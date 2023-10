Les 10 villes les moins chères pour vivre au Portugal

Le Portugal est une destination de choix pour ceux qui cherchent à allier qualité de vie et coût de la vie abordable. Alors que les prix de l’immobilier à Lisbonne, Porto et dans l’Algarve grimpent en flèche, certaines villes se distinguent par leur attractivité économique. L’objectif de cet article est de vous présenter quelques excellentes options, en utilisant le critère d’une population comprise entre 35 000 et 100 000 habitants.Voici donc un tour d’horizon des 10 villes les moins chères pour vivre au Portugal.

Bragança : la vie au naturel

Située dans le nord du Portugal, Bragança est entourée par le magnifique Parc Naturel de Montesinho. Avec un loyer moyen pour un T1 en centre-ville de 200€, cette ville de 35 000 habitants est un havre de paix loin de l’agitation des grandes villes.

Brangança dispose de bonnes structures en termes de loisirs et de santé, ainsi que de jardins et parcs, des musées, d’un théâtre, d’un centre de loisirs et de nombre de boutiques pour le shopping.

Brangança est l’endroit du pays où les loyers sont les plus bas du pays. Toutefois, le salaire moyen y est inférieur à la moyenne nationale.

Castelo Branco : à la frontière espagnole

Proche de la frontière avec l’Espagne, Castelo Branco offre un loyer moyen de 275€ pour un T1 en centre-ville. Cette ville de 56 000 habitants est idéale pour ceux qui cherchent à explorer à la fois le Portugal et l’Espagne.

Castelo Branco dispose d’une liaison ferroviaire directe avec Lisbonne. Le train relie Castelo Branco à Lisbonne en 2h30 environ.

La région dispose d’infrastructures telles que des hôpitaux, des magasins et des services. Malgré cela, et comme dans le cas précédent, le salaire moyen est assez bas dans cette partie de notre pays.

Caldas da Rainha : le bien-être à portée de main

Localisée dans le district de Leiria dans la région Centre du Portugal, à proximité de Nazaré, Caldas da Rainha est connue pour ses stations thermales. Avec un loyer moyen de 270€ pour un T1 en centre-ville, cette ville de 52 000 habitants est à seulement une heure de Lisbonne (90km).

Avec un coût de la vie assez bas, la région est très bien pour ceux qui veulent vivre plus simplement sans être loin de la capitale.

Vila Real : la qualité de vie au nord

Vila Real, avec un loyer moyen de 283€ pour un T1 en centre-ville, est située dans une région viticole renommée. Cette ville de 51 000 habitants est à environ une heure de Porto.

Vila Real dispose de bonnes connexions avec Porto et de bonnes infrastructures. La ville est tranquille et offre à ses habitants une bonne qualité de vie.

Viseu : la meilleure qualité de vie

Viseu est la plus grande ville de cette liste avec environ 96 000 habitants. Avec un loyer moyen de 396€ pour un T1 en centre-ville, elle a été élue plusieurs fois comme la ville avec la meilleure qualité de vie au Portugal.

Une étude de DECO l’a également considérée comme la 17e ville européenne ayant la meilleure qualité de vie.

Viseu dispose d’un hôpital et de tous les services de loisirs, culturels et commerceiaux nécessaires.

Santarém : proche de Lisbonne

Située à environ 80 km de Lisbonne, Santarém offre un loyer moyen de 400€ pour un T1 en centre-ville. Cette ville de 62 000 habitants est connue pour ses festivals et son histoire riche.

Santarém dispose de bonnes infrastructures de santé, de plusieurs jardins et parcs urbains, de monuments historiques et d’une grande variété d’activités culturelles

Évora : le charme de l’Alentejo

Évora, une ville historique, offre un loyer moyen de 457€ pour un T1 en centre-ville. Cette ville de 56 000 habitants est un site du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Cette ancienne ville est connue comme une ville-musée et son centre historique a été déclaré site du patrimoine mondial de l’UNESCO.

En plus des monuments historiques, la ville de l’Alentejo possède également d’excellentes infrastructures de santé, de services, de commerces et de transports.

Portimão : la vie au bord de la mer

Située dans la région de l’Algarve, Portimão offre un loyer moyen de 462€ pour un T1 en centre-ville. Cette ville de 55 000 habitants est idéale pour les amateurs de sports nautiques.

Portimao est une ville en pleine croissance, qui offre une excellente qualité de vie, avec toutes sortes de services et d’infrastructures, ainsi que des activités de loisirs.

Viana do Castelo : la pêche et la culture

Viana do Castelo, avec un loyer moyen de 462€ pour un T1 en centre-ville, est une ville côtière de 88 000 habitants. Elle est connue pour ses festivals et sa culture maritime.

Elle possède un beau centre historique et sa principale activité est la pêche.

Vous y trouverez une qualité de vie élevée combinée à d’excellentes infrastructures, telles que hôpitaux, musées et activités de loisirs.

Aveiro : la Venise portugaise

Aveiro, souvent comparée à Venise en raison de ses canaux, offre un loyer moyen de 462€ pour un T1 en centre-ville. Cette ville de 78 000 habitants est également célèbre pour ses plages et sa lagune.

Aveiro est située au centre du Portugal. Elle attire les résidents en raison du faible coût de la vie et de ses avantages. L’un d’entre eux est sa situation sur la côte, mais cette ville moyenne dispose également d’une infrastructure de pointe.

Aveiro attire aussi de nombreux étudiants universitaires et des familles d’immigrés, ce qui apporte une grande diversité à la ville.

De nombreuses opportunités pour vivre au Portugal

Alors que les prix de l’immobilier dans les grandes villes comme Lisbonne, Porto et dans la région de l’Algarve atteignent des sommets, ces 10 villes offrent une alternative séduisante. Elles permettent de profiter d’une qualité de vie élevée sans pour autant se ruiner. Que vous soyez un étudiant, un jeune couple ou une famille, ces villes vous offrent la possibilité de vivre le rêve portugais à un coût bien plus abordable.

Alors, prêt à troquer les rues animées de Lisbonne ou les plages ensoleillées de l’Algarve pour l’une de ces pépites moins connues mais tout aussi charmantes ?