Portugal : le mois de novembre le plus chaud jamais enregistré

Novembre 2024 a battu tous les records de chaleur au Portugal, devenant officiellement le mois de novembre le plus chaud depuis le début des relevés en 1931. Selon les données communiquées par l’Institut Portugais de la Mer et de l’Atmosphère (IPMA), la température moyenne a atteint 15,14°C, un niveau largement supérieur aux normes saisonnières.

Une anomalie de température sans précédent

L’IPMA a précisé que la température moyenne de novembre 2024 a dépassé de 2,69°C la moyenne de référence du climat, calculée sur la période 1981-2010. Cet écart est révélateur des changements climatiques en cours et illustre la tendance au réchauffement constatée ces dernières décennies. Le mois a été caractérisé par des températures douces et des minimales variant entre 0°C et 15°C, avec les valeurs les plus basses observées dans les zones de montagne, comme la Serra da Estrela.

Les prévisions météorologiques pour la fin de la semaine

Malgré ces températures anormalement élevées pour la saison, l’IPMA prévoit une légère évolution des conditions climatiques. La fin de la semaine devrait apporter des précipitations, principalement sur le littoral Nord et Centre du pays, avec une fréquence plus marquée dans la région Nord. Cependant, ces précipitations restent insuffisantes pour contrer les effets des températures élevées sur les sols et les réserves d’eau.

Un signe alarmant du changement climatique

Ces relevés s’inscrivent dans une tendance plus large de réchauffement climatique qui affecte le Portugal et le reste du monde. Les experts pointent du doigt l’urgence de prendre des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et limiter les conséquences de ces phénomènes météorologiques extrêmes. Ce record de chaleur en novembre 2024 rappelle que les saisons traditionnelles se modifient et que des épisodes de chaleur anormale peuvent survenir à tout moment de l’année.

Les données complètes du mois de novembre 2024 devraient être publiées prochainement par l’IPMA, permettant une analyse encore plus précise de cet événement exceptionnel.