation pour usage adulte pourrait avoir lieu cette année, mais les détails restent flous.

Des mouvements au sein de partis comme le PSD (Parti social-démocrate) montrent également un changement d’attitude, mais aucune proposition concrète n’a encore été mise en œuvre. Le débat au Parlement reste souvent stéréotypé et mal informé, s’appuyant sur des mythes plutôt que sur des données scientifiques. Alors que le cannabis représente la majorité des infractions liées à la drogue, le pays continue de lutter contre des problèmes plus graves comme la mortalité liée à l’alcool. En somme, bien que le Portugal ait été un pionnier en matière de dépénalisation, le chemin vers la légalisation complète du cannabis reste incertain et semé d’embûches.

En résumé, bien que le Portugal ait fait des pas en avant en matière de réglementation du cannabis, notamment en dépénalisant sa possession et en légalisant son usage médical, la consommation récréative de cannabis demeure illégale. Le marché du cannabis est strictement réglementé et centré sur l’usage médicinal.

Le Portugal a adopté des mesures innovantes en matière de drogues, y compris la dépénalisation et la légalisation du cannabis médicinal. Ces mesures ont contribué à réduire le nombre de consommateurs et les problèmes liés à la dépendance. Avec les débats en cours sur la légalisation à des fins récréatives, le pays pourrait bien devenir un modèle de réglementation du cannabis et du chanvre.